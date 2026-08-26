Olvídate de Cadaqués: este pueblo de Girona te espera con su centro histórico medieval amurallado y vistas a los arrozales

¿Crees que lo has visto todo de la Costa Brava? ¿Que ya conoces sus rincones más secretos y sus pueblos más auténticos ? Puede que tu mapa mental tenga un hueco que ahora mismo estamos a punto de tapar.

Hay un pueblo en Girona que muchos pasan por alto. No aparece en las postales más obvias. Pero su historia, su arquitectura y un paisaje inesperado lo convierten en tu próxima escapada imprescindible.

Estamos hablando de Pals. Un nombre que suena a cuento, a leyenda. Y la verdad es que lo es. Situado en el corazón del Baix Empordà, este enclave ofrece una experiencia que va mucho más allá de las calas escondidas que todos tenemos en mente (sí, nosotros también las adoramos).

El secreto medieval que te cambiará el viaje

Pals se alza sobre una colina, orgulloso y amurallado. Su núcleo histórico es un tesoro medieval, uno de esos lugares donde cada calle empedrada te cuenta una historia. Conserva un conjunto extraordinario de casas de piedra y arcos que te transportan directamente a otro siglo.

¿Su imagen más reconocida? Sin duda, la Torre de les Hores, una joya románica que formaba parte del antiguo castillo. Es tu puerta de entrada a un pasado fortificado, una oportunidad única para viajar en el tiempo sin salir de Cataluña.

Este pueblo no es una opción, es tu próxima gran descubrimiento. Olvídate del cliché, aquí hay un tesoro oculto esperándote.

Pero la magia no acaba aquí. Desde la parte alta del pueblo, la vista es sencillamente espectacular. No solo dominas la llanura del Empordà, sino que tus ojos se perderán en una extensión inmensa de campos de arroz. Sí, lo has leído bien: arrozales.

Más allá de la piedra: el paisaje inesperado

Esta es la gran revelación de Pals. Mientras la mayoría asocia la Costa Brava con playas y calas, aquí, a los pies de la colina, se extiende la llanura de inundación de los ríos Ter y Daró, donde se cultiva arroz desde hace siglos. Es un paisaje que sorprende y que engancha.

El arroz de Pals no es solo un cultivo; es parte de la identidad gastronómica y agrícola de la zona. Se trata de una tradición que se remonta al siglo XV, con documentos que hablan de un molino de arroz ya en el año 1452, que aún se conserva. (Sí, nosotros también alucinamos con este dato).

Pero la historia del arroz aquí no ha sido sencilla. Durante los siglos XVIII y XIX, el cultivo se convirtió en un problema sanitario. Los campos inundados se asociaron a epidemias. La cosa se puso tan tensa que en el año 1838 una Real Orden prohibió su cultivo. Esto llevó al arroz de Pals a una extinción casi total. Un auténtico error histórico que casi hace desaparecer un tesoro.

La resurrección de una tradición esencial

Fue a principios del siglo XX cuando la solución llegó de la mano de un empordanés regresado de Cuba. En el año 1908 impulsó de nuevo el cultivo y la producción, que vivió su esplendor hasta mediados de siglo. Ahora, el turismo es el motor principal, pero el arroz de Pals sigue siendo un símbolo.

Este paisaje de arrozales, enmarcado por el Parc Natural del Montgrí y las Illes Medes, es un espectáculo visual. Desde el pueblo, la vista de esta extensión verde es un contraste fascinante con las casas de piedra y las murallas. Un doble atractivo que hace de Pals un lugar único en la Costa Brava (y mucho más allá).

Y para los amantes del mar, no os preocupéis. A unos cinco kilómetros, encontraréis la playa de Pals. Pero no esperéis las calas secretas y rocosas. Aquí te espera un inmenso arenal de más de tres kilómetros, con dunas protegidas y mucho espacio. El viento, ya sea de Levante o de Tramontana, la convierte en un lugar ideal para los deportes náuticos y la vela. Otra de sus sorpresas.

No dejes escapar este rincón secreto

Esta combinación de pasado medieval, campos de arroz y una playa sorprendente, convierte Pals en una experiencia definitiva. No es solo un lugar bonito; es una inmersión cultural y paisajística que te dejará sin aliento.

No esperes a que las masas lo descubran. La urgencia es ahora. Esta es tu oportunidad para explorar un rincón que muchos ignoran, pero que una vez lo conoces, se queda grabado en la memoria.

Has hecho bien en llegar hasta aquí. Has descubierto la clave para tu próxima aventura inolvidable. ¿Estás preparado para dejarte seducir por la magia de Pals?