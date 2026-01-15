El gel de Mercadona con aroma a perfume caro arrasa en redes por menos de dos euros

En las últimas semanas, un gel de ducha de Mercadona ha saltado a la fama en las redes sociales gracias a su aroma sofisticado y envolvente. Su fragancia, descrita por muchos como digna de un perfume de lujo, ha desatado una auténtica fiebre en tiendas y plataformas digitales. “Dicen que es lo mejor que puedes encontrar” es solo una de las frases más repetidas por quienes ya lo han probado y no dudan en recomendarlo.

Por solo 1,50 € y en un envase familiar de 750 ml, el gel Deliplus de ámbar y vetiver ha pasado de ser un básico a convertirse en un fenómeno viral. La razón es sencilla: su fragancia cálida y elegante, que recuerda colonias exclusivas, se mantiene en la piel durante horas y transforma la rutina de la ducha en una experiencia de auténtico lujo al alcance de todos los bolsillos.

Un aroma que conquista TikTok e Instagram

El éxito de este gel se ha gestado en plataformas como TikTok e Instagram, donde cientos de usuarios comparten sus primeras impresiones, opiniones e incluso vídeos duchándose solo para disfrutar otra vez de su fragancia. La etiqueta #GelMercadona acumula miles de visualizaciones, y los comentarios no dejan lugar a dudas: “huele a dioses”, “me ducharía tres veces al día solo por esto” o “es igual que mi perfume favorito” se leen una y otra vez en la red.

Influencers como Elsa Gervasi y Alba de la Cruz no han dudado en mostrar su entusiasmo en stories y reels, asegurando que nunca habían probado un gel tan adictivo. “El mejor gel que puedes encontrar actualmente en Mercadona”, afirma Elsa en un vídeo que ha disparado las ventas. Estas reacciones, espontáneas y masivas, han hecho que el producto se agote con facilidad en muchas tiendas, obligando a reponer stock cada semana para cubrir la demanda.

Lo más curioso es que no solo la gente joven se ha sumado a la fiebre del gel Deliplus: adultos de todas las edades confiesan haber cambiado su gel de siempre por este aroma embriagador, buscando ese toque de sofisticación que hasta ahora parecía reservado a productos mucho más caros.

Ámbar y vetiver: el secreto del éxito

¿Qué tiene este gel para provocar tal aluvión de fans? Su fragancia es la clave. El ámbar aporta una nota cálida, suave y ligeramente dulce, que se asocia con el confort y la sensualidad. El vetiver, por su parte, es un ingrediente clásico en perfumería masculina y femenina, conocido por su aroma terroso, elegante y sutilmente ahumado. Juntos crean una mezcla moderna y envolvente que no pasa desapercibida.

Muchos usuarios aseguran que su olor recuerda a perfumes “nicho” o de alta gama, y algunos incluso lo comparan con colonias de marcas internacionales cuyo precio supera los 100 €. “Cuando sales de la ducha, parece que te hayas perfumado con un eau de parfum caro”, comentan en foros y redes.

Pero la experiencia va más allá del simple aroma: la textura cremosa del gel, su espuma generosa y la sensación hidratante que deja en la piel han hecho que se gane un lugar destacado en los rituales de autocuidado de miles de personas. El producto está formulado con pH neutro, así que es apto incluso para pieles sensibles, y no reseca ni deja sensación pegajosa. Esto ha contribuido a que su popularidad crezca aún más entre quienes buscan calidad sin gastar de más.

¿Por qué se agota en tienda?

El fenómeno se explica por varios motivos. El primero, sin duda, es el precio: 1,50 € por 750 ml es una auténtica ganga si se compara con gels de otras marcas, especialmente aquellos con fragancias sofisticadas. El formato familiar también ayuda, ya que permite disfrutar del producto durante semanas, incluso en hogares numerosos.

La facilidad para encontrarlo en cualquier supermercado Mercadona y la estrategia de lanzar ediciones limitadas o nuevas fragancias de vez en cuando genera sensación de exclusividad y urgencia entre los clientes. Muchos reconocen que compran varias unidades “por si se agota”, contagiados por el entusiasmo de quienes ya lo han probado y no quieren quedarse sin él.

A esto se suma la tradición de Deliplus, la marca blanca de higiene y belleza de Mercadona, que ya ha conseguido hacer virales otros productos como la crema corporal de oliva o el champú de cebolla. No obstante, pocos productos han generado tanta conversación y tantas reseñas espontáneas como este gel de ámbar y vetiver.

Del supermercado a la tendencia beauty

La historia de este gel demuestra una vez más el poder de las redes para transformar un producto común en una tendencia imparable. Lo que comenzó como un simple gel de ducha ha acabado en el radar de los apasionados por la cosmética y el cuidado personal, que lo recomiendan en blogs, vídeos e incluso en grupos de WhatsApp familiares.

Mercadona, lejos de quedarse atrás, ha aprovechado el tirón e incluye otras variantes en su línea Deliplus, como “Dulces Recuerdos” o “Granada y frutos silvestres”, aunque ninguna ha alcanzado el nivel de viralidad del dúo ámbar y vetiver. El boca a boca, reforzado por la espontaneidad de los usuarios, se ha convertido en la mejor campaña publicitaria posible.

Esta tendencia refleja una nueva manera de consumir: productos sencillos, efectivos y asequibles, capaces de generar emoción y conversación más allá del precio. En una época donde la calidad y la accesibilidad van de la mano, no sorprende que cada vez más personas busquen “el producto estrella” en la estantería del supermercado.

¿El mejor gel low cost del año?

Con todos estos ingredientes, no es extraño que muchos se pregunten si estamos ante el mejor gel low cost de 2024. La combinación de fragancia premium, textura envolvente, precio imbatible y aval social lo convierten en un imprescindible para quien quiere disfrutar de pequeños lujos en el día a día.

Y tú, ¿ya lo has probado? ¿Crees que está a la altura del hype o prefieres tu gel de siempre? Cuéntanos tu experiencia, comparte este artículo con tus amigos y únete a la conversación. La próxima vez que pases por Mercadona, ya sabes qué buscar en la estantería de gels… ¡Tu ducha no volverá a ser la misma!