Mercadona lanza fruta tropical congelada por 2,75€ y ya es un éxito entre quienes cuidan su alimentación

Mercadona lo ha vuelto a hacer con una mezcla ultracongelada de frutas tropicales por solo 2,75€, ideal para refrescar tus días de verano sin renunciar al sabor ni a la salud. El éxito es tal que ya se ha convertido en una de las opciones más comentadas del supermercado.

Disponible en la sección de congelados, este producto combina papaya, mango y melocotón en dados perfectos para consumir directamente o incluir en recetas. La cadena valenciana lo presenta como una solución práctica para quienes desean cuidar su alimentación sin complicaciones ni grandes gastos.

Una mezcla tropical sin secretos

Bajo la marca Hacendado, Mercadona ha lanzado este nuevo surtido de frutas ultracongeladas compuesto por papaya, mango y melocotón. Las piezas vienen ya cortadas en dados y listas para consumir tras unos minutos a temperatura ambiente, lo que lo convierte en un producto de alta conveniencia, perfecto para quienes buscan rapidez sin sacrificar calidad.

El precio, 2,75 euros por 300 gramos, es uno de sus principales atractivos. Pero no solo la economía ha captado la atención de los clientes, sino también su sabor y frescura, que se mantienen intactos gracias al proceso de ultracongelación.

Salud en formato ultracongelado

Cada fruta de la mezcla aporta un beneficio nutricional concreto. El mango es rico en antioxidantes, vitamina A y C. La papaya destaca por su poder digestivo, ya que contiene papaína, una enzima natural que favorece la digestión. El melocotón, por su parte, aporta fibra, agua y suavidad al conjunto.

Además, al no contener azúcares añadidos ni conservantes, esta mezcla se presenta como una opción genuinamente saludable. Es apta para vegetarianos, veganos y personas que siguen dietas bajas en azúcares, sin renunciar al placer del dulce natural de la fruta madura.

Cómo aprovecharla al máximo

Este producto ha demostrado ser tan versátil como sabroso. Algunos de los usos más habituales incluyen:

Batidos refrescantes : Basta con añadir un puñado de fruta y un poco de bebida vegetal o leche al vaso de la batidora.

: Basta con añadir un puñado de fruta y un poco de bebida vegetal o leche al vaso de la batidora. Topping para yogur o helado : Las frutas aportan textura y dulzura a cualquier postre lácteo.

: Las frutas aportan textura y dulzura a cualquier postre lácteo. Cócteles tropicales : Perfectos para mojitos, piña colada o combinados sin alcohol.

: Perfectos para mojitos, piña colada o combinados sin alcohol. Snack helado: Espera unos minutos y cómelos como si fueran golosinas naturales y frías.

Esta variedad también ha ganado seguidores entre quienes buscan preparar meriendas rápidas y saludables para niños, o un postre diferente sin esfuerzo.

Reacción en redes y supermercados

La mezcla de frutas ha sido recibida con entusiasmo por los consumidores habituales de Mercadona. En plataformas como TikTok o Instagram, numerosos usuarios han compartido vídeos mostrando recetas, ideas o simplemente celebrando la practicidad del producto. Muchos destacan que se agota rápidamente en algunas tiendas y aconsejan comprar más de un paquete si lo encuentras.

En un verano donde los precios suben y la búsqueda de opciones saludables es cada vez más habitual, esta propuesta de la cadena valenciana se ha convertido en un inesperado fenómeno de ventas.

Una tendencia que va en aumento

No es casualidad que productos como este triunfen. En los últimos años, los consumidores han comenzado a valorar más las alternativas naturales, sin procesar y fáciles de preparar. Mercadona, consciente de esta evolución en los hábitos de compra, ha ampliado notablemente su gama de congelados saludables, desde verduras hasta frutas o mezclas para batidos.

Este tipo de formatos permiten evitar el desperdicio alimentario, ya que solo se utiliza lo que se necesita. Además, al estar congelados, conservan mejor sus propiedades nutricionales frente a frutas que llevan días almacenadas o transportadas.

Un detalle cotidiano que puede cambiar tu dieta

La sencillez a menudo es el mejor acierto. Esta mezcla de frutas tropicales no promete milagros, pero sí ofrece un camino accesible hacia una alimentación más consciente. En lugar de optar por snacks ultraprocesados o postres cargados de azúcar, tener este producto en el congelador puede ser la diferencia entre una tentación y una buena elección.

¿Y tú, ya has probado este éxito tropical por menos de 3 euros? Si tienes una receta favorita o un truco para utilizarlo, compártelo con nosotros. A veces, lo más simple se convierte en lo más inolvidable. Anímate a probarlo y a contarlo.

Del congelador al corazón saludable

El nuevo mix tropical de Mercadona está demostrando que comer bien, fresco y sabroso no tiene que ser caro ni complicado. Una pequeña revolución en formato de dados que refresca el cuerpo… y también la rutina. Si aún no lo has probado, quizás este sea el momento de dejarte sorprender. ¿Quién dijo que lo saludable no podía ser también irresistible?

¿Lo has encontrado en tu tienda? ¿Te ha gustado? Cuéntalo, compártelo y únete a esta ola saludable.