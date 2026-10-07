Pol Izquierdo ha reaparecido en las redes sociales con un par de vídeos que han dejado a los seguidores con un nudo en la garganta. Hace unos meses, el periodista protagonizó un montón de titulares a raíz de los tuits incendiarios contra TV3 que escribió en su perfil de X (el antiguo Twitter). En su momento, se dijo que padecía un trastorno de salud mental y, ahora, ha querido reconocer que es verdad con una sinceridad que han aplaudido mucho. Después de 30 años trabajando en la cadena, quien presentara aquel mítico Veterinaris reprodujo conversaciones con algún directivo que le habría advertido que se estaba jugando un expediente: «Eres un narcisista. Gracias, no hace falta ser Sherlock Holmes para detectarlo. Nadie quiere trabajar contigo, rematan para terminar de hundirte». Ahora, da detalles muy concretos de cómo se encuentra en su lucha: «Comienzo una serie de vídeos para intentar explicar los últimos dos años de mierda que he tenido«, empieza ahora sin filtros.

Quizás ha tomado esta iniciativa por los efectos del Frenadol, dice, ahora que ha dado positivo en COVID. Sea como sea, ha llegado a la conclusión de que quiere explicar por qué ha estado dos años «fuera de circulación»: «He tenido dos ingresos en plantas psiquiátricas en régimen cerrado, con pensamientos autolíticos, diagnósticos opuestos y una explosión de ira que ha pagado la gente que más quiero«, reconoce. Este es un recorrido muy largo, hasta que no llegas a descubrir de dónde viene el trauma que te ha generado todo esto. Pol Izquierdo tiene la suerte de que lo han podido diagnosticar y este es un primer paso: «Tengo diagnóstico de TDAH con una hiperactividad inaudita, según uno de los psiquiatras que me ha visto, ya que me ha dicho que tengo una hiperactividad que no habían visto nunca«.

El periodista tiene un problema de salud mental que le afecta, directamente, pero también es consciente de que eso no lo justifica todo: «Siempre tienes cierto poder de decisión y, a mí, las formas en mis acciones me han fallado bastante». En los dos últimos meses ha remontado bastante, asegura, ya que ha conseguido localizar el punto traumático que ha marcado su situación. Ahora toca soportar el dolor, una prueba a pasar que no es fácil para los «narcisistas e impulsivos» como dice que también es él. Desde este ejercicio de transparencia ha querido mostrar su apoyo a todas las personas que se sientan identificadas con él, que estén viviendo una pesadilla similar. Y, termina, con una petición: «Esto de las enfermedades mentales es una epidemia de la que deberíamos hablar más en los ámbitos públicos, también en TV3, y que debería ser una de las prioridades de cualquier gobierno«. Y es que, el problema, es que estas enfermedades mentales todavía generan estigmas y una pérdida de derechos laborales: «Esto pasa».

¿Cómo ha influido el trabajo en televisión en la salud mental de Pol Izquierdo?

El objetivo de Pol Izquierdo es ir explicando cómo ha sido esta experiencia «dolorosa«, de la que ha dado aún más detalles en el segundo vídeo de la serie. Aquí, ha dado las gracias a todas aquellas personas que han mostrado su apoyo hacia él: «Podría haber esperado un poco para hacer un segundo vídeo, pero la espera y la paciencia no forman parte de mi vocabulario». Eso de gestionar el aburrimiento es un gran qué entre las personas con TDAH: «Yo, ahora mismo, me encuentro como el culo… pero necesito hacer algo». ¿Una buena noticia? Que el psiquiatra la ha acertado y le ha recetado una medicación que le está ayudando: «Tuvo claro que debíamos cortar mi sobrepensamiento y eso me ha facilitado poder escribir y focalizar la atención, dejar de estar proyectando pensamientos y situaciones futuras que siempre son de color negro«. Ahora debe aprender a convivir con su dolor y reconstruirse, pero hacerlo con 55 años es «jodido» porque todo «pesa más» y tienes una gran sensación de que te queda menos tiempo.

El periodista ha reconocido, en otro momento del vídeo, que siempre ha pensado que le encantaría ser similar a Johan Cruyff en el sentido de que ha hecho lo que le daba la gana y que ha sido un rebelde. En cambio, ha sido una persona «esclava de las audiencias» y «de la aprobación de los demás»; una sensación que le ha reforzado el hecho de trabajar en televisión: «Esta profesión está siempre sujeta a lo que piensa la gente de lo que has hecho, de lo que has dirigido, de lo que has visto, de lo que has montado, de la secuencia que has hecho… Y este es uno de los factores que me ha amargado la vida, ser tan esclavo de lo que piensan los demás«. Pero no todo ha sido malo, de trabajar en TV3: «Lo que pasa es que la tele también me lo ha dado todo, es una profesión que te permite vivir de la vida de los demás y a mí eso me fascina. Y, sobre todo, no te aburres nunca porque los años en que con Nous Formats hacíamos prácticamente media programación de la tele, cada seis meses hacías una serie nueva y no tenías tiempo de aburrirte».

Pol Izquierdo había cargado recientemente contra TV3 en un tuit incendiario | 3Cat

Un Pol Izquierdo sincero y con el corazón en la mano que continuará sincerándose con el objetivo final de ayudar a personas que se hayan sentido igual.