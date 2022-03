Anabel Pantoja, emprenyada com mai en veure la seva tieta al judici

Isabel Pantoja ha reviscut aquest dimarts al matí un dels pitjors moments de la seva vida. Nou anys després, la cantant ha tornat a seure en el banc dels acusats. En aquesta ocasió, la Fiscalia demana tres anys de presó per a ella, acusada d’un delicte d’insolvència punible. La seva arribada als jutjats ha estat gravada per una allau de periodistes, una situació caòtica amb una marea que ha hagut de travessar mentre es feia pas com podia. I després de veure aquestes imatges, la seva neboda Anabel Pantoja ha reaccionat molt contundentment i emprenyada a les xarxes socials.

La neboda de la cantant ha volgut reclamar “els drets d’un ésser humà” davant la gran repercussió mediàtica que ha tingut la seva arribada al jutjat: “És un judici que serà jutjat, no és un concert. Com es nota que no som els mateixos davant la justícia. I les tanques? I la seguretat? I la humiliació”. A més, Anabel ha compartit el missatge d’altres persones a les xarxes socials, com un que diu: “Isabel Pantoja té diagnosticada depressió, fa un any que no surt de Cantora, la primera vegada que ho fa és per a asseure’s davant un jutge i la premsa es comporta així, quin fàstic, de veritat”.

Una de les stories que ha penjat Anabel Pantoja | Instagram

I no només això, sinó que també ha penjat un post al seu mur d’Instagram on ha escrit: “La justícia és igual per a tots els espanyols. L’ésser humà, sigui lladre, blanquejador, assassí. Però es veu que Isabel Pantoja no, el que importa és la imatge, els programes, la imatge humiliant en una banqueta, en els quals la resta de persones com Messi, Ana Duato, Inmanol Arias, Shakira, acusats per delictes similars entren com en una catifa vermella i protegits, i amb el respecte de la premsa”.

“Aneu-vos-en a la merda”

I Anabel ha continuat, molt contundent: “Aneu-vos-en a la merda poca-soltes, a tots el que heu participat en el circ d’avui. La salut de la meva tia no importa el que importa és gravar-la plorant, en la banqueta, tirant-li dels cabells o sent insultada, això és l’única cosa que us val.

A la resta de personatges no”.