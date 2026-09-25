Les 5 millors platges a prop d’Atenes

Atenes és mundialment reconeguda pel seu llegat històric, però pocs viatgers exploren l’Àtica blava. Buscar platges a prop d’Atenes és la millor alternativa per escapar de la calor de l’asfalt, descobrint un litoral que combina penya-segats amb aigües de color turquesa.
El clima mediterrani d’aquesta península permet banyar-se des de maig fins a mitjans d’octubre, tot i que els vents del nord poden alterar l’estat de la mar. Per millorar la logística, és convenient llogar un cotxe i utilitzar l’autopista Attiki Odos com a via d’enllaç principal cap a les diferents costes.
A continuació, analitzem els cinc arenals que demostren com el litoral grec amaga veritables oasis a pocs quilòmetres de la gran metròpolis.
Platja d’Astir
Situada a la badia de Vouliagmeni, a uns 20 quilòmetres al sud d’Atenes, aquesta platja representa la sofisticació de la Riviera grega. L’accés privat té un preu de 30 euros que garanteix una sorra impecable i serveis exclusius.
Platja de Schinias
Aquest paratge protegit es troba a prop de Marató, a uns 42 quilòmetres al nord-est de la capital grega. Destaca per la seva pineda de pins pinyers que arriba fins a la mateixa línia d’aigua, oferint ombra natural i un entorn completament salvatge.
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Platja de Kape
Amagada darrere d’uns penya-segats a la zona de Legrena, aquesta petita cala requereix baixar un centenar de graons de pedra. És el lloc ideal per als viatgers que busquen tranquil·litat absoluta lluny de la civilització.
Platja de Porto Rafti
Aquesta badia a la costa est ofereix un ambient molt familiar i autèntic. Els seus illots naturals protegeixen l’arenal dels forts vents de l’estiu, garantint un mar calm perfecte per nedar sense perills.
Platja de Limanakia
No és una platja de sorra clàssica, sinó una sèrie de cales rocoses on els locals es llancen a aigües profundes. Un petit quiosc de fusta obert tota la nit és el punt de trobada d’aquesta joia amagada.
Com organitzar el teu viatge a les platges a prop d’Atenes
Per gaudir plenament de la ruta costanera es recomana dedicar un mínim de 3 a 5 dies per recórrer el perímetre. La línia d’autobusos KTEL Attikis connecta la capital amb els principals municipis costaners de manera regular.
Per menjar autèntic, eviteu els locals turístics de la badia i busqueu les tavernes tradicionals de Lavrio o els pobles d’interior. Demaneu el pop a la brasa local per gaudir de la gastronomia costanera més autèntica.
Prefereixes la comoditat d’una hamaca exclusiva a la Riviera o la llibertat de banyar-te en una cala salvatge als peus d’un temple clàssic?