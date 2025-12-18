Llega a Mercadona el calendario de Adviento más viral de la Navidad: disponible por 1,85 euros y con 24 sorpresas de chocolate

Con la llegada del frío y las luces ya encendidas en las calles, nuestras ganas de Navidad se disparan por completo. Es este momento del año en el que buscamos pequeños detalles que nos alegren el día a día sin que nuestra cuenta corriente sufra las consecuencias.

La solución más dulce y económica para tu hogar

Si hay algo que no puede faltar en nuestro salón durante el mes de diciembre, es un buen calendario de Adviento.

Mercadona ha vuelto a escucharnos y acaba de lanzar su opción más low-cost e imprescindible, que ya está volando de las estanterías.

Se trata de un producto que cuesta solo 1,85 euros, una cifra que lo convierte en la ganga definitiva de la temporada.

Es la solución ideal para las que buscamos mantener la tradición de la cuenta atrás sin gastar las fortunas que cuestan las versiones de lujo.

Diseño y detalles técnicos de este must-have

Este calendario está fabricado con un cartón resistente y presenta unas ilustraciones preciosas que encajan en cualquier rincón.

Podemos elegir entre dos diseños diferentes: uno con una escena familiar al lado del árbol y otro más invernal con un muñeco de nieve.

En el interior, nos esperan 24 chocolatinas de chocolate con leche, con un peso total de 65 gramos de puro placer.

Cada ventanita esconde una figura temática distinta, lo que hace que cada mañana de diciembre sea un momento especial para nosotros o para los más pequeños.

ADVERTENCIA: Debido a su precio tan bajo, muchas clientas están llevándose varias unidades a la vez, por lo que el stock suele agotarse rápidamente en las tiendas físicas.

Cómo combinar tu mesa navideña: el toque experto

A nosotros nos encanta cuidar cada detalle, y este calendario combina de maravilla si lo colocamos cerca de los centros de mesa de Zara Home.

Puedes crear un rincón mágico utilizando una bandeja de madera y algunas velas aromáticas que potencien ese espíritu acogedor que tanto nos gusta.

De esta manera, un producto de menos de dos euros se convierte en una pieza decorativa más de nuestro fondo de armario navideño.

Así se evita que la decoración parezca descuidada, aportando un toque de calidez y tradición a bajo coste.

Platos preparados: la otra joya de la corona de Juan Roig

Pero en Mercadona no todo es dulce; también han pensado en facilitarnos la vida durante las cenas más importantes.

Ya han habilitado la sección de «Listo para comer» para que podamos encargar platos principales como paletilla de cordero o cochinillo de una pieza.

Por lo tanto, si quieres olvidarte de pasar horas en la cocina, esta es tu oportunidad de disfrutar de la fiesta de verdad.

Acércate a tu sección de platos preparados antes del 20 de diciembre para la Nochebuena. Elige entre canapés, carrilleras guisadas o su famoso cochinillo asado. Recoge tu pedido el día indicado y disfruta de tiempo de calidad con los tuyos.

Un precio imbatible frente a la competencia

Al fin y al cabo, lo importante es disfrutar de los pequeños placeres, y este calendario es la opción más económica en comparación con alternativas de marcas de lujo que superan los 20 euros.

Es una ganga que nos permite tener un detalle con amigas o familiares sin desajustar el presupuesto de los regalos de Reyes.

Nuestro consejo es que no esperes al último momento, porque estas cajas de chocolate son de las que «vuelan» tan pronto como llega el fin de semana.

Corre a tu Mercadona más cercano y busca en el pasillo de los turrones; es allí donde suele esconderse este tesoro navideño que nos tiene enamoradas.

Mañana mismo podrías estar abriendo tu primera ventana, así que no dejes para más tarde lo que te hará ilusión hoy mismo.