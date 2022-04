El detonant de la ruptura de Joan Carles i Corinna: “Estava furiosa”

Corinna Larsen ha estat l’amant més mediàtica de Joan Carles de Borbó, una princesa alemanya amb molts contactes que el va ajudar a fer-se un nom en els països àrabs… i a omplir-se les butxaques extraoficialment gràcies a això. Estaven molt enamorats, fins al punt que amics íntims de l’emèrit asseguren que ell semblava “hipnotitzat“. Que el matrimoni amb Sofia de Grècia està trencat ho sap tothom, però pocs s’imaginaven que Joan Carles hagués arribat a confessar al president Zapatero que volia separar-se d’ella i casar-se amb Corinna. La seva filla Elena va ser la primera en assabentar-se, mentre que Felip va ser qui pitjor ho va passar.

Joan Carles estava decidit a convertir-la en la seva dona quan, de sobte, tot va trencar-se en mil trossets. La culpa? D’ell, precisament, per no poder evitar ser infidel. Corinna va assabentar-se que l’estava enganyant amb una dona de València, amb qui li havia posat les banyes durant dos anys. Pilar Eyre assegura en la seva columna de Lecturas d’avui que aquest va ser el detonant de la ruptura: “Corinna es va posar furiosa, va deixar Madrid i es va traslladar a Londres amb el fill. El rei va començar a trobar-se malament i va haver de ser intervingut, un moment delicat en el que Corinna va deixar enrere l’enuig i va córrer per estar al seu costat. Dilluns, quan es va reunir amb ell, aquest li va demanar matrimoni per primera vegada. Ella es va estranyar i li va preguntar per Sofia. Joan Carles li va respondre que hi havia maneres d’arreglar-ho”.

Corinna i Joan Carles, en un dels actes als que van acudir junts | Europa Press

“Després va passar l’episodi de Botswana i, en tornar d’allà, va demanar que la deixessin a Suïssa. Un membre de la seguretat li va respondre: “Primer parem a Madrid, després vostè pot anar-se’n a la merda“. Corinna no va tornar a Espanya, però el rei va continuar insistint dos anys més, fins i tot després de l’abdicació”, assegura la catalana. El Borbó li deia que no podia viure sense ella i que volia que es cassessin, tot entre un regal i un altre. Ella no va cedir, per això: “El seu amor va morir per sempre quan va assabentar-se que li havia estat infidel. No li va poder perdonar i el seu rebuig va despertar la còlera de Joan Carles“. I fins ara, que es troben enfrontats als jutjats per les demandes que està interposant l’alemanya contra ell i que li poden causar més d’un disgust.