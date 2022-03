Parlem compra la gironina Ecolium per oferir energia verda als seus clients

L’empresa de telecomunicacions Parlem Telecom continua diversificant el seu negoci. Aquest cop de la mà de Ecolium Energia S.A., una empresa gironina que Parlem ha comprat per poder oferir energia verda als seus clients. Per tal d’entrar en el mercat de les renovables, la companyia ha creat Parlem Energia. Des d’aquesta divisió, donarà servei d’instal·lació de plaques fotovoltàiques a clients i empreses de la companyia.

La companyia catalana ha explicat aquest dilluns que continua ampliant els seus negocis, aquest cop cap a la sostenibilitat. Per fer-ho han obert un nova divisió, Parlem Energia, que oferirà energia renovable a clients i empreses. Gràcies a l’adquisició de la companyia de Girona Ecolium, Parlem ampliarà la seva base de treballadors amb els gestors i fundadors de l’empresa gironina. De moment, però només gestionara l’instal·lació de plaques solars. “Més endavant, el Grup Parlem Telecom contempla llençar al mercat productes per la comercialització energètica a preu just d’origen sostenible”, ha afirmat la companyia en un comunicat.

“Amb aquesta operació, Ecolium podrà accelerar la seva expansió, ja que incorporarà dinou punts de venda addicionals gràcies a la creixent xarxa de botigues físiques de Parlem Telecom arreu del territori català”, ha confirmat Parlem. En un context geopolític inestable, la companyia entrarà en aquest segment de manera progressiva a partir del tercer trimestre del 2022. L’activitat en aquest sector s’estendrà també a través de la filial Aproop al País Valencià. A part, la transacció econòmica de l’adquisició es farà totalment mitjançant la compensació de crèdit en accions de Parlem Telecom. Ecolium compta, a més, amb els recursos de caixa necessaris per assolir el seu pla d’expansió.

Així doncs, l’empresa catalana de telecomunicacions continua ampliant el seu negoci cap a diferents línies per donar un servei de proximitat a la població catalana. A més, tal com han explicat al comunicat, també busquen ajudar al medi ambient, entrant a treballar en projectes que tinguin cura del planeta i siguin sostenibles. Per això han triat Ecolium, una empresa catalana d’energia verda.