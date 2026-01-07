Saps quina part de la teva factura de la llum no té a veure amb el teu consum? Així es reparteix el que pagues cada mes

T’expliquem quins conceptes fixos s’apliquen cada mes i com afecten la teva butxaca. Entendre-ho et pot ajudar a estalviar.
Tot i que sovint associem la despesa elèctrica a l’ús d’electrodomèstics, una part important del cost mensual no depèn de quanta electricitat consumeixis. La potència contractada, els peatges d’accés i els impostos representen una càrrega fixa que es manté encara que no gastis llum. En aquest article t’expliquem cada component i et donem claus per entendre i optimitzar la teva factura.
Què estàs pagant a la teva factura?
La factura de la llum inclou molt més que el simple consum. Està formada per diversos conceptes, alguns de variables i d’altres fixos. Els costos fixos es mantenen encara que no utilitzis cap aparell elèctric durant dies o setmanes, mentre que els variables depenen directament dels quilowatts hora (kWh) que consumeixis.
Per això moltes persones s’estranyen quan, malgrat haver reduït notablement el consum, la rebaixa en la factura no és tan significativa. Entendre què estàs pagant és el primer pas per poder actuar amb criteri.
Els costos que no depenen del consum
Aquesta part de la factura inclou els anomenats termes fixos, que es cobren encara que no s’utilitzi electricitat:
Terme de potència:
És el cost per tenir accés permanent a una certa quantitat d’energia. Es mesura en quilowatts (kW) i es paga segons la potència contractada. És com pagar per tenir una autopista disponible, encara que no la facis servir.
Peatges d’accés i distribució:
Són càrrecs regulats per l’ús de la xarxa elèctrica: transport des de les centrals fins a casa teva i manteniment d’infraestructures. Encara que no el vegis, aquest cost és essencial per tenir llum.
Lloguer del comptador:
Si el comptador no és teu, se’t cobra una petita quantitat mensual pel seu ús. Aquest import és fix i apareix sempre a la factura.
Impost elèctric:
És un impost estatal aplicat sobre la suma del terme de potència i del consum. Encara que consumeixis poc o gens, aquest impost s’aplica igualment.
IVA:
L’Impost sobre el Valor Afegit es calcula sobre el total de la factura, incloent-hi els costos fixos i variables. Tot i que ha tingut reduccions puntuals, continua sent un percentatge rellevant.
En conjunt, aquests elements poden representar entre un 30 % i un 50 % del total de la factura. Això vol dir que una bona part del que pagues cada mes no depèn del teu ús de l’electricitat.
El que sí que varia: el consum elèctric
La part variable de la factura és el terme d’energia, que depèn directament de la quantitat de kWh que consumeixis. El preu d’aquests kWh pot canviar segons la tarifa, el mercat i fins i tot l’hora del dia.
Amb tarifes de discriminació horària, el preu és més alt o més baix segons si és hora punta, plana o vall. Per tant, no només importa quant consumeixes, sinó quan ho fas. Saber aprofitar les hores més econòmiques pot suposar un estalvi notable.
A més, en el mercat lliure hi pot haver ofertes o serveis addicionals que també modifiquen aquest cost variable.
Quant pots estalviar realment?
Molts creuen que la millor manera d’estalviar és consumir menys. Però la realitat és que ajustar els costos fixos pot tenir un impacte igual o fins i tot més gran.
Per exemple, una persona que viu sola i gairebé no utilitza aparells elèctrics pot rebre una factura de 40 o 50 euros. Si analitza el detall, veurà que més de la meitat es destina a potència contractada, peatges, impostos i lloguer del comptador.
Què pots fer per reduir aquesta càrrega?
- Revisar la potència contractada. Moltes llars tenen més potència de la necessària.
- Comparar tarifes. Hi ha opcions més ajustades als teus hàbits de consum.
- Eliminar serveis innecessaris. Algunes tarifes inclouen manteniments o assegurances que potser no necessites.
Amb una bona gestió, pots pagar menys sense renunciar a la comoditat.
Entendre la teva factura: clau per estalviar
La factura pot semblar complexa, però conèixer els seus components t’ajuda a prendre millors decisions. No es tracta només de consumir menys, sinó de saber què estàs pagant i per què.
Ajustant els termes fixos i revisant les condicions del teu contracte, pots aconseguir una factura més justa i adaptada a les teves necessitats.
Pagar pel que no utilitzes: l’altre costat de la factura elèctrica
“Ajustar la potència o entendre la teva tarifa pot marcar la diferència entre pagar el just o assumir costos innecessaris.”
