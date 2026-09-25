Les 8 millors platges d’Alacant per a una ruta costanera perfecta

La costa alacantina amaga una sorprenent dualitat on les serres de la Marina Alta s’enfonsen directament a la Mediterrània, creant un paisatge de penya-segats abruptes i cales amagades que rivalitza amb qualsevol postal balear. Per descobrir de veritat aquesta línia litoral, cal anar més enllà dels nuclis altament urbanitzats i buscar els espais on la natura encara dicta les regles, localitzant les millors platges d’Alacant que conserven la seva essència salvatge.
L’orografia de la província, marcada per accidents com el cap de la Nau o la serra Gelada, genera microclimes molt concrets que afecten els vents i la temperatura de l’aigua. Per organitzar correctament la teva estada, és aconsellable dividir el viatge en dues bases logístiques i utilitzar la carretera nacional N-332 i l’autopista AP-7 com a artèries ràpides per moure’s entre cales.
A continuació, analitzem els vuit trams de costa indispensables per comprendre la riquesa litoral d’aquesta província meridional.
Cala Granadella: una de les millors platges d’Alacant
Situada al municipi de Xàbia, aquesta cala de palets blancs i aigües turqueses és un dels racons més icònics del litoral valencià. Amb una longitud de tot just 160 metres, l’accés a l’espai està regulat durant els mesos d’estiu per evitar la massificació que amenaça el seu fràgil entorn de pins.
És el punt de partida perfecte per als amants del caiac, ja que les seves parets de pedra protegeixen la badia dels corrents forts, facilitant la navegació cap a les coves marines properes.
Cala del Moraig
Aquesta platja es troba al Poble Nou de Benitatxell, tancada per penya-segats imponents que superen els 100 metres d’altura. El seu principal atractiu geològic és la cova dels Arcs, una formació de pedra natural on l’aigua dolça del riu subterrani Riu Blanc es barreja amb el mar.
Cal tenir en compte que el descens a peu des de l’aparcament superior té un desnivell d’un 22%, un factor clau per als viatgers amb mobilitat reduïda.
Cala Barraca o Portitxol
Reconeixible a l’instant per les antigues barraques de pescadors amb portes pintades de blau, aquesta platja combina història marinera i un fons marí rocós d’alt valor ecològic. Just davant es troba l’illa del Portitxol, un jaciment arqueològic subaquàtic clau de la comarca.
L’afluència s’ha de controlar estrictament a causa de la fragilitat de la barrera de grava natural que conforma la línia de costa de Xàbia.
Platja del Carabassí
Situada a Elx, representa un dels últims sistemes de dunes verges de la província, connectat amb el paratge protegit del Clot de Galvany. Es tracta d’una platja de sorra daurada molt fina, lliure de construccions massives a primera línia gràcies a les passarel·les de fusta que protegeixen la flora autòctona.
És una opció magnífica per als dies en què bufa el vent de llevant, molt apreciada pels practicants de windsurf i els banyistes que busquen espais amplis.
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Illa de Tabarca
L’única illa habitada de la Comunitat Valenciana és també la primera reserva marina declarada a l’estat espanyol, l’any 1986. Les seves platges de còdols i sorra ofereixen una visibilitat excepcional per fer immersió lleugera entre praderies de posidònia oceànica.
Es pot arribar a aquest paradís mitjançant les tabarqueres que surten des de Santa Pola en un trajecte d’uns 20 minuts que costa aproximadament 15 euros.
Platja de les Arenetes
Localitzada al final de la zona de les Rotes a Dénia, aquesta platja de roca plana delimita el límit nord de la reserva marina del cap de Sant Antoni. És un indret silenciós, lliure de sorra, on és obligatori l’ús de calçat adequat per accedir a l’aigua transparent.
El paisatge d’aquest tram de costa està dominat per la silueta de la torre del Gerro, una estructura de vigilància del segle XVI que recorda els antics atacs pirates.
Platja de Racó de l’Albir
Aquesta platja de còdols de L’Alfàs del Pi tanca la badia d’Altea pel sud, oferint unes vistes espectaculars de la serra Gelada. Compta amb una longitud de 500 metres i disposa de tots els serveis necessaris sense perdre la tranquil·litat de les viles marineres tradicionals.
Des d’aquí s’inicia la ruta a peu cap al far de l’Albir, un sender asfaltat molt accessible de poc més de 2,5 quilòmetres.
Cala de Finestrat
L’únic tram de costa del municipi de Finestrat és una petita badia de sorra fina flanquejada per la imponent roca de la Malladeta. A diferència d’altres zones properes, aquesta platja manté un ambient marcadament familiar i protegit dels forts corrents marítims.
La presència de jaciments romans a la vora del turó del castell aporta un enorme valor patrimonial a aquest petit racó litoral.
Com organitzar el teu viatge a Alacant
Per gaudir plenament de la diversitat del litoral alacantí, es recomana una estada mínima d’entre 5 i 7 dies, cosa que permet combinar les cales de penya-segat del nord amb les platges dunars del sud. La xarxa viària articulada per l’autopista lliure de peatge AP-7 connecta els extrems de la província en poc més d’una hora, tot i que la carretera nacional N-332 ofereix un traçat molt més escènic.
Lluny dels menús turístics genèrics, la gastronomia tradicional es troba a les tavernes dels ports i als petits restaurants d’interior que serveixen el clàssic arròs a banda o l’espencat. Busca sempre aquells establiments que treballen directament amb la llotja local per garantir el peix més fresc de la jornada.
Seràs capaç d’escollir entre la verticalitat dels penya-segats de la Marina Alta i la llibertat de les infinites dunes del sud?