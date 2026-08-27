La llegenda de l’empremta del diable t’espera a Munic: cerveseries del segle XVI i el festival de la cervesa

Munic et crida. Però no és una trucada qualsevol, és una promesa d’un viatge que transcendeix el temps.
Et preparem per descobrir els secrets d’una ciutat on cada pas amaga una història mil·lenària que et sorprendrà.
Imagines trepitjar el mateix lloc que, segons la llegenda, va trepitjar una entitat que no era d’aquest món? Un misteri gravat al terra, un desafiament arquitectònic que encara avui ens fa dubtar. Això és imprescindible si vols entendre la ciutat.
La història que envolta aquesta marca és tan fascinant com la mateixa ciutat que l’acull. Un relat que pocs coneixen. Parlem de la famosa empremta del diable. Sí, aquesta llegenda es troba a l’entrada de la imponent Frauenkirche, la Catedral de Munic.
Es diu que és la senyal deixada pel mateix diable després de perdre una aposta amb l’arquitecte del temple. (Qui ho diria!).
El cor amagat d’una Baviera eterna
Munic, la capital de Baviera, és un tresor al sud d’Alemanya. És un punt obligatori si penses viatjar per la regió. Ubicada als peus dels Alps i travessada pel riu Isar, aquesta ciutat és una de les més importants i visitades de tot el país.
La seva essència rau en la combinació perfecta de tradició i modernitat, visible a cada cantonada. Una barreja única que et captivarà a l’instant. El nom “Munichen” significa “al lloc dels monjos”, d’aquí el monjo de l’escut. Un detall que pocs coneixen, però que ho explica tot del seu origen.
La Frauenkirche, construïda al segle XV, amb les seves dues torres idèntiques i cúpules verdes, defineix l’horitzó de la ciutat. És la seva carta de presentació més icònica.
Hi ha una norma sagrada per als habitants: cap edifici del centre pot superar l’altura de les seves torres. Una decisió amb història que preserva la seva identitat.
Visitar l’interior d’aquesta catedral és ràpid i gratuït. No et perdis la vista del famós skyline des de la seva alçada. És pura màgia que et connecta amb el passat.
Comença el teu recorregut pel casc històric. És la millor manera d’entendre la seva riquesa cultural i arquitectònica. (Un consell d’amic, t’estalviarà temps).
La Karlstor és la porta d’entrada al passat. Una de les tres antigues vies d’accés a la ciutat medieval que encara es manté intacta avui dia. Aquesta porta formava part de la muralla defensiva. Avui marca l’inici de Neuhauser Straße, el carrer per a vianants més transitat i ple de vida. Molt a prop trobaràs l’Església de Sant Pere, la més antiga de totes. Puja a la seva torre, l’Alter Peter. No te’n penediràs!
Des d’allà, la panoràmica de tot Munic és espectacular. Una vista que et deixarà sense alè, t’ho assegurem. Veus tota la història davant teu.
No hi ha millor inversió de temps que pujar a l’Alter Peter. La recompensa visual és incalculable i la sensació, única.
La cultura cervesera és una icona, sí. Però també ho són els seus amplis espais verds i la gran arquitectura històrica que t’envolta. La Marienplatz, la plaça central, és el cor vibrant. Allà batega l’esperit de Baviera amb el seu carilló. És un punt clau per sentir la ciutat.
El mercat dels sentits i la festa que atura el món
No pots marxar sense una visita al Viktualienmarkt, el mercat més famós de Munic. És una experiència total que activarà tots els teus sentits.
Aquí trobaràs productes de primera qualitat: fruita fresca de temporada, formatges artesans amb caràcter, embotits selectes i flors que omplen de color cada racó.
Per descomptat, també hi ha gastronomia típica bavaresa per emportar o gaudir-la allà mateix. Un autèntic festival per al paladar. (Prepara el teu estómac per la festa!)
Just al costat d’aquest mercat històric hi ha la cerveseria més coneguda del món. Sí, la de la llegenda. És un llegat viu que ha resistit segles d’història.
Fundada al segle XVI, va ser la cerveseria reial de Baviera. Avui manté l’essència de les tradicionals bierhaus alemanyes, amb tota la seva autenticitat.
Amb música en directe, rialles i taules compartides, l’ambient és únic i contagiós. És un viatge al passat, amb sabor a cervesa fresca i bona companyia.
Però si ets un autèntic amant de la cervesa, hi ha una cita ineludible que has de marcar amb foc al calendari. El festival que atura tota la ciutat cada any.
Cada any, Munic celebra l’Oktoberfest a l’esplanada de Theresienwiese. No és només una festa, és la festa de la cervesa i la fira popular més important del món.
Milions de persones es reuneixen en carpes gegants per gaudir de música tradicional en directe, la millor gastronomia bavaresa i, és clar, grans gerres de cervesa. L’ambient és eufòric i inoblidable.
Enguany, el festival tindrà lloc del dissabte 19 de setembre fins al diumenge 4 d’octubre. Marca aquestes dates al calendari, la urgència és real!
No et quedis sense viure-ho. L’experiència de l’Oktoberfest és quelcom que s’ha de viure almenys una vegada a la vida. És una oportunitat que no es repeteix igual.
La cervesa, la música i la companyia creen una atmosfera que no trobaràs enlloc més. No ho dubtis, aquesta festa és única.
Quan la cuina parla d’història i confort
Si l’arquitectura de Munic t’ha impressionat, la seva gastronomia t’acabarà de conquerir sense remei. És una aposta segura per als sentits.
La majoria dels plats se serveixen amb salses potents, patates rostides especials i xucrut. Racions generoses que no et deixaran indiferent amb la seva grandària.
És impossible quedar-se amb gana. I, per descomptat, tot maridat amb una bona cervesa local. La combinació perfecta per a un dia d’exploració intens.
Amb les temperatures baixes i la pluja freqüent a Baviera, una bona sopa és un recoçament per a l’ànima. Pensa en la famosa Pfannkuchensuppe.
Aquesta sopa, elaborada amb un saborós brou de carn i fines tires de creps, és un clàssic que t’abraçarà des del primer cullerot. És el confort en un bol.
Un altre plat que conquereix qualsevol és el Käsespätzle. Considerat la versió alemanya de la pasta fresca, però amb un toc únic i irresistible.
Són petites pastes casolanes amb abundant formatge fos i ceba fregida. Una delícia cremosa que has de provar sí o sí, és un festí.
I com no, el famós pa salat: el pretzel. Aquest llaç icònic el trobaràs a cada racó de la ciutat, a totes les panaderies i mercats locals.
Amb la seva forma de bollo, es presenta en tot tipus de mides i amb un toc de sal gruixuda. És un símbol de la cultura bavaresa que no pot faltar a la teva taula.
Pels amants del dolç, l’Apfelstrudel és imprescindible. Un pastís de poma que et farà somiar despert amb cada mos. (Nosaltres ja l’estem imaginant amb gelat).
Consisteix en un full de pasta molt fina farcida de compota de poma, canyella, panses i un toc de sucre. Una barreja perfecta de textures i sabors tradicionals.
Es serveix sovint amb gelat de vainilla o una salsa calenta de vainilla. Una explosió de sabors que culminarà la teva experiència gastronòmica amb un punt dolç i memorable.
Viatjar a Munic és més que una escapada; és una immersió en una cultura que abraça el seu passat, venera les seves llegendes i celebra el seu present amb alegria i generositat.
L’empremta del diable t’espera, juntament amb la promesa de cerveseries centenàries i el festival més gran del món. Estàs preparat per aquesta aventura única?