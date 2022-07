Revelen les curioses peticions culinàries de Victoria Beckham i Pablo Motos

Pablo Motos va ser un dels convidats de la boda de Sergio Ramos i Pilar Rubio, la que va tenir lloc el juny del 2019. La tertuliana de televisió ja treballava a El Hormiguero en aquella època, per la qual cosa va voler convidar el presentador amb qui el futbolista també manté una bona relació. Es va parlar moltíssim sobre la cerimònia i, sobretot, sobre totes les anècdotes que haurien tingut lloc en la festa posterior. Ara bé, no ha estat fins ara que han tret a la llum un parell de curiositats que han cridat molt l’atenció.

Ha estat gràcies a un dels darrers programes d’aquesta temporada, en el que el xef Dani García va estar comentant tafaneries d’aquell enllaç amb el presentador valencià. I això per què? En ser ell l’encarregat de servir el banquet en la boda, precisament: “Va ser increïble. No rec que faci mai un esdeveniment d’aquest nivell tan summament personalitzat. A nivell creatiu va suposar un esforç i una feina brutals”.

Victoria Beckham i Pablo Motos, amb menús especials a la boda de Sergio Ramos

Tot va anar de meravella a nivell gastronòmic, encara que van haver-hi un parell de convidats que no li van posar les coses fàcils. El que més ha sorprès ha estat el nom d’aquestes dues persones: Victoria Beckham i Pablo Motos. El cuiner ha reconegut que li van donar la nit: “Victoria, la dona de David Beckham, va voler canviar tot el menú perquè li féssim un de personalitzat a base de verduretes. Ara bé, no només això… Va ser molt curiós perquè volia aigua de coco, un bol de caramels de menta i gel hidroalcohòlic quan encara no hi havia Covid! Fer aquell menú va ser molt complex”, va explicar. Tot un seguit d’exigències de diva que no sorprenen gaire en ella.

I l’altre comensal empipador? Doncs sí, es referia a Pablo Motos. Davant d’ell, li va retreure que li donés més feina que la resta: “Tu vas ser tremendament especial. Em vas donar la nit perquè, com si d’un nen petit et tractessis, em vas demanar que et posés la guarnició i la salsa de l’hamburguesa a part“.

El xef Dani García parla de la boda de Sergio Ramos i Pilar Rubio | Antena 3

La boda va tenir més de 400 convidats, una bogeria per la que va proposar un menú molt variat amb picada de llamàntol, spaghetti amb estofat de vedella, rap i hamburguesa de Kobe”.