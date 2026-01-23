Así es el ‘brookie’ de Mercadona: el dulce crujiente y jugoso que triunfa en las redes sociales

Por ahora solo se comercializa en Portugal, pero en España ya se ha convertido en un auténtico reclamo. La combinación de textura crujiente e interior meloso lo ha catapultado a la viralidad en las redes sociales.

Mercadona ha vuelto a dejar boquiabiertos a sus clientes con un lanzamiento inesperado: el brookie. Este dulce combina la esponjosidad intensa y húmeda del brownie con la textura crujiente de una galleta con chips de chocolate. Aunque por el momento solo se puede encontrar en los establecimientos de Portugal, el producto ya despierta pasión entre los consumidores españoles, que reclaman su llegada a los supermercados de aquí.

Qué es el brookie y cómo se presenta

El brookie no es un invento nuevo en repostería, pero su incorporación a la panadería de Mercadona lo ha puesto en el centro de todas las miradas. A simple vista parece una galleta gruesa, pero al partirlo se descubre la magia: una base chocolatosa, húmeda y oscura que recuerda a un clásico brownie casero.

Sobre esta capa, aparece una superficie dorada con textura quebradiza, idéntica a una cookie recién horneada. La combinación resulta tan visual como apetitosa, y quienes lo han probado destacan la armonía entre la suavidad del interior y el toque crujiente de la cobertura.

Los brookies de Mercadona se venden en la sección de panadería, preparados y listos para consumir. El tamaño es similar al de un pastel individual, suficiente para compartir a medias o disfrutar como un capricho personal.

Precio y disponibilidad

Por el momento, este dulce solo se encuentra en Mercadona Portugal, a un precio aproximado de 2,40 euros la unidad. Para muchos, puede parecer elevado en comparación con otros productos de bollería, pero la originalidad de la receta y la ración generosa justifican el costo.

Los supermercados portugueses suelen servir de campo de pruebas de la cadena. En varias ocasiones, artículos que triunfaron allí acabaron llegando más tarde a los estantes españoles. Es el caso de algunos postres refrigerados o snacks que comenzaron discretamente en Portugal antes de extenderse por toda la península.

Por eso, muchos clientes creen que la llegada del brookie a España es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, Mercadona no ha confirmado oficialmente si tiene previsto incorporarlo a corto plazo.

La fiebre en las redes sociales

El brookie no ha tardado en conquistar TikTok e Instagram, donde los vídeos de degustación acumulan miles de visualizaciones. Los usuarios lo muestran en cámara lenta, partiendo el dulce para revelar su doble textura. El contraste visual entre el centro oscuro y la superficie dorada es irresistible para quienes buscan contenido gastronómico llamativo.

En los comentarios abundan expresiones como “la combinación perfecta”, “qué delicia” o “esto debería estar ya en España”. Algunos incluso comparan el brookie con el mítico cruasán relleno de crema que también causó sensación hace unos meses.

La viralidad tiene un efecto inmediato: aumenta la curiosidad y multiplica las peticiones para que el producto cruce la frontera. Cada nuevo vídeo refuerza la idea de que el brookie no es un dulce más, sino un fenómeno social que trasciende el simple consumo.

¿Llegará pronto a España?

Aunque la expectación es enorme, la empresa mantiene silencio sobre el posible lanzamiento en el mercado español. Esto no ha impedido que muchos consumidores ya se organicen para comprarlo en Portugal y llevarlo como recuerdo gastronómico.

No sería la primera vez que una prueba en las tiendas portuguesas sirviera como paso previo a la expansión. Portugal actúa a menudo como laboratorio de tendencias para Mercadona, y el rotundo éxito del brookie podría animar a dar el salto.

El precedente es claro: productos de repostería que funcionaron bien en el país vecino acabaron consolidándose en España. Si la historia se repite, los clientes españoles pronto podrían tener su esperado brookie en la sección de panadería más cercana.

El poder del deseo compartido

Más allá del sabor, el brookie de Mercadona demuestra la fuerza que tienen hoy las redes sociales en la construcción del éxito de un producto. Lo que antes dependía de campañas publicitarias, ahora puede surgir espontáneamente gracias a la recomendación de un influencer o al entusiasmo de cientos de usuarios anónimos.

La presión digital se convierte en una especie de encuesta masiva. Los miles de comentarios y vídeos son datos que la cadena no puede ignorar. Si Mercadona escucha esta voz colectiva, es probable que pronto veamos este híbrido dulce en España.

¿Y tú, lo probarías?

El brookie se ha ganado un lugar en el corazón de quienes buscan sabores intensos y texturas contrastadas. Por el momento, hay que viajar a Portugal para disfrutarlo, pero la ilusión de verlo en España crece cada día.

¿Te animarías a probar este dulce mitad brownie, mitad cookie? La conversación está abierta: cuéntanos si lo esperas con ganas y si crees que debería convertirse en el próximo éxito de Mercadona.