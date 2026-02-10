La ruta dels 7 Gorgs: una excursió fàcil amb gorgs naturals i estalactites a l’hivern prop de Barcelona

Quan arriba l’hivern, la natura es transforma i ofereix paisatges que semblen trets d’un conte. Un d’aquests indrets és la Ruta dels 7 Gorgs de Campdevànol, una excursió molt popular a l’estiu, però que en els mesos freds es converteix en una experiència encara més màgica: estalactites, gel i un silenci que envolta el bosc.
A prop de Ripoll, a només una hora i mitja de Barcelona, aquesta ruta circular d’uns 8 km recorre set gorgs naturals alimentats pel Torrent de la Cabana. A l’hivern, el fred converteix les cascades en escultures de gel i les basses esdevenen miralls d’aigua quieta.
Una excursió per gaudir de l’aigua
El punt d’inici és l’àrea de descans de la Font del Querol, a les afores de Campdevànol. El camí està ben senyalitzat i presenta un desnivell d’uns 340 metres. Tot i ser una excursió assequible, cal portar bon calçat, sobretot a l’hivern, quan el terreny pot ser relliscós.
Si vas en cap de setmana o en temporada alta (Setmana Santa i estiu), cal reservar el tiquet d’accés al Torrent de la Cabana a través de l’Ajuntament de Campdevànol.
Com és la ruta i què trobaràs a cada gorg
1. Gorg de la Cabana
Per arribar-hi cal desviar-se lleugerament del camí i baixar per un tram amb cordes. La recompensa és gran: una bassa ampla amb un salt d’aigua potent, sovint tranquil·la perquè molts excursionistes no s’hi acosten.
2. Gorg de la Tosca
Un dels més bonics de la ruta, especialment a l’hivern. Les seves aigües verdes, les parets cobertes de molsa i la humitat constant li donen un aire gairebé màgic.
3. Gorg de l’Olla
Petit i de forma circular, és un punt ideal per fer una pausa. La seva cascada discreta i la cavitat natural que l’envolta el fan molt fotogènic.
4. Gorg de la Bauma
Un dels més impressionants. Rodejat de grans blocs de roca i vegetació, requereix una baixada breu però pronunciada. A l’hivern, les estalactites que es formen al voltant del salt són espectaculars.
5. Gorg del Forat
Més discret i amagat entre vegetació. La seva tranquil·litat el converteix en un racó perfecte per reconnectar amb el bosc.
6. Gorg Petit del Colomer
Ampli i harmoniós, és la versió “suau” de l’últim gorg. Un bon lloc per descansar abans del tram final.
7. Gorg del Colomer
El més gran i imponent de tots, amb un salt d’aigua d’entre 10 i 15 metres. A tocar hi ha un bar i una zona de pícnic, ideals per fer una parada abans d’emprendre el camí de tornada.
Una postal d’hivern a Girona
La Ruta dels 7 Gorgs és una de les excursions més destacades del Ripollès. A l’estiu, convida al bany; a l’hivern, és un espectacle de gel i natura. Una caminada per gaudir del silenci, de l’aigua i del bosc en estat pur.
I tu, t’animes a descobrir-la aquesta temporada?