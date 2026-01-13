Mercadona triunfa con su nuevo postre por menos de 2 euros: “Sabe a limón y engancha”

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Un nuevo postre acaba de llegar a los estantes y está revolucionando a los amantes de los dulces frescos. Con un precio imbatible de 1,70 € por dos unidades, este postre con sabor a limón promete ser el capricho del verano sin vaciar el bolsillo. En cuestión de días, el producto se ha hecho viral gracias a la reacción de los clientes y a la opinión de creadores de contenido en las redes sociales. La sorpresa: una textura cremosa, un sabor cítrico perfecto y un precio inferior a 2 euros, difícil de encontrar en otros supermercados.

Los nuevos postres de Mercadona que triunfan

Mercadona ha lanzado un Lemon Cake que está cautivando tanto a los fans de sus clásicos dulces como a aquellos que buscan alternativas ligeras para el verano. Se trata de unos postres presentados en tarrinas individuales de unos 80 gramos, comercializados en packs de dos unidades por solo 1,70 €. El éxito radica en lograr un equilibrio entre el sabor cítrico y la dulzura, evitando el exceso de azúcar que a menudo empalaga en este tipo de productos. Además, el tamaño individual permite disfrutarlo como un capricho sin sentirse pesado.

Sabor a limón y textura cremosa

A primera vista, parece un postre tradicional de supermercado. Sin embargo, al probarlo sorprende por su textura suave y esponjosa, a medio camino entre una mousse y una crema ligera. No cuentan con base de galleta ni decoraciones complejas, lo que potencia la sensación de frescura y ligereza. Ideales para después de una comida copiosa o como merienda, destacan por el toque cítrico que recuerda al clásico bizcocho de limón casero. El aroma, igualmente suave, invita a comerlos en un par de cucharadas sin resultar empalagosos.

Lo que dicen los clientes y TikTok

La fiebre por estos nuevos postres de Mercadona no sería igual sin la opinión de usuarios que los han probado. Uno de los vídeos más compartidos en TikTok es del creador @edu_luque, que ha despertado comentarios de miles de usuarios al asegurar: “No son muy grandes… en dos o tres cucharadas… es buenísimo, tiene mucho sabor a limón pero sin empalagar”. La comunidad coincide en que, por menos de 2 euros, es difícil encontrar una opción tan sabrosa y fresca. Muchos aseguran que ya se ha convertido en un imprescindible de sus compras semanales, al nivel de otros dulces clásicos de la cadena.

Comparado con otros postres de Mercadona

Mercadona ya contaba con opciones muy populares como el bizcocho de queso refrigerado, los yogures cremosos o las mousses de chocolate. Sin embargo, este Lemon Cake se diferencia por varias razones: precio más bajo que otros postres similares, formato individual perfecto para consumir sin desperdiciar, sabor refrescante en comparación con postres más densos, y bajo nivel de dulzura, ideal para quienes prefieren postres ligeros. Esto ha provocado que muchos consumidores lo comparen favorablemente incluso con pasteles de repostería artesanal.

Impacto viral y reacciones en las redes

Desde su lanzamiento, las redes sociales se han llenado de comentarios y reseñas positivas. Los hashtags relacionados con Mercadona y estos nuevos postres han alcanzado miles de menciones en pocas horas. Los usuarios destacan no solo el sabor, sino también la relación calidad-precio, convirtiéndolo en un ejemplo más de cómo la cadena española sabe anticiparse a las tendencias de consumo, ofreciendo novedades que rápidamente se convierten en éxitos de ventas. Incluso algunos usuarios han empezado a compartir recetas caseras para imitar la textura y el sabor del Lemon Cake, prueba de la expectación que ha generado.

¿Ya lo has probado?

Los nuevos postres de Mercadona están causando sensación y prometen seguir siendo uno de los productos estrella del verano. Con un precio inferior a 2 euros, un sabor a limón refrescante y la avalancha de opiniones positivas en las redes sociales, todo apunta a que será difícil encontrarlos en stock durante las próximas semanas. ¿Y tú, ya los has probado? Cuéntanos tu experiencia y comparte este descubrimiento con quienes disfrutan de los dulces frescos y ligeros. ¡Quizás sea el postre que estabas esperando!