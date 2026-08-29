Zara Home llança la seva col·lecció amb Studio Mary Lennox: l’art floral arriba a la teva llar

La teva llar ja no és només un espai on viure. És un llenç en blanc, un reflex de qui ets i, sobretot, un lloc on la bellesa ha de fluir amb sentit. Però, som sinceres, quants cops hem caigut en la trampa de la decoració sense ànima? (I del ram de flors que dura un suspir).
Hi ha una revolució silenciosa en marxa que promet canviar-ho tot. Una nova visió que vol transformar els nostres espais amb una connexió profunda amb la natura. Un secret que ha saltat dels estudis de disseny més exclusius directament al teu abast.
La revelació definitiva per la teva llar
Zara Home ha fet la jugada mestra. Acaba de llançar una col·laboració imprescindible amb Studio Mary Lennox, l’estudi de disseny floral berlinès que és un autèntic referent mundial. Imagina l’art floral més avantguardista, conceptualitzat per la pròpia Ruby Barber, una de les figures més influents del panorama contemporani. Ara ja no només veuràs flors, viuràs la floristeria professional a casa teva.
Aquesta col·lecció no és un ram més. No és una rèplica insípida. És el resultat d’una visió única que combina sensibilitat artística i un respecte gairebé reverencial pels cicles naturals. Cada peça està pensada per fer-te gaudir del procés, per convertir-te en l’artista de la teva pròpia llar. (I et prometem que és més fàcil del que sembla).
La clau per una llar amb ànima no és omplir, és seleccionar. I aquesta col·lecció et dona totes les eines per fer-ho amb un gust exquisit.
El secret darrere d’una estètica natural
La inspiració d’aquesta col·lecció és un autèntic viatge. Beu directament dels objectes que Studio Mary Lennox utilitza en el seu dia a dia, aquells que permeten crear arranjaments florals equilibrats i naturalistes. Cada element busca la unió perfecta entre la pura funcionalitat i la bellesa més escultòrica. Els gestos quotidians de cuidar les flors es transformen en autèntics rituals, connectats amb el paisatge i el ritme pausat de les estacions.
Els materials juguen un paper estel·lar. Aquí no hi ha lloc per materials barats. Parlem de llautó fos, d’acer inoxidable raspallat, de porcellana d’alta qualitat. També trobarem el preciós ònix, el coure càlid i el zinc amb la seva personalitat. Aquests són els pilars que donen forma a una sèrie d’objectes amb un caràcter gairebé artístic, amb línies depurades i un disseny que desafia el pas del temps.
Entre les peces més desitjades, hi ha recipients amb reixetes ja integrades, pedestals i suports enginyosos dissenyats per sostenir les tiges d’una manera natural. Però l’experiència no estaria completa sense les eines de floristeria professional, ara al teu abast. Pensades per a nosaltres, que volem portar l’excel·lència a casa. (Ens han conquistat amb la seva senzillesa).
Eines i objectes que fan història
La col·lecció inclou autèntiques joies funcionals. La regadora d’acer inoxidable, per exemple, pot ser teva per 79,99 euros. Un preu que, quan veus el disseny atemporal, gairebé sembla un regal. No és només una regadora, és una peça de disseny que voldràs tenir a la vista.
El gerro de porcellana negra, una autèntica declaració d’intencions, el trobaràs per 49,99 euros. I si busques un toc de distinció, la safata d’ònix, amb la seva elegància inherent, té un preu de 119 euros. Per als que volen experimentar amb les composicions, els kenzans de coure i zinc, imprescindibles per fixar les flors, comencen des dels 12,99 euros. (Ja estem pensant on posar-los).
Per tallar i cuidar les teves creacions, unes tisores de poda estan disponibles a partir de 19,99 euros. El gerro de porcellana dissenyat per a composicions a diferents alçades té un preu de 89,99 euros, perfecte per a grans efectes. Un altre dels èxits és el gerro d’acer inoxidable amb reixeta, que pots adquirir a partir de 29,99 euros, i que et facilitarà la vida enormement. Finalment, la safata de porcellana blanca, versàtil i elegant, des de 39,99 euros.
Aquesta col·lecció mira cap als estudis de floristeria de principis del segle XX, aportant un aire nostàlgic i refinat. Però no s’hi queda. Ens ofereix una mirada contemporània, íntima i personal sobre el món botànic. L’equilibri de les formes, l’harmonia cromàtica i la connexió amb la natura són les autèntiques protagonistes. És la solució definitiva per a aquelles que busquen una estètica conscient i plena de vida a casa.
La teva llar, el teu santuari botànic
Amb aquesta col·laboració, Zara Home continua la seva exploració del diàleg entre l’artesania, el disseny i un estil de vida més conscient. Ens proposa un conjunt de peces que ens conviden a redescobrir la bellesa de les flors des d’una perspectiva totalment nova. És una autèntica oda als petits gestos quotidians, aquells que ens reconecten amb la capacitat transformadora de la natura. (Perquè la teva llar mereix aquesta màgia).
Aquestes peces no són només decoració. Són una inversió en benestar, en estètica i en una manera de viure més pausada i connectada. Són una invitació a fer del teu espai un lloc on cada detall expliqui una història, on la natura sigui part essencial del teu dia a dia. Però, atenció, les col·laboracions com aquesta acostumen a volar de les botigues.
No esperis a veure com la resta es queda amb la part del lleó d’aquesta oportunitat única. Si busques elevar la teva llar, donar-li un toc d’artista i viure una experiència botànica sense precedents, aquesta és la teva crida. De veritat, t’ho pots permetre deixar passar?