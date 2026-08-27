¿Influye tu canapé en cómo duermes? Montserrat Beltrán, experta en Feng Shui, lo revela

¿Duermes, pero no descansas? Te das vueltas y vueltas, la cabeza te da vueltas y, por la mañana, te levantas como si un camión te hubiera pasado por encima. (Sí, a nosotros también nos suena). Pero el error definitivo podría estar justo debajo de tu colchón, oculto a la vista y robándote la energía.

Durante siglos, hemos buscado el secreto del buen dormir en colchones de última generación o almohadas ergonómicas. Pero hay una disciplina milenaria que nos advierte que el problema puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Y sí, lo que escondes tiene un precio alto para tu bienestar.

La experta en Feng Shui, Montserrat Beltrán (@fengshuimb), ha revelado una verdad incómoda: tu canapé no es solo un espacio de almacenamiento. Es un lugar estratégico que, si no se gestiona bien, puede sabotear tu descanso. Según Beltrán, lo que guardas debajo de la cama influye directamente en tu energía vital y en la calidad de tu sueño. Es un truco oculto que ahora sale a la luz.

La sabiduría del Feng Shui, una filosofía ancestral china, se centra en armonizar los espacios. El dormitorio es un punto clave por su función de reposo y recuperación. Y aquí, cada detalle cuenta: desde el color de las paredes hasta la posición de la cama. Pero Montserrat Beltrán pone el foco en lo que no vemos.

Tu canapé: el secreto de tu descanso (o de tu insomnio)

Un canapé lleno hasta arriba, desordenado o con objetos inadecuados genera una sensación de carga. Esta energía pesada se irradia justo debajo de ti mientras duermes. Es como si tu mente estuviera procesando constantemente todo ese caos oculto. (Y nuestro cuerpo lo nota).

No te creas que todo vale. Un canapé debe ser un espacio para aligerar, no para acumular angustia.

Montserrat Beltrán ha visto de todo en los canapés de sus clientes. Desde escaleras plegables hasta sables, pasando por grandes cuadros o incluso azulejos de reformas de hace años. Objetos rígidos, herramientas o cosas sin relación con el descanso son un error garrafal.

La solución, sin embargo, es sorprendentemente sencilla. Para el Feng Shui, el canapé debe alojar elementos que tengan que ver con el descanso y la ropa. Piensa en sábanas limpias, mantas suaves, edredones de temporada o almohadas de repuesto. Pero atención: siempre deben estar bien limpias, bien dobladas y organizadas. Esta organización es imprescindible para no crear un desorden energético.

Otro truco imprescindible: no lo llenes hasta el borde. Deja siempre un margen, un espacio libre. Un canapé abarrotado transmite una sensación de exceso que es contraproducente. La ligereza es la clave. Permite que la energía fluya libremente. Tu descanso nocturno mejorará de una manera sorprendente.

Otros errores del dormitorio que te están robando el sueño

Más allá del canapé, el Feng Shui nos regala otras soluciones definitivas para nuestro santuario de descanso. Son pequeños cambios que pueden tener un impacto enorme en tu bienestar. (Nuestro cuerpo nos lo agradecerá).

El primer paso es hacer un ejercicio de conciencia. Observa cada objeto que tienes en el dormitorio. ¿Hay algo que te genera rechazo o incomodidad? Estos objetos, por inocentes que parezcan, pueden estar creando una energía negativa. Deshazte de ellos. Es una purga imprescindible para liberar espacio y energía.

Otro error común es acumular cosas alrededor de la cama. Cajas, ropa por ordenar, zapatos… Todo esto aumenta la sensación de desorden y carga visualmente el espacio. La cama debe estar lo más despejada posible. Es tu espacio sagrado. La acumulación es el enemigo número uno de la calma.

El orden diario es fundamental. Un dormitorio ordenado cada noche invita al descanso. Cada cosa debe tener su lugar. Esto crea una rutina que tu cerebro asocia con la paz y la relajación. Es una micro-dosis de dopamina antes de ir a dormir.

Finalmente, y no menos importante: ventila. Abrir las ventanas unos minutos cada mañana renueva el aire estancado de la noche. Refresca el ambiente y permite que la energía fluya. Es un gesto sencillo, gratuito y altamente eficaz para empezar el día con buen pie. (Y para dormir mejor la noche siguiente).

¿Ves cómo un simple canapé puede esconder la solución a tus problemas de sueño? El secreto no estaba tan lejos. Ahora que conoces estos trucos imprescindibles, la decisión es tuya. ¿Estás preparada para transformar tu dormitorio en tu templo de descanso?