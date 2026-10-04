Este seis de octubre la política catalana tiene otra fecha señalada en el calendario. El Tribunal Constitucional decidirá sobre la aplicación de la amnistía a los condenados o procesados por malversación. El último escollo para el restablecimiento político de los líderes institucionales del Procés que aún permanecen inhabilitados o en el exilio a raíz de la vorágine represiva del Estado español contra el independentismo y el Primero de Octubre. El 6 de octubre, sin embargo, es una fecha histórica para la política catalana de los Hechos del Seis de Octubre de 1934.

Una acción política de primer nivel que un marco historiográfico concreto siempre ha tratado de ridiculizar y menospreciar, incluso, desde las filas del catalanismo. Un episodio, del cual el martes se conmemoran 92 años e importantísimo de la historia contemporánea catalana, unos hechos sin los cuales no se entendería la Guerra Civil, ni la evolución política del catalanismo, ni figuras como la del presidente Lluís Companys o la del jefe de los Mossos d’Esquadra Enric Pérez Farràs, nombrado en 1931 y detenido y destituido, precisamente, por aquel episodio. La represión posterior fue rotunda: la declaración del estado de guerra, todo el Gobierno encarcelado y la cúpula de los Mossos d’Esquadra sentenciada a muerte, además de 3.000 represaliados y el colectivo de los emboscados, personas abocadas a la miseria y a la vida en la montaña, por haber sido desahuciados de las masías donde trabajaban de masoveros o de las fábricas donde trabajaban.

Poco a poco, estudios, libros y la apertura de los archivos permiten captar la importancia de la declaración de la República Catalana dentro de la República Federal Española y la profundidad política de sus protagonistas. El Món, un año más por estas fechas, indaga en la documentación histórica sobre aquellos hechos que hay en archivos de toda Cataluña. Este año, el sumario de la instrucción del caso que tiene el Archivo Municipal de Barcelona, donde se constata cómo se vivieron las primeras horas del embate justo después de las detenciones por parte de la autoridad militar, quiénes fueron los protagonistas y cómo lo vivieron. Companys tuvo suficiente con una breve declaración: «Di la orden de defender la Generalitat por las armas de cualquiera que la atacara».

Parte del sumario de la instrucción del caso del Seis de Octubre de 1934 guardado en el Archivo de Barcelona/Archivo de Barcelona

«Rebelión militar»

El documento, de 36 páginas, incorpora las declaraciones de todos los arrestados en el Palau de la Generalitat, así como de los mandos militares que participaron en la represión contra el Gobierno de Lluís Companys. De hecho, el sumario certifica la coherencia de los relatos entre los que declararon la República Catalana dentro de la República Federal Española y los militares que reprimieron la declaración. Son declaraciones del 7 de octubre ante el juez instructor de la causa, el general en jefe de la segunda brigada de caballería, Sebastián Pozas Pérez, y su secretario, José Urenda Miranda, por un «delito de rebelión militar contra los paisanos Muy Honorable señor Lluís Companys, el alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer, Ventura Gassol, el periodista Miquel Viñas, Joan Cordomí, Ricard Altaba, Hilari Salvador Castells, Joan Comorera, y los concejales del Ayuntamiento de la ciudad, Mariano Martínez, Josep Gispert, Vicent Bernades, Benito Moll, Francisco Codó, Emili Granier, Estanislau Duran y Odon Urtado».

Al primero que toman declaración es al presidente Companys, que indica que vive en la calle del Bisbe, en el Palau de la Generalitat, y que es el «presidente». Companys no intenta ninguna maniobra y explica a los militares que sabe que está arrestado por «haberse opuesto a la declaración del estado de guerra y por haber declarado la República Federal desde el balcón de la Generalitat». En este sentido, reconoce sin tapujos que ha tomado «parte activa en los hechos que persiguen». Asimismo, pide que «se le haga responsable por el discurso pronunciado en catalán desde el balcón de la Generalitat». Además, añade que el discurso lo pronunció antes de la declaración del estado de guerra, aunque tenía noticias de que se declararía.

Una imagen del Palau de la Generalitat con el ejército al frente/Josep Maria de Sagarra Archivo Nacional de Cataluña

Defender la Generalitat

Companys detalla al juez instructor que durante todo el día «no llevó armas» pero que «dio órdenes de defender la Generalitat contra cualquiera que la atacara». Una orden que «supone que se cumplió porque hubo fuego». En la declaración amplía los detalles de la orden, asegurando que después de pronunciar el discurso «di órdenes a mis fuerzas de rechazar por las armas a cualquiera que atacara el Palau de la Generalitat». Admite sin rodeos que fue el líder y el responsable de los hechos. «Es evidente que por mi cargo y mi personalidad, fui el jefe y ejercí mi influencia en el movimiento». Aun así, expone cómo fue detenido de madrugada en el Palau. «Me rendí a la autoridad militar, llamando por teléfono al comandante militar, diciéndole que me rendía y puse una bandera blanca», concreta. «Lo hice para evitar víctimas al ver que toda resistencia era inútil», sentenció ante el instructor.

El jefe de los Mossos: «No tomaréis la Generalitat ni el ayuntamiento»

En sintonía con la declaración de Companys hay dos testimonios muy jugosos que avalan su versión y enfatizan cómo fue la reacción de los Mossos d’Esquadra de cumplir la orden de Companys. Son dos nombres importantes que explican el Seis de Octubre desde el otro lado. Son el comandante de artillería, José Fernández Unzué, y el capitán Francisco Kühnel, del Regimiento 1º de Montaña, los dos mandos, es decir, los jefes militares que actuaron en la plaza Sant Jaume con el fin de «intimidar para la rendición del Gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento y la fuerza armada que estaba a las órdenes del Gobierno y del consistorio». La declaración es del 9 de octubre, a bordo del barco prisión Uruguay, donde habían confinado a los detenidos por la declaración republicana de Companys.

El comandante Enric Pérez Farràs, en una imagen de archivo/Archivo Nacional de Cataluña

La declaración del comandante Fernández Unzué, absolutamente coincidente con la del capitán Kühnel, describe que se dirigió hacia la plaza de la República (Sant Jaume) con «cincuenta hombres de vanguardia» y dos piezas de artillería. Según las órdenes recibidas, en la plaza encontraría una compañía de infantería y fuerzas de la Guardia Civil. Pero reconoce que no las encontró y continuó «avanzando por la calle Jaume I hasta desembocar en la plaza de República, momento en el cual se adelantó el comandante en jefe de los Mossos d’Esquadra, Enric Pérez Farràs, que le preguntó «hacia dónde se dirigía». El comandante Fernández Unzué resalta que le respondió que iba a «tomar los edificios de la Generalitat y el Ayuntamiento». Farràs le replicó que aún «no se había declarado el estado de guerra».

Ante las preguntas de Farràs, el comandante Fernández Unzué le contestó que sí que ya se había declarado el estado de guerra, y Farràs le respondió: «Así, ¡no los tomaréis!». El comandante español respondió: «¡Ya lo veremos!». Entonces, su ayudante, el capitán Künhel gritó «¡Viva la República Española!». Farràs no se quedó de brazos cruzados y también gritó: «¡Viva la República Federal!». El comandante español ordenó a las tropas descargar la artillería, pero Farràs fue más rápido y, cumpliendo la orden del presidente Companys, ordenó disparar y los militares españoles recibieron «una violenta descarga de los Mossos d’Esquadra que dejaron heridos a artilleros, al capitán Künhel y algunas mulas». Entonces comenzó un tiroteo que se prolongó hasta la madrugada, cuando, a la vista de la situación, el presidente Companys izó la bandera blanca.