Oblida’t de Cadaqués: aquest poble de Girona t’espera amb el seu centre històric medieval emmurallat i vistes als arrossars

Creus que ho has vist tot de la Costa Brava? Que ja coneixes els seus racons més secrets i les seves viles més
Hi ha un poble a Girona que molts passen per alt. No surt a les postals més òbvies. Però la seva història, la seva arquitectura i un paisatge inesperat el converteixen en la teva pròxima escapada imprescindible.
Estem parlant de Pals. Un nom que sona a conte, a llegenda. I la veritat és que ho és. Situat al cor del Baix Empordà, aquest enclavament ofereix una experiència que va molt més enllà de les cales amagades que tots tenim al cap (sí, nosaltres també les adorem).
El secret medieval que et canviarà el viatge
Pals s’aixeca sobre un turó, orgullós i emmuraŀlat. El seu nucli històric és un tresor medieval, un d’aquells llocs on cada carrer empedrat t’explica una història. Conserva un conjunt extraordinari de cases de pedra i arcs que et transporten directament a un altre segle.
La seva imatge més reconeguda? Sens dubte, la Torre de les Hores, una joia romànica que formava part de l’antic castell. És la teva porta d’entrada a un passat fortificat, una oportunitat única per viatjar en el temps sense sortir de Catalunya.
Aquest poble no és una opció, és la teva pròxima gran descoberta. Oblida’t del clixé, aquí hi ha un tresor ocult esperant-te.
Però la màgia no s’acaba aquí. Des de la part alta del poble, la vista és senzillament espectacular. No només domines la plana de l’Empordà, sinó que els teus ulls es perdran en una extensió immensa de camps d’arròs. Sí, ho has llegit bé: arrossars.
Més enllà de la pedra: el paisatge inesperat
Aquesta és la gran revelació de Pals. Mentre la majoria associa la Costa Brava amb platges i cales, aquí, als peus del turó, s’estén la plana d’inundació dels rius Ter i Daró, on es cultiva arròs des de fa segles. És un paisatge que sorprèn i que enganxa.
L’arròs de Pals no és només un cultiu; és part de la identitat gastronòmica i agrícola de la zona. Es tracta d’una tradició que es remunta al segle XV, amb documents que parlen d’un molí d’arròs ja l’any 1452, que encara es conserva. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquesta dada).
Però la història de l’arròs aquí no ha estat senzilla. Durant els segles XVIII i XIX, el cultiu es va convertir en un problema sanitari. Els camps inundats es van associar a epidèmies. La cosa es va posar tan tensa que l’any 1838 una Reial Ordre va prohibir-ne el cultiu. Això va portar l’arròs de Pals a una extinció gairebé total. Un autèntic error històric que gairebé fa desaparèixer un tresor.
@laura_ltn 📍Pals 🇪🇸 + de spot sur ig : lau_ltn #pals #costabrava #spain #spain🇪🇸 #girona ♬ Yamore by MoBlack Benja Franc Fala – Deep House Bible
La resurrecció d’una tradició essencial
Va ser a principis del segle XX quan la solució va arribar de la mà d’un empordanès tornat de Cuba. L’any 1908 va impulsar de nou el cultiu i la producció, que va viure la seva esplendor fins a mitjans de segle. Ara, el turisme és el motor principal, però l’arròs de Pals continua sent un símbol.
Aquest paisatge d’arrossars, emmarcat pel Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes, és un espectacle visual. Des del poble, la vista d’aquesta extensió verda és un contrast fascinant amb les cases de pedra i les muralles. Un doble atractiu que fa de Pals un lloc únic a la Costa Brava (i molt més enllà).
I per als amants del mar, no us preocupeu. A uns cinc quilòmetres, trobareu la platja de Pals. Però no espereu les cales secretes i rocoses. Aquí t’espera un imens arenal de més de tres quilòmetres, amb dunes protegides i molt espai. El vent, ja sigui de Llevant o de Tramuntana, la converteix en un lloc ideal per als esports nàutics i la vela. Una altra de les seves sorpreses.
No deixis escapar aquest racó secret
Aquesta combinació de passat medieval, camps d’arròs i una platja sorprenent, converteix Pals en una experiència definitiva. No és només un lloc bonic; és una immersió cultural i paisatgística que et deixarà sense alè.
No esperis que les masses el descobreixin. La urgència és ara. Aquesta és la teva oportunitat per explorar un racó que molts ignoren, però que un cop el coneixes, es queda gravat a la memòria.
Has fet bé en arribar fins aquí. Has descobert la clau per a la teva pròxima aventura inoblidable. Estàs preparat per deixar-te seduir per la màgia de Pals?