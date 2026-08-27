Influeix el teu canapè en com dorms? Montserrat Beltrán, experta en Feng Shui, ho desvetlla

Dorms, però no descanses? Et gires i et regires, el cap et dóna voltes i, al matí, et lleves com si un camió t’hagués passat per sobre. (Sí, a nosaltres també ens sona). Però l’error definitiu podria estar just sota el teu matalàs, ocult a la vista i robant-te l’energia.
Durant segles, hem buscat el secret del bon dormir en matalassos d’última generació o coixins ergonòmics. Però hi ha una disciplina mil·lenària que ens adverteix que el problema pot ser molt més a prop del que imaginem. I sí, el que hi amagues té un preu alt per al teu benestar.
L’experta en Feng Shui, Montserrat Beltrán (@fengshuimb), ha desvetllat una veritat incòmoda: el teu canapè no és només un espai d’emmagatzematge. És un lloc estratègic que, si no es gestiona bé, pot sabotejar el teu descans. Segons Beltrán, el que guardes sota el llit influeix directament en la teva energia vital i en la qualitat del teu son. És un truc ocult que ara surt a la llum.
La saviesa del Feng Shui, una filosofia ancestral xinesa, se centra a harmonitzar els espais. El dormitori és un punt clau per la seva funció de repòs i recuperació. I aquí, cada detall compta: des del color de les parets fins a la posició del llit. Però Montserrat Beltrán posa el focus en el que no veiem.
El teu canapè: el secret del teu descans (o del teu insomni)
Un canapè ple fins dalt, desordenat o amb objectes inadequats genera una sensació de càrrega. Aquesta energia pesada s’irradia just a sota de tu mentre dorms. És com si la teva ment estigués processant constantment tot aquest caos ocult. (I el nostre cos ho nota).
No et creguis que tot s’hi val. Un canapè ha de ser un espai per alleugerir, no per acumular angoixa.
Montserrat Beltrán ha vist de tot als canapès dels seus clients. Des d’escales plegables fins a sables, passant per grans quadres o fins i tot rajoles de reformes de fa anys. Objectes rígids, eines o coses sense cap relació amb el descans són un error garrafal.
La solució, però, és sorprenentment senzilla. Per al Feng Shui, el canapè ha d’allotjar elements que tinguin a veure amb el repòs i la roba. Pensa en llençols nets, mantes suaus, edredons de temporada o coixins de recanvi. Però atenció: sempre han d’estar ben nets, ben plegats i organitzats. Aquesta organització és imprescindible per no crear un desordre energètic.
Un altre truc imprescindible: no l’omplis fins a la vora. Deixa sempre un marge, un espai lliure. Un canapè abarrotat transmet una sensació d’excés que és contraproduent. La lleugeresa és la clau. Permet que l’energia flueixi lliurement. El teu descans nocturn millorarà d’una manera sorprenent.
Altres errors del dormitori que t’estan robant el son
Més enllà del canapè, el Feng Shui ens regala altres solucions definitives per al nostre santuari de descans. Són petits canvis que poden tenir un impacte enorme en el teu benestar. (El nostre cos ens ho agrairà).
El primer pas és fer un exercici de consciència. Observa cada objecte que tens al dormitori. Hi ha alguna cosa que et genera rebuig o incomoditat? Aquests objectes, per innocents que semblin, poden estar creant una energia negativa. Desfés-te’n. És una purga imprescindible per alliberar espai i energia.
Un altre error comú és acumular coses al voltant del llit. Caixes, roba per endreçar, sabates… Tot això augmenta la sensació de desordre i carrega visualment l’espai. El llit ha d’estar el més despejat possible. És el teu espai sagrat. L’acumulació és l’enemic número u de la calma.
L’ordre diari és fonamental. Un dormitori ordenat cada nit convida al descans. Cada cosa ha de tenir el seu lloc. Això crea una rutina que el teu cervell associa amb la pau i la relaxació. És una micro-dosi de dopamina abans d’anar a dormir.
Finalment, i no menys important: ventila. Obrir les finestres uns minuts cada matí renova l’aire estancat de la nit. Refresca l’ambient i permet que l’energia flueixi. És un gest senzill, gratuït i altament eficaç per començar el dia amb bon peu. (I per dormir millor la nit següent).
Veus com un simple canapè pot amagar la solució als teus problemes de son? El secret no era tan lluny. Ara que coneixes aquests trucs imprescindibles, la decisió és teva. Estàs preparada per transformar el teu dormitori en el teu temple de descans?