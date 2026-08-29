Zara Home lanza su colección con Studio Mary Lennox: el arte floral llega a tu hogar

Tu hogar ya no es solo un espacio donde vivir. Es un lienzo en blanco, un reflejo de quién eres y, sobre todo, un lugar donde la belleza debe fluir con sentido. Pero, seamos sinceras, ¿cuántas veces hemos caído en la trampa de la decoración sin alma? (Y del ramo de flores que dura un suspiro).

Hay una revolución silenciosa en marcha que promete cambiarlo todo. Una nueva visión que quiere transformar nuestros espacios con una conexión profunda con la naturaleza. Un secreto que ha saltado de los estudios de diseño más exclusivos directamente a tu alcance.

La revelación definitiva para tu hogar

Zara Home ha hecho la jugada maestra. Acaba de lanzar una colaboración imprescindible con Studio Mary Lennox, el estudio de diseño floral berlinés que es un auténtico referente mundial. Imagina el arte floral más vanguardista, conceptualizado por la propia Ruby Barber, una de las figuras más influyentes del panorama contemporáneo. Ahora ya no solo verás flores, vivirás la floristería profesional en tu casa.

Esta colección no es un ramo más. No es una réplica insípida. Es el resultado de una visión única que combina sensibilidad artística y un respeto casi reverencial por los ciclos naturales. Cada pieza está pensada para hacerte disfrutar del proceso, para convertirte en el artista de tu propio hogar. (Y te prometemos que es más fácil de lo que parece).

La clave para un hogar con alma no es llenar, es seleccionar. Y esta colección te da todas las herramientas para hacerlo con un gusto exquisito.

El secreto detrás de una estética natural

La inspiración de esta colección es un auténtico viaje. Bebe directamente de los objetos que Studio Mary Lennox utiliza en su día a día, aquellos que permiten crear arreglos florales equilibrados y naturalistas. Cada elemento busca la unión perfecta entre la pura funcionalidad y la belleza más escultórica. Los gestos cotidianos de cuidar las flores se transforman en auténticos rituales, conectados con el paisaje y el ritmo pausado de las estaciones.

Los materiales juegan un papel estelar. Aquí no hay lugar para materiales baratos. Hablamos de latón fundido, de acero inoxidable cepillado, de porcelana de alta calidad. También encontraremos el precioso ónix, el cobre cálido y el zinc con su personalidad. Estos son los pilares que dan forma a una serie de objetos con un carácter casi artístico, con líneas depuradas y un diseño que desafía el paso del tiempo.

Entre las piezas más deseadas, hay recipientes con rejillas ya integradas, pedestales y soportes ingeniosos diseñados para sostener los tallos de una manera natural. Pero la experiencia no estaría completa sin las herramientas de floristería profesional, ahora a tu alcance. Pensadas para nosotros, que queremos llevar la excelencia a casa. (Nos han conquistado con su sencillez).

Herramientas y objetos que hacen historia

La colección incluye auténticas joyas funcionales. La regadera de acero inoxidable, por ejemplo, puede ser tuya por 79,99 euros. Un precio que, cuando ves el diseño atemporal, casi parece un regalo. No es solo una regadera, es una pieza de diseño que querrás tener a la vista.

El jarrón de porcelana negra, una auténtica declaración de intenciones, lo encontrarás por 49,99 euros. Y si buscas un toque de distinción, la bandeja de ónix, con su elegancia inherente, tiene un precio de 119 euros. Para los que quieren experimentar con las composiciones, los kenzans de cobre y zinc, imprescindibles para fijar las flores, comienzan desde los 12,99 euros. (Ya estamos pensando dónde ponerlos).

Para cortar y cuidar tus creaciones, unas tijeras de poda están disponibles a partir de 19,99 euros. El jarrón de porcelana diseñado para composiciones a diferentes alturas tiene un precio de 89,99 euros, perfecto para grandes efectos. Otro de los éxitos es el jarrón de acero inoxidable con rejilla, que puedes adquirir a partir de 29,99 euros, y que te facilitará la vida enormemente. Finalmente, la bandeja de porcelana blanca, versátil y elegante, desde 39,99 euros.

Esta colección mira hacia los estudios de floristería de principios del siglo XX, aportando un aire nostálgico y refinado. Pero no se queda ahí. Nos ofrece una mirada contemporánea, íntima y personal sobre el mundo botánico. El equilibrio de las formas, la armonía cromática y la conexión con la naturaleza son las auténticas protagonistas. Es la solución definitiva para aquellas que buscan una estética consciente y llena de vida en casa.

Tu hogar, tu santuario botánico

Con esta colaboración, Zara Home continúa su exploración del diálogo entre la artesanía, el diseño y un estilo de vida más consciente. Nos propone un conjunto de piezas que nos invitan a redescubrir la belleza de las flores desde una perspectiva totalmente nueva. Es una auténtica oda a los pequeños gestos cotidianos, aquellos que nos reconectan con la capacidad transformadora de la naturaleza. (Porque tu hogar merece esta magia).

Estas piezas no son solo decoración. Son una inversión en bienestar, en estética y en una manera de vivir más pausada y conectada. Son una invitación a hacer de tu espacio un lugar donde cada detalle cuente una historia, donde la naturaleza sea parte esencial de tu día a día. Pero, atención, las colaboraciones como esta suelen volar de las tiendas.

No esperes a ver cómo el resto se queda con la parte del león de esta oportunidad única. Si buscas elevar tu hogar, darle un toque de artista y vivir una experiencia botánica sin precedentes, esta es tu llamada. De verdad, ¿te puedes permitir dejarla pasar?