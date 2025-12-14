Excursió a 40 minuts de Barcelona: salts d’aigua, piscines naturals i ponts penjants en un entorn protegit per la UNESCO

La calor de l’estiu demana refugis naturals i refrescants, i a només 40 minuts de Barcelona es pot trobar una escapada ideal: una ruta senzilla i familiar que combina rierols amb petites piscines naturals, ponts penjants i l’impactant presència d’un embassament pintoresc. Tot això, a l’exterior d’un espai protegit per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera: el Parc Natural del Montseny.
En aquesta experiència, no trobaràs soroll urbà, ni aglomeracions; només la natura en estat pur. I, com passa sovint, el millor està ben amagat sota uns pocs arbres abans d’arribar al punt àlgid del recorregut… un moment que et farà oblidar la calor i desconnectar per complet.
Un inici entre arbres i frescor
El camí comença al aparcament de Can Domènech, a Cànoves i Samalús, on t’endinses en un bosquet de pins i verns. Aquí, el Passeig Fluvial Antoni Crous segueix el curs de la riera de Vallforners —un afluent de la riera de Cànoves— amb una sentor de menta del bosc que acompanya cada pas. El terreny és suau, ideal per a tots els nivells, i el murmur de l’aigua gairebé et crida perquè el segueixis fins al següent punt clau.
Ponts de fusta i primer contacte amb l’aigua
A poc a poc, el sender t’endinsa per zones on l’aigua crea piscines naturals idíl·liques. Protectoras, poc profundes i perfectes per remullar-te —especialment en dies de calor intensa. Però el moment que desperta constància física i una petita exclamació colectiva és el pont penjant: una passarel·la entre dos costats, lleugerament móvil, que provoca rialles i punts de vertigen moderat. És la promesa d’aventura en plena natura, feta ruta de cap de setmana en família.
Embassament: destí final i mirador natural
Més endavant, la ruta desemboca en l’embassament de Vallforners, situat entre les serres del Montseny. Aquesta bassa, construïda als anys 80, ofereix una imatge de tranquil·litat i bellesa: aigües turqueses rodejades d’alzines i roures. No està permès banyar-s’hi, però és l’excusa perfecta per fer un pícnic o simplement asseure’s a contemplar l’entorn.
Reserva de la Biosfera Montseny
Tot això té lloc dins el Parc Natural del Montseny, declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO l’any 1978, un títol que reconeix la riquesa biològica i paisatgística d’una zona amb nord tropical i sud mediterrani. Aquest reconeixement avala l’equilibri entre activitats humanes i preservació ecosistèmica. La diversitat de flora —des de pins i alzines fins a boscos de faigs— i fauna crea un escenari viu i equilibrat.
No només el final provoca admiració
Per als més atrevits, hi ha rutes secundàries com la que mena al majestuós Castaño de Can Cuch, un arbre monumental amb un tronc buit usat històricament com a refugi natural. És un exemple més de la connexió amb el paisatge ancestral del Montseny i un símbol de la història viva que envolta tota l’experiència.
Com arribar des de Barcelona
La ruta és molt accessible: agafes la C‑17 en direcció a Vic, surt la 12 cap a Cardedeu i segueixes la BV‑5108 fins a Cànoves i Samalús; després, pel camí local fins a Can Domènech. En uns 40 –45 minuts et trobaràs envoltat de natura i aigua, deixant enrere la calor urbana.
Per què aquesta ruta és una experiència única?
- Accessibilitat i comoditat: sense necessitar grans preparatius ni equip especial, només cal roba còmoda, calçat per mullar-se i una ampolla d’aigua.
- Diversió per a tots: piscines naturals, ponts i zones de pícnic fan de la ruta una activitat apta per a famílies, parelles o grups d’amics.
- Sensació de remotesa aprop de ciutat: tot i ser tan a tocar de Barcelona, el bosc, l’aigua i el silenci donen un distanciament total.
- Valor ecològic: es tracta d’una incursió en una zona protegida, amb retorn responsable i respecte pels camins senyalitzats i la biodiversitat.
- Beneficis físics i mentals: caminar, refrescar-se, aire pur i paisatges verds són una combinació perfecta per a l’estiu.
Consells essencials
- Equipa’t amb calçat resistent a l’aigua i roba còmoda.
- Evita dies de pluja per possible crescuda de la riera. Consulta previsió meteorològica abans.
- Porta esmorzar o berenar, així aprofites zones tranquil·les per fer-hi un pícnic.
- Respecta el bosc i no facis soroll; recorda que és un hàbitat viu protegit.
- Arriba d’hora els caps de setmana; l’aparcament pot omplir-se.
Aquesta escapada de menys d’una hora recompensa amb aigua, vegetació, aventures sobre passarel·les i un paisatge reservat per la UNESCO. És l’oportunitat perfecta per escapar de l’asfalt, submergir-se en la frescor natural i gaudir d’un dia diferent sense allunyar-se de la ciutat.
I tu, t’atreveixes a descobrir aquest racó secret? Agafa la motxilla, posa’t calçat adequat i deixa’t portar pel so de l’aigua i el balanceig del pont.