El doctor Richard Kimble es uno de los personajes que forjó la mística de los fugitivos. La leyenda del médico perseguido por un crimen que nunca habría cometido. Fue una serie de culto de los años sesenta del siglo pasado y Harrison Ford fue protagonista de un remake cinematográfico sumamente entretenido donde el espectador disfrutaba de un cara a cara con Tommy Lee Jones, actuando como un marshall más cercano a Wyatt Earp que a la comisaria Sílvia Catà.

El doctor Kimble volvía locos a los policías que lo buscaban mediante astucias inteligentes que le ayudaban a escapar de la acometida judicial. Kimble, ni como personaje de ficción, habría tenido la ocurrencia de ir a Manresa y bajar con Rodalies Renfe a Barcelona. Ni los guionistas más pasados de coñac habrían cometido tal osadía. Pero, hay cosas que solo pasan en la realidad, y este lunes, Rodalies ha sumado un nuevo tipo de incidencia que aún no había entrado en el catálogo de las excusas por el pésimo servicio de la compañía. En concreto, la creencia de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra de que un buscadísimo fugitivo querría escapar con Rodalies.

Agentes de los Mossos y Guardia Civil en la estación de Montcada i Bifurcació que buscaban en los trenes al Ruso/ACN

Una nueva incidencia

Efectivamente, la línea de Rodalies 4, que realiza el trayecto de la capital del Bages a Sant Vicenç de Calders, fue cortada por una búsqueda y captura de un fugitivo. Una razón muy cinematográfica, pero, como todo lo que pasa por las manos de Renfe, acaba en una especie de opereta interpretada por los usuarios de un hogar de ancianos después de una merienda de bingo. Hasta ahora la catenaria, problemas de señalización, fallas de seguridad, asistencias sanitarias a pasajeros, atropellos, convoyes averiados, embestidas de jabalíes, accidentes en las estaciones, caídas de taludes, desprendimientos, falta de señales luminosas, robos de cable de cobre, grafitis, caídas del sistema, bajas de maquinistas, inseguridad en el sistema de frenado, vías obstruidas o retraso general de la línea eran las causas generales de las incidencias.

Este lunes, sin embargo, se ha añadido una nueva, que fastidia igual, pero al menos ofrece un espectáculo más entretenido al viajero que queda abandonado de la mano de Dios en estaciones que parecen diseñadas por el arquitecto de Mordor. Uno de los ejemplos es la estación de Sabadell Sud. Donde este lunes al mediodía se quedaron estancados como una barca en un banco de arena dos trenes que provenían de Manresa. De repente, uno que se dirigía a Sant Vicenç de Calders y otro que iba a Martorell, que ya venían con un retraso inefable, redujeron la marcha y frenaron.

Como es Rodalies y Renfe, cabe tener presente que ambas compañías viven absolutamente al margen de la era dorada de la hipercomunicación y parece que se regodean con entusiasmo del desprecio al viajero, como si fuera un bono del billete. Y todavía menos mal que los jefes de estación y el personal no escupen en la cabeza de los usuarios porque quizás ya sería descararse demasiado. Como prueba de ello, dos convoyes detenidos y ninguna, ninguna explicación. Nada. De hecho, nadie ya esperaba ninguna porque todos conocen el catálogo de las incidencias habituales. Pero los viajeros siempre echan de menos un poco de compañía, aunque solo sea que por megafonía emitan algo como «pudranse en el infierno».

La estación de Sabadell Sud, durante el corte, por la persecución y búsqueda de «El Ruso»/Quico Sallés

El cliente se busca la vida

El silencio de los ferroviarios -sí, aquellos que siempre están de huelga sea legal o encubierta- ha acostumbrado al viajero a buscarse la vida, aunque la cobertura en los trenes y en las estaciones tiene la misma fiabilidad que hace diez años. Muy poco a poco iban llegando noticias. Una chica espigada, con un cabello negro como el hollín aportó la primera. Hablaba por el móvil con su madre que le informaba de la presencia de policías en Montcada Bifurcació. Como una romería de información, cada viajero añadía detalles a los primeros datos que había aportado la chica.

Todo el mundo decía lo suyo. Alboroto general. Jaleo de chismosos. La policía había detenido los trenes. Pero de Rodalies nadie decía ni pío. Una nueva causa de parada se sumaba a la letanía de razones que esgrimen los servicios de información de Renfe cuando les apetece. «Me dicen que hay los GEO con metralletas y todo!», aseguraba un hombre con keds funcionales y forro polar de empresa constructora, mientras colgaba ostentosamente el móvil.

La noticia había alterado a la parroquia en todos los sentidos. Unos, por el susto; otros por inverosimilitud; y los más realistas acusaban a Renfe de no saber ni inventarse excusas. De la cabina del tren que se dirigía a Sant Vicenç de Calders salieron cuatro jóvenes que estaban en la formación de maquinista. Confirmaron la situación pero sin detalles. También admitieron que no sabían cuándo saldrían los trenes. De hecho, tanto les daba.

El relato oficial

Una hora después de la parada, con información obtenida por la artesanía de los viajeros revolviendo la poca cobertura de sus móviles, se pudo armar el rompecabezas del relato. Alguien se había dirigido a la comandancia de la Guardia Civil de Manresa y había alertado que habían visto a El Ruso, el apodo de un fugitivo acusado de homicidio de un agente del Cuerpo Nacional de Policía en Oviedo con un artefacto explosivo y de herir a una chica con un arma de fuego. Lo que en el argot se conoce como un «perla».

El instituto armado y los Mossos tocaron a sagrado y desplegaron un dispositivo de captura gigantesco, movilizando las unidades caninas y los TEDAX, además de varias unidades de orden público y de seguridad ciudadana. Registraron de arriba a abajo dos convoyes e identificaron a varios pasajeros. De un tren se ocupó la Guardia Civil y del otro, los Mossos. El resultado, «negativo». Ni rastro de El Ruso. Hay que ser muy osado, o muy ingenuo para pensar que alguien que escapa de la policía quiera huir en Rodalies. El doctor Kimble no lo haría.

Oficialmente, nadie de Rodalies informó de nada. La espera se hizo muy larga en Sabadell, entre los resignados que malvivían en los vagones, otros que se paseaban por el andén, y otros que abandonaban toda esperanza y cruzaban el arco de Stargate de la estación para intentar encontrar un autobús o alguien o algo mínimamente fiable que, por ejemplo, los pudiera llevar a la capital del país. En uno de los cuadrantes donde hay cuatro asientos, la situación despertó la nostalgia. Teníamos un tren, un ruso y unos policías. Efectivamente, se rememoró el famoso chiste de Eugenio de «mucho ruso en Rúsia«. La diferencia sustancial es que el chiste de Eugenio ocurría en el Transiberiano, y el susto de hoy en un tren que ya se puede calificar de Transmiserià.