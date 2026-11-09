Las coincidencias históricas son tan imprevisibles como curiosas. De hecho, los años permiten que un mismo mensaje o una idea sea utilizada por dos organizaciones o movimientos diametralmente opuestos. La prueba de ello es el eslogan de campaña del PSC: «La fuerza de la gente». El mismo lema que popularizó Tsunami Democràtic durante las protestas por la sentencia del Procés en el otoño de 2019. De hecho, fue la idea central de la canción del Tsunami del mismo título que escribió el guitarrista de Lax’n’Busto Pemi Rovirosa, que ha sido producida por el mismo músico y Arturo Torres.

Cabe decir que la canción tuvo éxito tras interpretar una pieza colectiva que pusieron voz Pemi Fortuny (Lax’n’Busto), Montse Castellà, Esteve Tortosa (Auxili), Eric Vergés y Roser Cruells (Els Catarres), Paula Giberga (La Folie), Guillem Solé (Buhos), los hermanos Joan y Lluís Fortuny (Elèctrica Dharma), Gemma Humet, Joan Reig (Els Pets), Nerea Bassart, Cesk Freixas, Albert García (Itaca Band), y Natxo Tarrés y Roger Farré (Gossos). Ahora este mensaje es el que utilizan los socialistas para movilizar a los «progresistas indecisos» y sobre todo, lo que llaman de la «mayoría progresista que hay en Cataluña». El PSC busca con esta divisa la movilización contraponiendo la fuerza del voto de los ciudadanos a los proyectos políticos de la derecha y la extrema derecha.

El Tsunami Democràtic utilizó la leyenda «La fuerza de la gente» para volver a estimular las protestas el 9 de noviembre de 2019, antes de las elecciones españolas y en el quinto aniversario de la consulta soberanista. Con el lema e imágenes de las marchas por la libertad, la ocupación del aeropuerto y la acampada de la Plaza Universidad de Barcelona, estimulaban al independentismo a participar en las protestas. Tsunami Democràtic fue incluso investigado por terrorismo en la Audiencia Nacional, en una causa instruida por Manuel Garcia Castellón.