Mercadona llança fruita tropical congelada per 2,75€ i ja és un èxit entre qui cuida la seva alimentació

Mercadona ho ha tornat a fer amb una barreja ultracongelada de fruites tropicals per només 2,75€, ideal per refrescar els teus dies d’estiu sense renunciar al gust ni a la salut. L’èxit és tal que ja s’ha convertit en una de les opcions més comentades del supermercat.
Disponible a la secció de congelats, aquest producte combina papaia, mango i préssec en daus perfectes per consumir directament o incloure en receptes. La cadena valenciana el presenta com una solució pràctica per a qui vol cuidar la seva alimentació sense complicacions ni grans despeses.
Una barreja tropical sense secrets
Sota la marca Hacendado, Mercadona ha llançat aquest nou assortiment de fruites ultracongelades compost per papaia, mango i préssec. Les peces venen ja tallades a daus i llestes per consumir després de pocs minuts a temperatura ambient, cosa que el converteix en un producte d’alta conveniència, perfecte per a qui busca rapidesa sense sacrificar qualitat.
El preu, 2,75 euros per 300 grams, és un dels seus principals atractius. Però no és només l’economia el que ha captat l’atenció dels clients, sinó també el seu gust i frescor, que es mantenen intactes gràcies al procés d’ultracongelació.
Salut en format ultracongelat
Cada fruita de la barreja aporta un benefici nutricional concret. El mango és ric en antioxidants, vitamina A i C. La papaia destaca pel seu poder digestiu, ja que conté papaïna, un enzim natural que afavoreix la digestió. El préssec, per la seva banda, aporta fibra, aigua i suavitat al conjunt.
A més, com que no conté sucres afegits ni conservants, aquesta barreja es presenta com una opció genuïnament saludable. És apte per a vegetarians, vegans i persones que segueixen dietes baixes en sucres, sense renunciar al plaer del dolç natural de la fruita madura.
Com aprofitar-la al màxim
Aquest producte ha demostrat ser tan versàtil com saborós. Alguns dels usos més habituals inclouen:
- Smoothies refrescants: N’hi ha prou amb afegir un grapat de fruita i una mica de beguda vegetal o llet al got de la batedora.
- Topping per a iogurt o gelat: Les fruites aporten textura i dolçor a qualsevol postre làctic.
- Còctels tropicals: Perfectes per a mojitos, pinya colada o combinats sense alcohol.
- Snack gelat: Espera uns minuts i menja-te’ls com si fossin llaminadures naturals i fredes.
Aquesta varietat també ha guanyat seguidors entre qui busca preparar berenars ràpids i saludables per a nens, o un postre diferent sense esforç.
Reacció a xarxes i supermercats
La barreja de fruites ha estat rebuda amb entusiasme pels consumidors habituals de Mercadona. En plataformes com TikTok o Instagram, nombrosos usuaris han compartit vídeos mostrant receptes, idees o simplement celebrant la practicitat del producte. Molts destaquen que s’esgota ràpidament en algunes botigues i aconsellen comprar més d’un paquet si el trobes.
En un estiu on els preus pugen i la cerca d’opcions saludables és cada cop més habitual, aquesta proposta de la cadena valenciana s’ha convertit en un inesperat fenomen de vendes.
Una tendència que va en augment
No és casualitat que productes com aquest triomfin. En els últims anys, els consumidors han començat a valorar més les alternatives naturals, sense processar i fàcils de preparar. Mercadona, conscient d’aquesta evolució en els hàbits de compra, ha ampliat notablement la seva gamma de congelats saludables, des de verdures fins a fruites o barreges per a batuts.
Aquest tipus de formats permeten evitar el malbaratament alimentari, ja que només s’utilitza el que cal. A més, en estar congelats, conserven millor les seves propietats nutricionals davant de fruites que porten dies emmagatzemades o transportades.
Un detall quotidià que pot canviar la teva dieta
La senzillesa sovint és el millor encert. Aquesta barreja de fruites tropicals no promet miracles, però sí ofereix un camí accessible cap a una alimentació més conscient. En lloc d’optar per snacks ultraprocessats o postres carregats de sucre, tenir aquest producte al congelador pot ser la diferència entre una temptació i una bona elecció.
I tu, ja has provat aquest èxit tropical per menys de 3 euros? Si tens una recepta preferida o un truc per utilitzar-lo, comparteix-lo amb nosaltres. De vegades, el més simple es converteix en el més inoblidable. Anima’t a tastar-lo i a explicar-ho!
Del congelador al cor saludable
El nou mix tropical de Mercadona està demostrant que menjar bé, fresc i saborós no ha de ser car ni complicat. Una petita revolució en format de daus que refresca el cos… i també la rutina. Si encara no l’has tastat, potser aquest és el moment de deixar-te sorprendre. Qui va dir que el saludable no podia ser també irresistible?
L’has trobat a la teva botiga? T’ha agradat? Explica-ho, comparteix-ho i uneix-te a aquesta onada saludable.