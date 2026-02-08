Així és el poble de Quim Masferrer, el còmic que sap connectar amb la gent dels pobles de la Catalunya rural

Entre boscos, rieres i masies centenàries es troba Sant Feliu de Buixalleu, el petit poble de la Selva que va veure néixer Quim Masferrer, un dels rostres més estimats de TV3. Amb menys de 900 habitants i un entorn natural privilegiat, aquest municipi respira autenticitat i calma.
Masferrer, conegut per connectar amb la gent dels pobles a El Foraster, va créixer en un lloc on el teatre no existia, però on l’art de conversar i escoltar era (i és) part de la vida quotidiana. Una essència que ha marcat la seva trajectòria.
Un poble petit amb una gran identitat
Sant Feliu de Buixalleu, situat entre el Montseny i les Guilleries, conserva un paisatge que sembla tret d’una postal: camps de conreu, rieres clares i boscos frondosos que envolten el nucli principal. A poc més d’una hora de Barcelona, és un refugi perfecte per desconnectar.
El municipi destaca per les seves esglésies romàniques, com la parròquia de Sant Feliu, la de Gaserans o la de Grions, totes testimonis de segles d’història.
Rutes, ermites i miradors que mereixen el camí
Un dels punts més emblemàtics és la ermita de Santa Bàrbara, situada en un turó amb unes vistes excepcionals del territori. La caminada fins a l’ermita de Sant Segimon del Bosc és una experiència íntima, envoltada només de natura i silenci.
El Castell de Montsoriu: la gran joia medieval
A pocs quilòmetres, s’aixeca el Castell de Montsoriu, una de les fortaleses gòtiques més importants de Catalunya. La seva història supera el mil·lenni, i la pujada d’uns 2,5 km regala vistes espectaculars sobre tota la Selva.
La infantesa de Masferrer: arrels que inspiren
Quim Masferrer sempre ha declarat el seu amor pel poble. Va formar part de la comissió de festes i va créixer en un entorn on les històries de la gent tenien valor. Aquest esperit comunitari és el que, anys després, ha portat a El Foraster a connectar tant amb el públic.
La seva família regenta el restaurant Masferrer (Can Rocà), un establiment amb més de 200 anys d’història dedicat a la cuina catalana tradicional.
La calma que ho explica tot
Sant Feliu de Buixalleu no busca ser un destí turístic massiu. El seu encant resideix en la seva senzillesa: caminar sense pressa, saludar els veïns, aturar-se a mirar el paisatge sense mirar el rellotge.
Potser per això, després de visitar centenars de pobles, Masferrer sempre torna al seu. Perquè aquí, entre natura, silenci i tradició, hi ha l’origen de la seva manera d’entendre les persones i el país.
I tu, coneixies Sant Feliu de Buixalleu? Potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo.