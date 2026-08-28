Florència al detall: aquests són els hotels majestuosos que fusionen art i confort modern

Florència és una ciutat que desafia la realitat. Passejar pels seus carrers és fregar-se els ulls, constantment, per comprovar la veritat d’un paisatge que sembla un somni. (Sí, nosaltres també ho hem sentit).
No esperàvem menys de la llar de la síndrome de Stendhal, aquella acceleració cardíaca davant la bellesa extrema. Sabem que tornarem abans de marxar, però el nostre desig més profund és quedar-nos-hi per sempre.
Allarga la màgia: hotels que són art
Com perllongar aquesta sensació inigualable? L’autèntic secret per retenir la màgia florentina rau en els seus hotels. Aquests allotjaments majestuosos fusionen l’art amb el confort, replicant la grandesa de la ciutat portes endins. No són només llocs per dormir; són extensions del somni.
No et conformis amb una estada qualsevol. Volem viure Florència amb la mateixa intensitat a dins que a fora.
Avui et portem un recull definitiu dels hotels que convertiran la teva visita en una experiència imprescindible. Des dels clàssics amb història fins a les joies de disseny, tots tenen un punt que et captivarà.
Collegio alla Querce: el renaixement modern
El Collegio alla Querce, un Auberge Resorts Collection, et sedueix amb només 83 habitacions. La seva fusió perfecta entre l’art renaixentista i el disseny italià modern és un autèntic truc de màgia. Les obres d’art es dispersen per tot l’edifici, creant una sensació de pau amb els seus tons neutres.
Els grups grans trobaran el seu paradís al Palazzo Moderno, amb set dormitoris, piscina al terrat i vistes inoblidables al Duomo. El xef Nicola Zamperetti eleva la cuina toscana al restaurant La Gamella. I al Bar Bertelli, els còctels i les receptes internacionals són un plaer que no et pots perdre.
Tivoli Palazzo Gaddi: vistes directes al Duomo
Si parlem d’ubicació, el Tivoli Palazzo Gaddi Firenze Hotel s’emporta la palma. No cada dia et saluda el Duomo des de la teva finestra. Encarregat per la família Gaddi al segle XVI, és a 100 metres de la Basílica de San Lorenzo i a 250 de Santa Maria Novella.
Les seves 86 habitacions són el refugi perfecte després d’un dia d’exploració. Però la veritable recompensa t’espera al seu restaurant Terrae. La xef Iside de Cesare, amb estrella Michelin al seu altre local, et farà vibrar. Puja al terrat, amb l’Aria per als aperitius o els seus esmorzars, per sentir de nou la síndrome de Stendhal.
Four Seasons Hotel Firenze: el luxe més gran
Tot el que esperes de Florència és dins del Four Seasons. És una extensió de la grandesa de la ciutat, un autèntic tresor ocult. Pots triar entre el Palazzo della Gherardesca (segle XV) o el Palazzo de Nero (segle XVI), ambdós envoltats del jardí privat més gran de Florència.
Les habitacions i suites tenen frescos, sostres voltats i, en alguns casos, vistes al Duomo. El restaurant Il Palagio, amb estrella Michelin, serveix cuina florentina tradicional. L’Atrium Bar per a còctels, Onde per al Mediterrani i el Bar Berni per al vermut completen una oferta gastronòmica sublim.
La Gemma Hotel: art déco al centre
Les germanes Elena i Giulia Sella, amb el seu estudi DesignByGemini, han creat La Gemma Hotel, un homenatge a l’art déco. Les seves 39 habitacions i suites, amb tons rosa pastís i verds, són l’epitome de l’elegància. Està a només sis minuts a peu del Duomo, una posició estratègica.
A Luca’s, el restaurant, el xef Paulo Airaudo (estrella Michelin) reinterpreta la cuina florentina clàssica amb un toc contemporani. I el seu Allure Wellness & Spa, amb piscina d’hidroteràpia i saunes aromàtiques, és la solució definitiva per desconnectar i recarregar energies.
The St. Regis Florence: l’opulència del renaixement
El Renaixement no ha mort; descansa en una de les 99 habitacions de The St. Regis Florence. L’opulència es respira en cada detall, un reflex fidel de Florència, una ciutat que mai va creure en el “menys és més”. El seu passat com a residència noble encara hi viu.
Les vistes al riu Arno des de les habitacions són la cirereta del pastís. Un esmorzar a la Balconata, un sopar al Winter Garden o tastar el seu icònic Bloody Mary al bar són experiències imprescindibles. Aquesta joia arquitectònica, dissenyada el 1432, és una càpsula del temps.
Helvetia & Bristol: història i benestar
Un spa de luxe de 550 metres quadrats, el més gran del centre històric, ja seria motiu suficient per reservar al Helvetia & Bristol Firenze. Però n’hi ha més. Aquest hotel explica històries des de 1885. La darrera renovació, amb la dissenyadora Anouska Hempel, és una carta d’amor a l’alta artesania italiana.
L’experiència florentina continua amb la seva gastronomia. Els pastissos del mestre Iginio Massari per esmorzar i el restaurant Cibrèo, una oda a la cuina tradicional. Allotjar-s’hi és formar part de la història viva de la ciutat.
The Hoxton, Florence: dolce vita contemporània
A prop de la Piazza della Libertà, el The Hoxton, Florence és un d’aquells llocs dels quals no voldràs sortir. Amb detalls renaixentistes i postmoderns, les seves 161 habitacions són perfectes per acabar el dia. El seu restaurant Alassio, inspirat en la cuina costanera italiana, és una abraçada a la dolce vita.
Aquí trobaràs seccions de crus, pizzes i pastes delicioses. L’Enoteca Violetta és perfecta per a l’aperitiu italià i per brindar. I si viatges en grup, la seva casa amb entrada privada, tres dormitoris i terrassa, és una solució ideal per a la teva estada.
Hotel Savoy: estil i art a la plaça
A la Piazza della Repubblica, l’Hotel Savoy gaudeix d’una de les ubicacions més privilegiades. El seu estil combina la tradició florentina amb un ambient contemporani, amb el disseny d’Olga Polizzi. Els tons verds predominen en les seves discretes habitacions, amb trets típics de l’estètica italiana.
El desplegament artístic es viu al restaurant Irene, una declaració d’amor a la cuina toscana. A la nit, el Bar Artemisia és un refugi per als amants dels còctels. Un disseny ple d’art que mira al passat, amb una carta sorprenent, en honor a Artemisia Gentileschi, pionera del feminisme i l’expressió artística del segle XVII.
Numa Florence Palazzo San Niccolò: la llar italiana
Pocs allotjaments et faran sentir tan a casa com el Numa Florence Palazzo San Niccolò. Pots triar entre habitacions o apartaments complets. Amb una alta probabilitat que no vulguis marxar mai. Potser pel seu jardí privat o per la seva mestria en recrear la sobrietat italiana, et despertaràs sentint-te un artista.
Al cor del barri d’Oltrarno, hi trobaràs artesans, tallers i una àmplia varietat de bars per a l’autèntic aperitiu italià. Aquí tot és tranquil·litat i pura essència italiana. Una experiència relaxant i autèntica.
Palazzo Portinari Salviatti: dormir en un museu
Allotjar-se en el Palazzo Portinari Salviatti és com dormir en un museu. Aquesta casa renaixentista del segle XV ha acollit figures com Beatrice Portinari (musa de Dante) i Cosme I de Mèdici. Les expectatives són altes, i les compleix amb escreix.
Entre habitacions i apartaments de luxe hi ha frescos del segle XVIII. Fins i tot tenen una guia de les obres d’art internes. El barroc es respira a la decoració. Algunes suites t’ofereixen la cúpula de Brunelleschi des de la teva finestra. Les suites icòniques, amb sostres alts de fusta del segle XV i frescos de Tommaso Gherardini, són un somni. És obligatori menjar al seu restaurant amb estrella Michelin ATTO di Vito Mollica.
Casa G. Firenze: el teu refugi boutique
L’edifici de Casa G. Firenze va estar abandonat durant dècades. Va ser l’antiga seu de la producció de porcellana Ginori. A principis de 2022 es va restaurar per convertir-se en un encantador hotel boutique de només 15 habitacions. En col·laboració amb artistes i artesans locals, l’antic palau gaudeix d’un interiorisme que enamora.
Antiguitats, objectes de col·lecció i mobles vintage es combinen amb sobries habitacions, perfectes per a la nostra ruta per Florència. Té un pati secret per relaxar-se. No té restaurant, però sí esmorzar inclòs i un bar amb licors exquisits. L’equip el va batejar com “la llar lluny de la llar”, i no podrien haver encertat més.
La teva escapada florentina, a un pas
Florència t’espera, però l’experiència completa va més enllà dels seus carrers. La solució per submergir-te de veritat en la seva essència és escollir bé on descansar. Aquests hotels no són només allotjaments; són una part integral de la història i la bellesa de la ciutat.
No deixis escapar l’oportunitat de viure-ho. La demanda és alta i cada un d’aquests llocs té un encant particular que el fa únic. Preparat per sentir la màgia de la Toscana a cada racó?