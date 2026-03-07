Adéu al gimnàs: Lidl té el producte que permet entrenar sense sortir de casa

Admetem-ho: la pitjor part d’anar al gimnàs no és l’exercici, sinó haver d’anar-hi. El desplaçament, les quotes mensuals i la mandra quan fa fred són els principals enemics del nostre benestar físic.
Però, què passaria si poguessis cremar calories mentre mires la teva sèrie preferida o respons correus a l’ordinador? Lidl ha tornat a rebentar el mercat amb una solució que promet jubilar moltes subscripcions al gimnàs.
L’aparell “dos en un” que cap a qualsevol lloc
La cadena alemanya ha posat a la venda l’entrenador bifuncional Crivit, un dispositiu dissenyat específicament per a llars minimalistes on el metre quadrat va a preu d’or. No és una bicicleta estàtica gegant que acaba servint de penjador.
Aquest invent permet treballar tant el tren superior com l’inferior. Pots posar-lo a terra per pedalar mentre ets al sofà o sobre una taula per exercitar els braços. És la definició perfecta d’eficiència domèstica.
El millor de tot és el seu preu: només costa 34,99 euros a la botiga online de Lidl. Una xifra irrisòria si pensem que és menys del que costa una sola quota mensual en la majoria de centres esportius actuals.
Dada clau per al teu estalvi: Si decideixes rebre’l a casa, només hauràs d’afegir 5 euros suplementaris per a la recepció a domicili. Un preu total tancat per començar la teva operació biquini sense pressió.
Tecnologia sota el sofà: què inclou per 35 euros?
No et deixis enganyar per la seva mida compacte. Aquest dispositiu incorpora una pantalla LCD que actua com el teu entrenador personal digital. En un cop d’ull, podràs controlar la durada de l’exercici, la velocitat i la distància recorreguda.
Però la dada que realment ens motiva a tots apareix al final del panell: les quilocalories consumides. Veure com puja el comptador mentre jugues a la consola o llegeixes un llibre genera aquest xut de dopamina que ens ajuda a no abandonar la rutina.
L’aparell també inclou un cronòmetre i un registrador de cicles completats. És ideal per a persones amb estils de vida poc actius que necessiten incorporar moviment sense que sembli un sacrifici heroic.
A més, el sistema de modulació d’intensitat permet que qualsevol membre de la família el pugui fer servir, des dels més joves fins als avis que necessiten mantenir la mobilitat articular sense risc de caigudes.
Per què està volant dels prestatges digitals?
L’èxit d’aquest producte de Crivit no és casualitat. La tendència del fitness invisible —fer exercici mentre fas altres coses— està guanyant la partida als entrenaments d’alta intensitat que ens deixen esgotats.
És la solució definitiva per a qui té poc temps o un pressupost ajustat. Ja no hi ha excuses sobre la falta d’espai o el preu de la matrícula del gimnàs. El gimnàs ara cap sota la teva taula de centre.
Atenció: Aquest tipus de productes a Lidl solen esgotar-se en qüestió de dies (o hores) quan es fan virals. Si vols transformar el teu menjador en una zona de crema de greix per menys del que costa un sopar fora, aquesta és la teva oportunitat.
Al cap i a la fi, la millor rutina d’exercicis és aquella que realment fas. I tenir els pedals a un pam del sofà fa que sigui gairebé impossible dir que no. Començaras avui mateix o esperaràs que s’exhaureixin les existències?