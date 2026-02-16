Este potente producto de Mercadona cuesta 1 euro y deja el váter como nuevo

Su eficacia para dejar el váter como nuevo lo ha convertido en un fenómeno viral.

El protagonista es el Salfumant Bosque Verde, un limpiador desincrustante que está llamando la atención por su eficacia y su bajo precio. Por solo 1,10 euros, este producto se ha ganado un lugar en los carros de la compra de miles de personas que buscan una solución rápida, potente y económica para limpiar el váter.

¿Qué tiene este producto que todos están comprando?

El Salfumant Bosque Verde es un limpiador químico que se vende en la sección de droguería de cualquier tienda Mercadona. Su presentación es sencilla: un envase de un litro con etiqueta verde, tapa de seguridad y advertencias claras sobre su uso.

Lo que lo hace especial es su composición: contiene ácido clorhídrico al 20 por ciento, un ingrediente activo que disuelve eficazmente la cal, el hollín y las manchas difíciles adheridas a las paredes del váter. Este tipo de incrustaciones son habituales, especialmente en zonas con agua dura, y a menudo resisten a los productos de limpieza convencionales.

Su precio, alrededor de 1,10 euros, lo convierte en una opción extremadamente económica en comparación con otros desincrustantes que pueden superar los 3 o 4 euros. No es extraño que el boca a boca y las redes sociales lo hayan impulsado a la fama.

Cómo se utiliza para conseguir resultados sorprendentes

La clave para sacarle el máximo provecho es seguir un protocolo de uso correcto y seguro. Aunque su aplicación es sencilla, conviene prestar atención a los detalles.

Ventila bien el baño antes de comenzar Ponte guantes de goma y, si es posible, gafas de protección Levanta la tapa del váter y vierte un chorro del producto en las zonas más sucias o manchadas Cierra la tapa del váter y deja actuar entre 5 y 10 minutos Frota con la escobilla del váter para eliminar restos Tira de la cadena y enjuaga bien Repite el proceso si las manchas persisten

Este método permite eliminar manchas amarillas, restos de cal y líneas oscuras que suelen aparecer por el uso frecuente del baño. Si el problema es muy severo, también se puede aplicar el producto con una esponja directamente sobre la cerámica, siempre con mucho cuidado.

Lo que debes saber antes de utilizarlo

Aunque su efectividad está comprobada, el Salfumant Bosque Verde es un producto químico fuerte que requiere precaución. Su ingrediente activo, el ácido clorhídrico, puede ser peligroso si no se manipula correctamente.

No lo mezcles con lejía ni con otros productos que contengan cloro.

Esta combinación puede liberar gases tóxicos muy peligrosos para la salud. Evita su uso sobre mármol, granito u otras superficies delicadas.

Puede dañarlas de forma irreversible. Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Siempre debe guardarse en un lugar fresco, seco y cerrado con seguridad. Si entra en contacto con la piel o los ojos, lava inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consulta con un médico.

Utilizado correctamente, este producto es seguro y cumple su función con creces. Pero es importante no subestimarlo por su bajo precio.

¿Es realmente tan eficaz como dicen?

La respuesta corta es sí. Decenas de usuarios han compartido en las redes sociales sus resultados: váteres visiblemente más limpios, sin rastro de manchas persistentes, y todo por un gasto mínimo.

Algunas opiniones coinciden en que el producto actúa «casi como magia», especialmente en baños con problemas recurrentes de hollín o cal acumulada. También hay quien lo compara con limpiadores profesionales, destacando que ofrece un resultado similar por una fracción del costo.

Eso sí, no es un limpiador multiusos. No debe usarse para limpiar otras zonas del baño ni superficies metálicas, ya que podría corroerlas. Es un producto para usos concretos y localizados.

¿Moda pasajera o imprescindible del hogar?

Este tipo de productos tienden a viralizarse cuando cumplen tres requisitos: bajo precio, eficacia inmediata y accesibilidad. El Salfumant Bosque Verde de Mercadona los cumple todos.

Pero más allá del fenómeno puntual, lo cierto es que muchas personas están redescubriendo productos clásicos de limpieza que han estado disponibles durante años. A veces, no hace falta lo último en tecnología doméstica para obtener buenos resultados: basta con saber qué usar y cómo hacerlo bien.

La revolución del baño por solo un euro puede parecer exagerada, pero tiene parte de verdad. Este producto no solo ofrece una solución eficaz, sino que demuestra que la limpieza profunda también puede estar al alcance de todos los bolsillos.

¿Y tú, ya lo has probado? ¿Conoces otro truco infalible para dejar el váter reluciente? Comparte tu experiencia y ayuda a más personas a descubrir estos pequeños grandes aliados del hogar.