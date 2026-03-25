Zara, Mango y Stradivarius recuperan los pantalones de los 90 que serán pura tendencia en 2026

Prepárate, porque tu armario está a punto de vivir una crisis de identidad (de las buenas). Este marzo de 2026, la moda ha decidido que no es suficiente con una sola tendencia y ha rescatado los dos extremos más icónicos de la década de los 90.

Por un lado, tenemos el regreso de los pantalones Cargo, aquellos de mil bolsillos que nos hacían sentir como auténticas estrellas del hip-hop. Por otro, la sofisticación extrema de los pantalones Cigarette, la prenda preferida de las editoras de moda más minimalistas.

En Zara y Mango el duelo ya está servido y las expertas de Trendencias lo tienen claro: esta primavera no hay término medio. O vas a por todas con el volumen o te abrazas a la línea recta y limpia.

Los Cargo de 2026: Más lujo, menos «militar»

La clave de esta nueva versión de los Cargo es el tejido. Olvida el algodón rígido de toda la vida; lo que viene ahora es la seda, el satén y el lino. Son pantalones con bolsillos, sí, pero tienen una caída tan espectacular que podrías llevarlos incluso a una boda si sabes cómo combinarlos.

La estética urbana se ha refinado. Ahora se llevan con tacones de punta o sandalias minimalistas para crear este contraste de «chica dura pero elegante» que tanto nos gusta. Es la prenda ideal para las que buscan comodidad sin renunciar a ser la más moderna de la terraza.

Dato clave: Las búsquedas de «pantalones con bolsillos satinados» han crecido un 60% en la última semana, confirmando que el Cargo es el nuevo básico de lujo de esta primavera.

Pantalones Cigarette: La elegancia de la simplicidad

Si eres de las que prefiere el «menos es más», el regreso del corte Cigarette es la mejor noticia del año. Son pantalones que se ajustan a la pierna sin llegar a ser pitillos, con un largo que enseña el tobillo y una línea puramente minimalista.

Este diseño es el mejor amigo de las bailarinas y los mocasines. Tiene ese aire a la Carolyn Bessette-Kennedy que nos obsesiona en 2026: una elegancia silenciosa que no necesita gritar para destacar. Es la inversión más inteligente para tu armario cápsula de trabajo.

La OCU y los analistas de consumo advierten que la versatilidad del corte Cigarette lo convierte en el producto con más rotación en las tiendas de Inditex. Es la compra segura que no pasa de moda en seis meses.

Truco: Si quieres llevar los Cigarette y parecer más alta, elige un modelo con la «raya» del planchado bien marcada. Esta línea vertical estiliza la pierna de forma casi mágica.

Cómo elegir según tu silueta y estilo de vida

La ley de la moda en 2026 es la libertad, pero hay pequeños secretos que ayudan. Si tienes mucha pierna y quieres disimular volumen, el Cargo suelto será tu mejor aliado. Si, por el contrario, eres bajita y quieres alargar la figura, el Cigarette de tiro alto es tu apuesta ganadora.

No es necesario que elijas un solo bando para toda la temporada. Lo mejor de esta primavera es que podemos jugar a ser dos personas diferentes según el día. El Cargo para el sábado de aventuras y el Cigarette para el lunes de reuniones importantes.

Al fin y al cabo, la moda de los 90 fue la más divertida y ecléctica de la historia, y tener la oportunidad de recuperarla con la calidad de tejidos actual es un auténtico lujo.

¿Te unirás al ejército de los bolsillos o te quedarás con la línea limpia del Cigarette hoy mismo?