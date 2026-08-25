Catalunya busca ser líder ‘traveltech’: el Tech Tourism Cluster impulsa la seva ambiciosa estratègia europea

El viatge que coneixíem s’ha acabat per sempre. La digitalització ha transformat cada destí, cada reserva, cada experiència. Ara, el sector turístic viu una revolució silenciosa que no podem ignorar.
Però, què passa si la teva regió no agafa aquest tren? El nostre futur turístic, milers de llocs de feina, una part crucial de la nostra economia, estan en joc. Convertir-se en un referent és ara una qüestió de supervivència.
Aquí entra el Tech Tourism Cluster. Amb la seva nova presidenta, Amaia Marsà, al capdavant, Catalunya té un pla definitiu per ser el líder europeu en la connexió entre turisme i tecnologia. Aquesta és la solució que esperàvem.
El clúster ha crescut exponencialment. En només quatre anys, ha passat a agrupar més de 150 empreses. Ja és el primer clúster de traveltech del sud d’Europa. (Sí, nosaltres també estem al·lucinant amb la dada).
La nova estratègia: més enllà del creixement
Amaia Marsà té un repte clar: consolidar aquest ecosistema. Ja no es tracta només de sumar socis. L’objectiu és generar valor compartit i posicionar Catalunya com a referent europeu en tecnologia turística. És un pla ambiciós i urgent.
La seva funció ara és orquestrar. Connectar necessitats amb solucions. Des de grans empreses fins a startups innovadores que han passat pel Barcelona Travel Hub. Aquest és el secret d’un ecosistema fort.
La innovació ja no és una opció, és imprescindible. El clúster vol que la tecnologia millori l’experiència del viatger. Ajudar les empreses a prendre decisions amb dades. Reduir costos i fer-nos més eficients. És una transformació total.
La tecnologia no ha de ser un extra. Ha de ser la base invisible que ho fa tot millor. Sense ella, ens quedem enrere.
El ‘digital twin’ i la intel·ligència artificial: una realitat
Mentre el món parla d’IA generativa, el Tech Tourism Cluster ja està creant un ‘digital twin’ del sector turístic català. Imagineu una rèplica digital on les empreses poden provar solucions sense cap risc. Utilitzaran dades sintètiques per experimentar. Un truc que podria estalviar milions.
A més, estan dissenyant una eina per mesurar la maduresa en IA de cada empresa. Un autodiagnòstic que oferirà casos d’ús pràctics i adaptats. L’objectiu és que ningú es quedi enrere en aquesta cursa tecnològica. Una solució a mida per a tothom.
La tecnologia no és un fi en si mateixa. La seva utilitat real és millorar la gestió de destinacions. Optimitzar allotjaments i companyies. Fer que l’experiència del visitant sigui única i personalitzada. Aquest és el poder ocult.
Més enllà de Barcelona: un impacte territorial
Actualment, el 83% de les empreses del clúster estan a Barcelona. Girona, Tarragona i Lleida tenen una representació menor. Però la visió és clara: arribar a tota Catalunya. Totes les empreses, de qualsevol racó, han de beneficiar-se d’aquest impuls. No volem una Catalunya a dues velocitats.
Aquesta distribució territorial és un repte. El clúster treballa per descentralitzar. Per estendre els beneficis de la innovació. És imprescindible per a un creixement equilibrat i sostenible del nostre turisme.
El talent híbrid: el gran repte
El factor talent és crític. El sector necessita perfils que sàpiguen de turisme i tecnologia alhora. Aquest talent híbrid és la clau. Cal reforçar la connexió entre universitats i empreses. La tecnologia ja no és un extra, és una expectativa bàsica.
Els viatges de prospecció internacionals ho confirmen. L’últim, a la Xina, va ser revelador. La importància de la tecnologia és abismal i el camí per recórrer, immens. No podem permetre’ns el luxe de parar-nos.
Catalunya és un referent en turisme i en tecnologia. Ara, la missió és fusionar aquests dos mons. Esdevenir un pol d’innovació reconegut mundialment. El futur del nostre turisme depèn d’aquesta confluència. Estem a temps de ser els millors.
Entendre aquesta transformació no és només crucial per al sector. És imprescindible per al teu pròxim viatge. La pròxima vegada que reservis, seràs part d’aquesta revolució. Com creus que ens canviarà la vida?