Adiós al gimnasio: Lidl tiene el producto que permite entrenar sin salir de casa

Admitámoslo: la peor parte de ir al gimnasio no es el ejercicio, sino tener que ir. El desplazamiento, las cuotas mensuales y la pereza cuando hace frío son los principales enemigos de nuestro bienestar físico.

Pero, ¿qué pasaría si pudieras quemar calorías mientras ves tu serie favorita o respondes correos en la computadora? Lidl ha vuelto a romper el mercado con una solución que promete jubilar muchas suscripciones al gimnasio.

El aparato «dos en uno» que cabe en cualquier lugar

La cadena alemana ha puesto a la venta el entrenador bifuncional Crivit, un dispositivo diseñado específicamente para hogares minimalistas donde el metro cuadrado está a precio de oro. No es una bicicleta estática gigante que acaba sirviendo de perchero.

Este invento permite trabajar tanto el tren superior como el inferior. Puedes ponerlo en el suelo para pedalear mientras estás en el sofá o sobre una mesa para ejercitar los brazos. Es la definición perfecta de eficiencia doméstica.

Lo mejor de todo es su precio: solo cuesta 34,99 euros en la tienda online de Lidl. Una cifra irrisoria si pensamos que es menos de lo que cuesta una sola cuota mensual en la mayoría de centros deportivos actuales.

Dato clave para tu ahorro: Si decides recibirlo en casa, solo tendrás que añadir 5 euros suplementarios para la recepción a domicilio. Un precio total cerrado para comenzar tu operación bikini sin presión.

Tecnología bajo el sofá: ¿qué incluye por 35 euros?

No te dejes engañar por su tamaño compacto. Este dispositivo incorpora una pantalla LCD que actúa como tu entrenador personal digital. De un vistazo, podrás controlar la duración del ejercicio, la velocidad y la distancia recorrida.

Pero el dato que realmente nos motiva a todos aparece al final del panel: las kilocalorías consumidas. Ver cómo sube el contador mientras juegas a la consola o lees un libro genera ese chute de dopamina que nos ayuda a no abandonar la rutina.

El aparato también incluye un cronómetro y un registrador de ciclos completados. Es ideal para personas con estilos de vida poco activos que necesitan incorporar movimiento sin que parezca un sacrificio heroico.

Además, el sistema de modulación de intensidad permite que cualquier miembro de la familia lo pueda usar, desde los más jóvenes hasta los abuelos que necesitan mantener la movilidad articular sin riesgo de caídas.

¿Por qué está volando de los estantes digitales?

El éxito de este producto de Crivit no es casualidad. La tendencia del fitness invisible —hacer ejercicio mientras haces otras cosas— está ganando la partida a los entrenamientos de alta intensidad que nos dejan agotados.

Es la solución definitiva para quien tiene poco tiempo o un presupuesto ajustado. Ya no hay excusas sobre la falta de espacio o el precio de la matrícula del gimnasio. El gimnasio ahora cabe bajo tu mesa de centro.

Atención: Este tipo de productos en Lidl suelen agotarse en cuestión de días (o horas) cuando se hacen virales. Si quieres transformar tu salón en una zona de quema de grasa por menos de lo que cuesta una cena fuera, esta es tu oportunidad.

Al fin y al cabo, la mejor rutina de ejercicios es aquella que realmente haces. Y tener los pedales a un palmo del sofá hace que sea casi imposible decir que no. ¿Comenzarás hoy mismo o esperarás a que se agoten las existencias?