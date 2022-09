Les empreses sostenibles volen liderar el mercat català de la innovació

La sostenibilitat s’ha convertit en la prioritat de moltes empreses catalanes, després que la Unió Europea posés èmfasi en la necessitat d’arribar als objectius sostenibles de cara al 2030. En aquest sentit, amb Barcelona com a epicentre, moltes companyies desenvolupen nous projectes ecològics des de l’inici, és a dir, iniciatives per no produir residus des del primer minut. Seven Roots es converteix en el primer fons d’inversió risc català que acompanya aquestes empreses per fer possibles els seus projectes. És el cas de Yay i Bioo, dues start-ups que volen revolucionar el mercat sostenible que treballen des de Barcelona.

“Ha quedat obsolet el concepte de plantar arbres per demostrar que ets una empresa sostenible”, explica Sandra Rams, la sòcia gerent de Seven Roots. Assegura que el seu fons està especialitzat a finançar companyies que busquen la sostenibilitat des del primer moment. “No es tracta de demostrar que recicles el plàstic dels envasos que vens, sinó de no utilitzar plàstic”, declara. Dues de les estrelles d’aquest fons són Yay i Bioo, dues companyies catalanes que s’han proposat no generar residus. “Només acceptem empreses on la sostenibilitat es troba ja en el disseny”, assegura Rams.

El guacamole és un dels productes principals de Yay / Pixabay

La companyia Yay és una start-up que vol canviar el mercat dels snacks saludables. D’aquesta manera, ha creat uns productes amb una base de fruita que conserven el gust i els nutrients de l’aliment sense posar-hi additius. Aquesta fórmula pròpia que han inventat consolida la liofilització com a manera de preservar els aliments sense malmetre la seva aportació nutricional. “La sostenibilitat del nostre projecte va lligada a la vida saludable de les persones, així com eliminar els residus en el canal de venda”, explica al seu fundador, Juan Carlos Guerra. Tot i que la companyia llançarà el seu primer producte a l’estat espanyol aquest octubre, ja té èxit a Mèxic, on es va crear el primer prototip.

Pel que fa a Bioo és una companyia catalana especialitzada en biotecnologia. D’aquesta manera, combina els recursos de la terra amb la intel·ligència artificial per produir energia. “Nosaltres hem creat unes bateries que s’enterren i amb els microorganismes del sòl aconsegueixen generar energia que després podem convertir en electricitat”, assegura Pablo Vidarte, fundador i director general de l’empresa. Aquesta companyia ja ha començat a testejar els seus prototips i ha guanyat el premi a l’empresa més innovadora del Parlament Europeu. Gràcies a la seva tecnologia, tal com descriu Vidarte, “es pot aprofitar una energia que de moment no s’utilitza per generar electricitat de parcs o edificis”.

La sostenibilitat es converteix en l’únic camí

El que promou el fons d’inversió risc Seven Roots és exactament aquesta idea que la sostenibilitat ha de formar part dels projectes des del primer disseny. A més, Rams assegura que “la innovació passa per la sostenibilitat dels projectes” i afegeix que “la transició ecològica és el futur de les empreses”. És per això que tant Yay com Bioo han apostat per un model empresarial sostenible, intentant no crear residus i facilitar que els ciutadans puguin tenir hàbits sostenibles. “Volem entrar al mercat de l’alimentació per aportar les nostres fórmules, ja que fan que el menjar duri més i no es faci malbé tan ràpid”, explica el fundador de Yay. I és que, els seus productes duren gairebé el doble que un aperitiu normal, “sense perdre els nutrients”, recorda Guerra.

Fotografia d’un botànic extreta de la pàgina web de Bioo / Bioo

“Les empreses de més èxit en el futur seran sostenibles des del principi”, recorda Rams. Tanmateix, també reconeix que el canvi és “lent i complicat” i que les empreses estan molt acostumades als mètodes tradicionals: “Des de Seven Roots pensem que si ho fas tot sempre igual, les coses mai canviaran”. Per aquest motiu, empreses com Bioo encaixen en el model del fons d’inversió risc català, ja que, tal com explica el director general de la companyia, estan disposats a “unir natura i tecnologia per aconseguir crear les ciutats sostenibles del futur”.

Barcelona és l’epicentre de la transició ecològica

Ambdues companyies i el mateix fons d’inversió risc tenen la seu a Barcelona. En aquest sentit, tots asseguren que la capital catalana és un gran lloc per fundar una empresa, sobretot si és sostenible. “La ciutat està molt avançada, en el cas de la nostra companyia, en biotecnologia i això ens va fer decidir per Barcelona”, explica el director general de Bioo. A més, també reconeix que la ciutat té molt talent sense explotar, el que encara fa més senzill trobar treballadors disposats a contribuir en el creixement de l’empresa. El cas de Yay és similar. Guerra va decidir marxar de Mèxic a Barcelona per fer créixer el seu projecte. “La capital catalana és una ciutat molt cosmopolita i perfecta per començar un projecte”, descriu el fundador.