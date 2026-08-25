Catalunya busca ser líder en ‘traveltech’: el Tech Tourism Cluster impulsa su ambiciosa estrategia europea

El viaje que conocíamos se ha acabado para siempre. La digitalización ha transformado cada destino, cada reserva, cada experiencia. Ahora, el sector turístico vive una revolución silenciosa que no podemos ignorar.

Pero, ¿qué pasa si tu región no toma este tren? Nuestro futuro turístico, miles de puestos de trabajo, una parte crucial de nuestra economía, están en juego. Convertirse en un referente es ahora una cuestión de supervivencia.

Aquí entra el Tech Tourism Cluster. Con su nueva presidenta, Amaia Marsà, al frente, Catalunya tiene un plan definitivo para ser el líder europeo en la conexión entre turismo y tecnología. Esta es la solución que esperábamos.

El clúster ha crecido exponencialmente. En solo cuatro años, ha pasado a agrupar más de 150 empresas. Ya es el primer clúster de traveltech del sur de Europa. (Sí, nosotros también estamos alucinando con el dato).

La nueva estrategia: más allá del crecimiento

Amaia Marsà tiene un reto claro: consolidar este ecosistema. Ya no se trata solo de sumar socios. El objetivo es generar valor compartido y posicionar Catalunya como referente europeo en tecnología turística. Es un plan ambicioso y urgente.

Su función ahora es orquestar. Conectar necesidades con soluciones. Desde grandes empresas hasta startups innovadoras que han pasado por el Barcelona Travel Hub. Este es el secreto de un ecosistema fuerte.

La innovación ya no es una opción, es imprescindible. El clúster quiere que la tecnología mejore la experiencia del viajero. Ayudar a las empresas a tomar decisiones con datos. Reducir costos y hacernos más eficientes. Es una transformación total.

La tecnología no debe ser un extra. Debe ser la base invisible que lo mejora todo. Sin ella, nos quedamos atrás.

El ‘digital twin’ y la inteligencia artificial: una realidad

Mientras el mundo habla de IA generativa, el Tech Tourism Cluster ya está creando un ‘digital twin’ del sector turístico catalán. Imagina una réplica digital donde las empresas pueden probar soluciones sin ningún riesgo. Utilizarán datos sintéticos para experimentar. Un truco que podría ahorrar millones.

Además, están diseñando una herramienta para medir la madurez en IA de cada empresa. Un autodiagnóstico que ofrecerá casos de uso prácticos y adaptados. El objetivo es que nadie se quede atrás en esta carrera tecnológica. Una solución a medida para todos.

La tecnología no es un fin en sí misma. Su utilidad real es mejorar la gestión de destinos. Optimizar alojamientos y compañías. Hacer que la experiencia del visitante sea única y personalizada. Este es el poder oculto.

Más allá de Barcelona: un impacto territorial

Actualmente, el 83% de las empresas del clúster están en Barcelona. Girona, Tarragona y Lleida tienen una representación menor. Pero la visión es clara: llegar a toda Catalunya. Todas las empresas, de cualquier rincón, deben beneficiarse de este impulso. No queremos una Catalunya a dos velocidades.

Esta distribución territorial es un reto. El clúster trabaja para descentralizar. Para extender los beneficios de la innovación. Es imprescindible para un crecimiento equilibrado y sostenible de nuestro turismo.

El talento híbrido: el gran reto

El factor talento es crítico. El sector necesita perfiles que sepan de turismo y tecnología al mismo tiempo. Este talento híbrido es la clave. Es necesario reforzar la conexión entre universidades y empresas. La tecnología ya no es un extra, es una expectativa básica.

Los viajes de prospección internacionales lo confirman. El último, en China, fue revelador. La importancia de la tecnología es abismal y el camino por recorrer, inmenso. No podemos permitirnos el lujo de detenernos.

Catalunya es un referente en turismo y en tecnología. Ahora, la misión es fusionar estos dos mundos. Convertirse en un polo de innovación reconocido mundialmente. El futuro de nuestro turismo depende de esta confluencia. Estamos a tiempo de ser los mejores.

Entender esta transformación no es solo crucial para el sector. Es imprescindible para tu próximo viaje. La próxima vez que reserves, serás parte de esta revolución. ¿Cómo crees que nos cambiará la vida?