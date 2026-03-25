Zara, Mango i Stradivarius recuperen els pantalons dels 90 que seran pura tendència el 2026

Prepara’t, perquè el teu armari està a punt de viure una crisi d’identitat (de les bones). Aquest març de 2026, la moda ha decidit que no n’hi ha prou amb una sola tendència i ha rescatat els dos extrems més icònics de la dècada dels 90.
D’una banda, tenim el retorn dels pantalons Cargo, aquells de mil pocket que ens feien sentir com a autèntiques estrelles del hip-hop. De l’altra, la sofisticació extrema dels pantalons Cigarette, la peça preferida de les editores de moda més minimalistes.
A Zara i Mango el duel ja està servit i les expertes de Trendencias ho tenen clar: aquesta primavera no hi ha terme mig. O vas a per totes amb el volum o t’abraces a la línia recta i neta.
Els Cargo de 2026: Més luxe, menys “militar”
La clau d’aquesta nova versió dels Cargo és el teixit. Oblida el cotó rígid de tota la vida; el que ve ara és la seda, el setí i el lli. Són pantalons amb butxaques, sí, però tenen una caiguda tan espectacular que podries portar-los fins i tot a un casament si saps com combinar-los.
L’estètica urbana s’ha refinat. Ara es porten amb talons de punta o sandàlies minimalistes per crear aquest contrast de “noia dura però elegant” que tant ens agrada. És la peça ideal per a les que busquen comoditat sense renunciar a ser la més moderna de la terrassa.
Dada clau: Les cerques de “pantalons amb butxaques setinats” han crescut un 60% en l’última setmana, confirmant que el Cargo és el nou bàsic de luxe d’aquesta primavera.
Pantalons Cigarette: L’elegància de la simplicitat
Si ets de les que prefereix el “menys és més”, el retorn del tall Cigarette és la millor notícia de l’any. Són pantalons que s’ajusten a la cama sense arribar a ser pitillos, amb un llarg que ensenya el turmell i una línia purament minimalista.
Aquest disseny és el millor amic de les ballarines i els mocassins. Té aquest aire a la Carolyn Bessette-Kennedy que ens obsessiona el 2026: una elegància silenciosa que no necessita cridar per destacar. És la inversió més intel·ligent per al teu armari càpsula de feina.
L’OCU i els analistes de consum adverteixen que la versatilitat del tall Cigarette el fa el producte amb més rotació a les botigues d’Inditex. És la compra segura que no passa de moda en sis mesos.
Truc: Si vols portar els Cigarette i semblar més alta, tria un model amb la “ratlla” del planxat ben marcada. Aquesta línia vertical estilitza la cama de forma gairebé màgica.
Com triar segons la teva silueta i estil de vida
La llei de la moda el 2026 és la llibertat, però hi ha petits secrets que ajuden. Si tens molta cama i vols dissimular volum, el Cargo fluix serà el teu millor aliat. Si, per contra, ets baixeta i vols allargar la figura, el Cigarette de tir alt és la teva aposta guanyadora.
No cal que triïs un sol bàndol per a tota la temporada. El millor d’aquesta primavera és que podem jugar a ser dues persones diferents segons el dia. El Cargo per al dissabte d’aventures i el Cigarette per al dilluns de reunions importants.
Al cap i a la fi, la moda dels 90 va ser la més divertida i eclèctica de la història, i tenir l’oportunitat de recuperar-la amb la qualitat de teixits actual és un autèntic luxe.
T’uniràs a l’exèrcit de les butxaques o et quedaràs amb la línia neta del Cigarette avui mateix?