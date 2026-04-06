Gordon Ramsay, sobre el vino español: «Todos se fijan en el jerez, pero el vino de aquí está en otra liga»

Ni los franceses, ni los italianos, ni los californianos. El chef más mediático y exigente del planeta, Gordon Ramsay, ha hablado. Y sus palabras han caído como una bomba en el sector vinícola internacional.

Conocido por no morderse la lengua y por su perfeccionismo obsesivo, Ramsay ha dejado claro qué es lo que busca cuando abre una carta de vinos. (Y no, no es la etiqueta más cara ni la más pretenciosa).

La confesión que ha dejado mudo al sector

En una reciente intervención que ya se ha vuelto viral, el chef británico ha sentenciado que los vinos de España son, por ahora, los mejores del mundo si miramos la relación entre su costo y su excelencia. Es una bofetada de realidad para los mercados que inflan sus precios por puro marketing.

Ramsay asegura que la evolución de nuestras bodegas en las últimas décadas es «alucinante». Lo que antes se veía como un producto de mesa asequible, se ha convertido en la joya de la corona de la alta gastronomía mundial.

El chef destaca que puedes encontrar una botella de un nivel estratosférico en España por una fracción de lo que pagarías por un Burdeos o un Borgoña de calidad similar. Es, según sus propias palabras, el secreto mejor guardado para el bolsillo de los buenos bebedores.

No es solo una opinión de barra de bar; es el criterio de un hombre que gestiona decenas de estrellas Michelin y sabe perfectamente qué es lo que hace que un cliente regrese a sus restaurantes. El vino español es su apuesta ganadora.

El fin de la hegemonía francesa

Durante años, el mundo del lujo ha mirado hacia Francia como el único referente. Pero Ramsay ha venido a romper este mito. Considera que España ofrece una diversidad de climas y uvas que es imposible de superar en otros lugares del continente.

Desde los tintos estructurados de la Ribera del Duero hasta la frescura eléctrica de los blancos gallegos, el británico se declara un fan absoluto de nuestra geografía líquida. «Es una calidad que te hace explotar la cabeza», ha llegado a decir en su tono más auténtico.

Esta declaración ha generado un terremoto en las redes sociales. Mientras unos defienden la tradición francesa, la mayoría de los expertos coinciden con Ramsay: España está viviendo una edad de oro donde el talento de los enólogos está por fin a la altura de la tierra.

Para Ramsay, el consumidor inteligente ya no busca presumir de cartera, sino de criterio. Y elegir un vino de una bodega española es la prueba definitiva de que sabes lo que haces cuando te sientas a la mesa.

¿Qué significa esto para nosotros?

Este apoyo de una figura global como Ramsay no es solo un orgullo patrio. Es una señal de alarma para que empecemos a valorar lo que tenemos antes de que los precios suban por la demanda internacional. (Ya sabemos que cuando Gordon señala algo, el stock vuela).

La próxima vez que vayas al supermercado o a una tienda especializada, fíjate bien en las etiquetas. Tienes a tu alcance productos que un chef con 17 estrellas Michelin considera imprescindibles y superiores a los de nuestros vecinos.

Es el momento de dejar de lado los complejos. Si Ramsay dice que somos los mejores, es que algo estamos haciendo muy, pero que muy bien. El mundo ya se ha dado cuenta, ahora nos toca a nosotros disfrutarlo.

Al fin y al cabo, el lujo no es pagar tres cifras por una botella, sino saber encontrar la perfección en cada copa sin que te cueste una fortuna.

Y tú, ¿cuál es ese vino español que siempre tienes en la recámara para dejar a tus invitados con la boca abierta?