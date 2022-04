Així va començar l’aventura de Joan Carles i Corinna: “Estava hipnotitzat”

Joan Carles de Borbó no va prendre una decisió gaire encertada quan va començar una aventura amb Corinna. La princesa alemanya ha demostrat tenir-li molt rancor, decebuda i rabiosa pel tracte que li va donar en els darrers anys de relació extramatrimonial. Ara el té denunciat en un tribunal de Londres, el que podria causar-li greus problemes a l’emèrit. No es poden ni veure, encara que fa uns anys ella fos la seva mussa i obsessió.

La periodista Pilar Eyre ha volgut centrar la columna de Lecturas d’avui en recordar, precisament, com va ser l’època en la que Corinna feia el que volia amb Joan Carles. Per tal de retratar-ho bé, ha escollit un parell d’anècdotes que deixen clar que l’emèrit estava totalment embadalit amb ella: “Restaurant car de Madrid. Corinna presideix la taula d’una fundació privada, amb Joan Carles al costat. Ella proposa, discuteix, rebusca en les carpetes, assenyala i escolta. Joan Carles es manté callat i beu whisky. Si algú es dirigeix a ell per cortesia, remuga: “Pregunta a la princesa”. Un membre de la fundació m’explica que no ha vist ningú tan enamorat, que semblava hipnotitzat“.

Ella era qui movia els fils, això queda clar. La cronista ha assegurat en diverses ocasions que l’enamorament de Joan Carles cap a Corinna va ser instantani. Parlem del 2004, quan tota l’atenció mediàtica estava centrada en el compromís de Felip i Letícia: “El rei Joan Carles se sentia marginat per primera vegada en 40 anys. La relació amb l’amant mallorquina s’havia tornat avorrida i ell fugia de La Zarzuela per refugiar-se en el petit i solitari apartament que tenia a Barcelona. Per això va rebre amb alegria la invitació del duc de Westminster a la finca de Ciudad Real. Corinna era l’única dona del grup perquè era l’organitzadora de la cacera”.

“Una professional que es guanyava la vida, una cosa insòlita per a Joan Carles que només coneixia dones aparador. Van enamorar-se instantàniament, era el xoc de dos planetes i de dues ànimes bessones. I aquella freda nit d’hivern va ser el principi del fi per a un rei i una època”, assegura la cronista catalana.

Joan Carles i Corinna, junts en una foto d’arxiu | Europa Press

I és que la seva relació hauria estat molt intensa, d’aquestes típiques d’adolescents d’estar enganxats al telèfon tot el dia. Ell estaria obsessionat amb tenir-la a prop, fins al punt d’encarregar-li a ella que organitzés el viatge de noces de Felip i Letícia “només per tenir-la a prop”. Ella vivia a Londres, una distància que no agradava a l’emèrit: “Li va proposar viure a La Angorrilla, a 10 minuts de La Zarzuela”. Corinna hauria acceptat amb dues condicions, que abandonés les altres amants i poder acompanyar-lo sense haver d’amagar-se.

Hauria estat llavors quan Joan Carles hauria informat el president Zapatero que havia començat una relació amb ella: “Els diplomàtics i els membres de la Casa es van trobar amb la insòlita situació que Espanya tenia dues reines i ningú no devia assabentar-se’n. Ara bé, va ser fàcil ocultar-ho perquè els periodistes ens dedicàvem a criticar Letícia mentre que les activitats de Joan Carles no interessaven. Ell es movia amb total impunitat. En els països àrabs van arribar a pensar que Corinna era la seva segona dona i li rendien honors reials”.

Una etapa molt maca per a ells dos que va acabar de la pitjor de les maneres, amb una ruptura desastrosa que va donar ales a l’alemanya per treure a la llum l’engany de Joan Carles i tot el que havien viscut junts… amb negocis tèrbols inclosos.