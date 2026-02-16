Aquest potent producte de Mercadona costa 1 euro i deixa el vàter com nou

La seva eficàcia per deixar el vàter com nou l’ha convertit en un fenomen viral.
El protagonista és el Salfumant Bosque Verde, un netejador desincrustant que està cridant l’atenció per la seva eficàcia i el seu baix preu. Per només 1,10 euros, aquest producte s’ha guanyat un lloc als carros de la compra de milers de persones que busquen una solució ràpida, potent i econòmica per netejar el vàter.
Què té aquest producte que tothom està comprant?
El Salfumant Bosque Verde és un netejador químic que es ven a la secció de drogueria de qualsevol botiga Mercadona. La seva presentació és senzilla: un envàs d’un litre amb etiqueta verda, tap de seguretat i advertiments clars sobre el seu ús.
El que el fa especial és la seva composició: conté àcid clorhídric al 20 per cent, un ingredient actiu que dissol eficaçment la calç, el sutge i les taques difícils adherides a les parets del vàter. Aquest tipus d’incrustacions són habituals, sobretot a zones amb aigua dura, i sovint resisteixen als productes de neteja convencionals.
El seu preu, al voltant d’1,10 euros, el converteix en una opció extremadament econòmica en comparació amb altres desincrustants que poden superar els 3 o 4 euros. No és estrany que el boca-orella i les xarxes socials l’hagin impulsat a la fama.
Com s’utilitza per aconseguir resultats sorprenents
La clau per treure’n el màxim profit és seguir un protocol d’ús correcte i segur. Encara que la seva aplicació és senzilla, convé parar atenció als detalls.
- Ventila bé el bany abans de començar
- Posa’t guants de goma i, si és possible, ulleres de protecció
- Aixequa la tapa del vàter i aboca un raig del producte a les zones més brutes o tacades
- Tanca la tapa del vàter i deixa actuar entre 5 i 10 minuts
- Frega amb la raspallera del vàter per eliminar restes
- Tira de la cisterna i esbandeix bé
- Repeteix el procés si les taques persisteixen
Aquest mètode permet eliminar taques grogues, restes de calç i línies fosques que solen aparèixer per l’ús freqüent del bany. Si el problema és molt sever, també es pot aplicar el producte amb una esponja directament sobre la ceràmica, sempre amb molta cura.
El que has de saber abans d’utilitzar-lo
Tot i que la seva efectivitat està comprovada, el Salfumant Bosque Verde és un producte químic fort que requereix precaució. El seu ingredient actiu, l’àcid clorhídric, pot ser perillós si no es manipula correctament.
- No el barregis amb lleixiu ni amb altres productes que continguin clor.
Aquesta combinació pot alliberar gasos tòxics molt perillosos per a la salut.
- Evita el seu ús sobre marbre, granit o altres superfícies delicades.
Pot malmetre-les de forma irreversible.
- Mantén el producte fora de l’abast de criatures i mascotes.
Sempre s’ha de guardar en un lloc fresc, sec i tancat amb seguretat.
- Si entra en contacte amb la pell o els ulls, renta immediatament amb aigua abundant i, si cal, consulta amb un metge.
Utilitzat correctament, aquest producte és segur i compleix la seva funció amb escreix. Però és important no subestimar-lo pel seu baix preu.
És realment tan eficaç com diuen?
La resposta curta és sí. Desenes d’usuaris han compartit a les xarxes socials els seus resultats: vàters visiblement més nets, sense rastre de taques persistents, i tot plegat per una despesa mínima.
Algunes opinions coincideixen que el producte actua “gairebé com màgia”, especialment en banys amb problemes recurrents de sutge o calç acumulada. També hi ha qui el compara amb netejadors professionals, destacant que ofereix un resultat similar per una fracció del cost.
Això sí, no és un netejador multiús. No s’ha d’utilitzar per netejar altres zones del bany ni superfícies metàl·liques, ja que podria corroir-les. És un producte per a usos concrets i localitzats.
Moda passatgera o imprescindible de la llar?
Aquest tipus de productes tendeixen a viralitzar-se quan compleixen tres requisits: preu baix, eficàcia immediata i accessibilitat. El Salfumant Bosque Verde de Mercadona els compleix tots.
Però més enllà del fenomen puntual, el cert és que moltes persones estan redescobrint productes clàssics de neteja que han estat disponibles durant anys. De vegades, no cal l’últim en tecnologia domèstica per obtenir bons resultats: n’hi ha prou amb saber què fer servir i com fer-ho bé.
La revolució del bany per només un euro pot semblar exagerada, però té part de veritat. Aquest producte no només ofereix una solució eficaç, sinó que demostra que la neteja profunda també pot estar a l’abast de totes les butxaques.
I tu, ja l’has provat? Coneixes un altre truc infal·lible per deixar el vàter lluent? Comparteix la teva experiència i ajuda més persones a descobrir aquests petits grans aliats de la llar.