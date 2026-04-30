¿Debes lavar el arroz antes de hervirlo?: el veredicto de los expertos que cambiará tu forma de cocinar

Seguro que lo has hecho cientos de veces: abrir el paquete, echar el arroz en la olla y esperar que quede perfecto. (Lamentamos decirte que, hasta ahora, lo has estado haciendo mal).

Los grandes expertos de la gastronomía han roto su silencio para confirmar algo que muchos sospechábamos pero pocos aplicábamos a diario. Lavar el arroz no es un paso opcional ni una tradición asiática sin fundamento; es una necesidad química y gastronómica absoluta para elevar el nivel de tu cocina.

Si alguna vez te has preguntado por qué el arroz de los restaurantes tiene esa textura suelta, brillante y definida, mientras que en casa se te queda como una masa pegajosa, la respuesta no está en el fuego ni en la olla. Está en lo que haces (o no haces) antes de que el agua comience a hervir.

El enemigo oculto: el exceso de almidón

La clave de todo se encuentra en el almidón superficial. Cuando los granos de arroz se frotan entre sí dentro del paquete durante el transporte, se crea un polvo fino de almidón que, al entrar en contacto con el agua caliente, se convierte en una especie de cola química.

Al lavar el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga transparente, lo que estás haciendo es eliminar esta capa externa. ¿El resultado? Un grano que se cocina de forma individual, manteniendo su estructura firme y evitando que el plato se convierta en un bloque compacto difícil de digerir.

Pero no es solo una cuestión de textura. Los expertos insisten en que este proceso también ayuda a eliminar cualquier resto de polvo, impurezas o incluso pequeños residuos que hayan podido quedar durante el procesamiento industrial del producto.

Es un gesto que apenas te quitará dos minutos de tu vida, pero que marca la diferencia entre un acompañamiento mediocre y un plato de estrella Michelin en tu propia mesa.

No todos los arroces son iguales

Es importante saber que esta regla tiene sus excepciones, aunque para la mayoría de variedades que utilizamos a diario (como el largo, el basmati o el jazmín) es obligatorio. El cambio en el aroma y la pureza del sabor es, sencillamente, espectacular.

En cambio, si tu intención es hacer un risotto cremoso o un arroz con leche, aquí sí que nos interesa conservar ese almidón para conseguir esa textura melosa tan característica. En el resto de casos, pasar de largo el grifo es un error de principiante que te está robando sabor.

Según varios estudios recientes sobre seguridad alimentaria, el lavado previo también puede ayudar a reducir ligeramente los niveles de arsénico presente de forma natural en el cultivo del arroz, sumando un beneficio de salud a la ventaja culinaria.

Así que, la próxima vez que tengas el colador en mano, no tengas pereza. Estás protegiendo tu digestión y asegurándote de que cada grano de arroz sea una explosión de textura perfecta en la boca.

La técnica definitiva para un lavado perfecto

No se trata solo de mojarlo. Los cocineros recomiendan poner el arroz en un bol grande, cubrirlo con agua fría y moverlo suavemente con los dedos. Verás cómo el agua se vuelve de un color blanco lechoso inmediatamente.

Repite este proceso dos o tres veces. Cuando veas que el agua es lo suficientemente clara como para ver el fondo del bol, el arroz estará listo para ir a la olla. Es un proceso casi terapéutico que te conecta con los ingredientes que estás a punto de comer.

Mucha gente piensa que lavándolo se pierden nutrientes, pero la realidad es que las vitaminas que realmente importan están en el interior del grano, no en el polvo de almidón que lo envuelve y que solo sirve para arruinar la cocción.

La cocina es química, y dominar estos pequeños detalles es lo que separa a los aficionados de los verdaderos amantes de la buena mesa. No dejes que un mal hábito te arruine la próxima comida familiar.

Un cambio de mentalidad en tu cocina

A partir de hoy, mira el paquete de arroz con otros ojos. Entiende que es un ingrediente vivo que necesita un poco de mimo antes de pasar por el fuego. La satisfacción de ver cómo el arroz queda suelto y perfecto compensa con creces el esfuerzo extra.

Este pequeño secreto es lo que hace que los chefs profesionales sonrían cuando ven a alguien cocinar en casa. Ellos saben que la clave del éxito a menudo es invisible y se encuentra en los pasos más sencillos que la mayoría de la gente decide saltarse para ahorrar tiempo.

Anímate a hacer la prueba hoy mismo. Cocina una parte lavada y otra sin lavar, y te aseguro que nunca más volverás a echar el arroz directamente del paquete al agua hirviendo.

Nos encanta descubrir estos pequeños trucos que transforman nuestro día a día sin gastar ni un euro más. Al fin y al cabo, cocinar bien es la mejor manera de cuidar a los nuestros y de disfrutar de los pequeños placeres de la vida!