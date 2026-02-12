Decathlon llança les seves noves jaquetes Forclaz per a tots els nivells: de la ciutat a la muntanya

Triar jaqueta d hivern ja no va només d estil a ciutat i muntanya l error habitual és comprar la més calenta i descobrir tard que no encaixa amb la teva rutina Abans de decidir convé revisar recomanacions oficials sobre protecció davant del fred i hàbits bàsics com les de la guia de la Comunitat de Madrid sobre fred i salut especialment si hi ha plans prolongats a l aire lliure
En la pràctica la compra es defineix per tres preguntes quant fred real passaràs si et mulles amb pluja o neu i si et mouràs trekking o estaràs més estàtic ciutat Amb aquesta lògica algunes marques estan reorganitzant la seva oferta en nivells clars per evitar dubtes i comparacions eternes
Decathlon acaba de presentar la seva gamma de jaquetes Forclaz NH100 NH500 i NH900 plantejades com una escala de principiant a expert per a ús en muntanya i ciutat El punt diferencial és que cada una s associa a un llindar tèrmic i a un tipus de pla la NH500 es comunica com a protecció fins a -10°C i la NH900 com a escut per a fred extrem fins a -20°C a més de màxima impermeabilitat segons la informació difosa per la marca
Què canvia quan una gamma s organitza per nivells
Menys compres impulsives i més encaix amb la teva rutina
Quan l oferta s entén com esglaons el consumidor compara millor En lloc de mirar només color o preu es fixa en l ús real passejades urbanes rutes suaus escapades llargues o sortides amb fred seriós Això redueix un problema típic de l hivern jaquetes que acaben a l armari perquè són massa pesades per al dia a dia o massa fines per al que prometien
El detall que sovint s oblida moviment i suor
A muntanya moure s canvia la sensació tèrmica Si camines amb intensitat el cos produeix calor i humitat Una peça massa calenta pot ser incòmoda i una amb poca gestió de la humitat pot deixar-te fred quan pares Per això convé pensar en capes i en el tipus d activitat no és el mateix un trekking matinal que un trajecte curt a ciutat amb vent
Les tres jaquetes Forclaz per a qui és cada una
Forclaz NH100 la porta d entrada per a plans suaus
La NH100 es presenta com una jaqueta lleugera versàtil i fàcil de portar pensada per estrenar-se a la muntanya i per a passejades urbanes amb un toc aventurer L enfocament és pràctic rutes senzilles plans improvisats i ús diari sense carregar amb una peça aparatosa En aquest nivell el que sol importar és comoditat facilitat de combinació i que la jaqueta no molesti quan el dia no és extremadament fred
Si la teva setmana alterna transport públic passejades i alguna sortida de senderisme ocasional aquest esglaó sol ser el més lògic La clau és no exigir-li el que no és si el pla inclou moltes hores de fred intens o pluja persistent convé mirar els nivells superiors
Forclaz NH500 l equilibri per a fred seriós sense anar a l extrem
La NH500 es presenta com el model que protegeix fins a -10°C i que combina rendiment i estil per passar del trekking a la ciutat sense perdre confort És el perfil que sol encaixar en qui fa escapades més llargues viu dies ventosos o necessita una peça d hivern principal que respongui bé quan baixa la temperatura
En termes de decisió aquest tipus de jaqueta sol ser el punt mig prou abrigada per a la major part de l hivern però sense arribar al volum i a l aïllament que a algunes persones els resulta excessiu per moure s per ciutat És una opció típica per a qui no vol tenir una jaqueta per a tot però sí vol minimitzar errors
Forclaz NH900 l esglaó de fred extrem i màxima protecció
La NH900 es comunica com una jaqueta pensada per a grans aventures i dies d hivern durs amb protecció fins a -20°C i màxima impermeabilitat dins de la gamma presentada En aquest nivell la pregunta deixa de ser m abriga i passa a ser m protegeix quan el clima complica la sortida Si el pla inclou neu vent fort o exposició prolongada el marge de seguretat guanya pes davant de l estètica
Per a qui només la faria servir en dies comptats la compra es decideix per freqüència si l hivern de la teva zona és moderat i l ús és principalment urbà potser no s amortitza Si fas sortides hivernals de manera regular o el fred és un factor constant el salt pot tenir sentit
Com triar bé sense emprovar-te deu jaquetes
Checklist ràpid abans de comprar
- Defineix l escenari principal ciutat cada dia muntanya ocasional o muntanya freqüent
- Calcula el teu fred real temperatura habitual i durada del pla a l exterior
- Pensa si et mulles pluja neu o vent solen decidir el nivell
- Tingues en compte el moviment caminar ràpid exigeix menys aïllament que estar aturat
- Planifica per capes base tèrmica capa intermèdia jaqueta exterior quan correspongui
Errors freqüents que encareixen la compra
- Comprar la més abrigada i no fer-la servir per excés de calor a ciutat
- Subestimar el vent i la humitat el fred es nota més quan et mulles
- Triar només per estètica i descobrir que no cobreix el tipus de pla real
- No considerar l espai una jaqueta voluminosa pesa en viatges i en el dia a dia
Taula comparativa per decidir en un minut
|Model
|Ús típic
|Dada clau
|Forclaz NH100
|Plans suaus ciutat i rutes senzilles
|Lleugera i versàtil per iniciar-se
|Forclaz NH500
|Escapades llargues i fred notable
|Protecció comunicada fins a -10°C
|Forclaz NH900
|Hivern dur i aventures exigents
|Fred extrem fins a -20°C i màxima impermeabilitat
La idea d aquesta gamma és simplificar una decisió que sovint es fa malament comprar sense pensar en temperatura humitat i ús real Si tries el nivell que encaixa amb el teu pla més freqüent i ho combines amb un sistema de capes la jaqueta deixa de ser una aposta i passa a ser una eina