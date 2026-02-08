Así es el pueblo de Quim Masferrer, el cómico que sabe conectar con la gente de los pueblos de la Cataluña rural

Entre bosques, riachuelos y masías centenarias se encuentra Sant Feliu de Buixalleu, el pequeño pueblo de la Selva que vio nacer a Quim Masferrer, uno de los rostros más queridos de TV3. Con menos de 900 habitantes y un entorno natural privilegiado, este municipio respira autenticidad y calma.

Masferrer, conocido por conectar con la gente de los pueblos en El Foraster, creció en un lugar donde el teatro no existía, pero donde el arte de conversar y escuchar era (y es) parte de la vida cotidiana. Una esencia que ha marcado su trayectoria.

Un pueblo pequeño con una gran identidad

Sant Feliu de Buixalleu, situado entre el Montseny y las Guilleries, conserva un paisaje que parece sacado de una postal: campos de cultivo, riachuelos claros y bosques frondosos que rodean el núcleo principal. A poco más de una hora de Barcelona, es un refugio perfecto para desconectar.

Iglesia de Sant Feliu de Buixalleu

El municipio destaca por sus iglesias románicas, como la parroquia de Sant Feliu, la de Gaserans o la de Grions, todas testigos de siglos de historia.

Rutas, ermitas y miradores que merecen el camino

Uno de los puntos más emblemáticos es la ermita de Santa Bàrbara, situada en una colina con unas vistas excepcionales del territorio. La caminata hasta la ermita de Sant Segimon del Bosc es una experiencia íntima, rodeada solo de naturaleza y silencio.

El Castillo de Montsoriu: la gran joya medieval

A pocos kilómetros, se alza el Castillo de Montsoriu, una de las fortalezas góticas más importantes de Cataluña. Su historia supera el milenio, y la subida de unos 2,5 km regala vistas espectaculares sobre toda la Selva.

La infancia de Masferrer: raíces que inspiran

Quim Masferrer siempre ha declarado su amor por el pueblo. Formó parte de la comisión de fiestas y creció en un entorno donde las historias de la gente tenían valor. Este espíritu comunitario es el que, años después, ha llevado a El Foraster a conectar tanto con el público.

Su familia regenta el restaurante Masferrer (Can Rocà), un establecimiento con más de 200 años de historia dedicado a la cocina catalana tradicional.

La calma que lo explica todo

Sant Feliu de Buixalleu no busca ser un destino turístico masivo. Su encanto reside en su sencillez: caminar sin prisa, saludar a los vecinos, detenerse a mirar el paisaje sin mirar el reloj.

Quizás por eso, después de visitar cientos de pueblos, Masferrer siempre vuelve al suyo. Porque aquí, entre naturaleza, silencio y tradición, está el origen de su manera de entender a las personas y al país.

¿Y tú, conocías Sant Feliu de Buixalleu? Quizás este es el momento perfecto para descubrirlo.