El gel de Mercadona amb aroma de perfum car que arrasa a les xarxes per menys de dos euros

Les darreres setmanes, un gel de dutxa de Mercadona ha saltat a la fama a les xarxes socials gràcies a la seva aroma sofisticada i envolvent. La seva fragància, descrita per molts com a digna d’un perfum de luxe, ha desfermat una autèntica febre a botigues i plataformes digitals. “Diuen que és el millor que et pots trobar” és només una de les frases més repetides per qui ja l’ha provat i no dubta a recomanar-lo.
Per només 1,50 € i en un envàs familiar de 750 ml, el gel Deliplus d’ambre i vetiver ha passat de ser un bàsic a convertir-se en un fenomen viral. La raó és senzilla: la seva fragància càlida i elegant, que recorda colònies exclusives, es manté a la pell durant hores i transforma la rutina de la dutxa en una experiència d’autèntic luxe a l’abast de totes les butxaques.
Una aroma que conquereix TikTok i Instagram
L’èxit d’aquest gel s’ha gestat a plataformes com TikTok i Instagram, on centenars d’usuaris comparteixen les seves primeres impressions, opinions i fins i tot vídeos dutxant-se només per gaudir una altra vegada de la seva fragància. L’etiqueta #GelMercadona acumula milers de visualitzacions, i els comentaris no deixen lloc a dubtes: “fa olor de déus”, “em dutxaria tres cops al dia només per això” o “és igual que el meu perfum favorit” es llegeixen una vegada i una altra a la xarxa.
Influencers com Elsa Gervasi i Alba de la Cruz no han dubtat a mostrar el seu entusiasme en stories i reels, assegurant que mai havien provat un gel tan addictiu. “El millor gel que pots trobar actualment a Mercadona”, afirma l’Elsa en un vídeo que ha disparat les vendes. Aquestes reaccions, espontànies i massives, han fet que el producte s’esgoti amb facilitat en moltes botigues, obligant a reposar estoc cada setmana per cobrir la demanda.
El més curiós és que no només la gent jove s’ha sumat a la febre del gel Deliplus: adults de totes les edats confessen haver canviat el seu gel de sempre per aquesta aroma embriagadora, buscant aquest toc de sofisticació que fins ara semblava reservat a productes molt més cars.
Ambre i vetiver: el secret de l’èxit
Què té aquest gel per provocar tal allau de fans? La seva fragància n’és la clau. L’ambre aporta una nota càlida, suau i lleugerament dolça, que s’associa amb el confort i la sensualitat. El vetiver, per la seva banda, és un ingredient clàssic en perfumeria masculina i femenina, conegut pel seu aroma terrós, elegant i subtilment fumat. Junts creen una barreja moderna i envolvent que no passa desapercebuda.
Molts usuaris asseguren que la seva olor recorda a perfums “nicho” o d’alta gamma, i alguns fins i tot el comparen amb colònies de marques internacionals el preu de les quals supera els 100 €. “Quan surts de la dutxa, sembla que t’hagis perfumat amb un eau de parfum car”, comenten a fòrums i xarxes.
Però l’experiència va més enllà de la simple aroma: la textura cremosa del gel, la seva escuma generosa i la sensació hidratant que deixa a la pell han fet que es guanyi un lloc destacat als rituals d’autocura de milers de persones. El producte està formulat amb pH neutre, així que és apte fins i tot per a pells sensibles, i no resseca ni deixa sensació enganxosa. Això ha contribuït a que la seva popularitat creixi encara més entre qui busca qualitat sense gastar de més.
@elsa.gervasi ¿Lo has probado o aún no has caído en la tentación?🤍 ig: elsagervasi✨ #ModaEnTikTok #TikTokFashion #mercadona #gelviral #huelebien #viral2025 ♬ sonido original – Elsa Gervasi
Per què s’esgota a botiga?
El fenomen s’explica per diversos motius. El primer, sens dubte, és el preu: 1,50 € per 750 ml és una autèntica ganga si es compara amb gels d’altres marques, especialment aquells amb fragàncies sofisticades. El format familiar també hi ajuda, ja que permet gaudir del producte durant setmanes, fins i tot en llars nombroses.
La facilitat per trobar-lo a qualsevol supermercat Mercadona i l’estratègia de llançar edicions limitades o noves fragàncies de tant en tant genera sensació d’exclusivitat i urgència entre els clients. Molts reconeixen que en compren diverses unitats “per si s’esgota”, contagiats per l’entusiasme dels qui ja l’han provat i no volen quedar-se’n sense.
A això s’hi suma la tradició de Deliplus, la marca blanca d’higiene i bellesa de Mercadona, que ja ha aconseguit fer virals altres productes com la crema corporal d’oliva o el xampú de ceba. Tot i això, pocs productes han generat tanta conversa i tantes ressenyes espontànies com aquest gel d’ambre i vetiver.
Del supermercat a la tendència beauty
La història d’aquest gel demostra un cop més el poder de les xarxes per transformar un producte comú en una tendència imparable. El que va començar com un simple gel de dutxa ha acabat al radar dels apassionats per la cosmètica i la cura personal, que el recomanen a blogs, vídeos i fins i tot a grups de WhatsApp familiars.
Mercadona, lluny de quedar-se enrere, ha aprofitat l’estirada i ja inclou altres variants a la seva línia Deliplus, com “Dulços Records” o “Magrana i fruits silvestres”, encara que cap ha assolit el nivell de viralitat del duet ambre i vetiver. El boca-orella, reforçat per l’espontaneïtat dels usuaris, s’ha convertit en la millor campanya publicitària possible.
Aquesta tendència reflecteix una nova manera de consumir: productes senzills, efectius i assequibles, capaços de generar emoció i conversa més enllà del preu. En una època on la qualitat i l’accessibilitat van de la mà, no sorprèn que cada cop més persones busquin “el producte estrella” a la prestatgeria del supermercat.
El millor gel low cost de l’any?
Amb tots aquests ingredients, no és estrany que molts es preguntin si estem davant del millor gel low cost del 2024. La combinació de fragància premium, textura envolvent, preu imbatible i aval social el converteixen en un imprescindible per a qui vol gaudir de petits luxes en el dia a dia.
I tu, ja l’has provat? Creus que està a l’altura del hype o prefereixes el teu gel de sempre? Explica’ns la teva experiència, comparteix aquest article amb els teus amics i suma’t a la conversa. La propera vegada que passis per Mercadona, ja saps què buscar a la prestatgeria de gels… La teva dutxa no tornarà a ser la mateixa!