Així és el ‘brookie’ de Mercadona: el dolç cruixent i sucós que triomfa a les xarxes socials

Ara com ara només es comercialitza a Portugal, però a Espanya ja s’ha convertit en un autèntic reclam. La combinació de textura cruixent i interior melós l’ha catapultat a la viralitat a les xarxes socials.
Mercadona ha tornat a deixar bocabadats els seus clients amb un llançament inesperat: el brookie. Aquest dolç combina l’esponjositat intensa i humida del brownie amb la textura cruixent d’una galeta amb xips de xocolata. Tot i que de moment només es pot trobar als establiments de Portugal, el producte ja desperta passió entre els consumidors espanyols, que en reclamen la seva arribada als supermercats d’aquí.
Què és el brookie i com es presenta
El brookie no és un invent nou en rebosteria, però la seva incorporació a la fleca de Mercadona l’ha posat al centre de totes les mirades. A simple vista sembla una galeta gruixuda, però en partir-lo es descobreix la màgia: una base xocolatosa, humida i fosca que recorda un clàssic brownie casolà.
Sobre aquesta capa, apareix una superfície daurada amb textura trencadissa, idèntica a una cookie acabada de coure. La combinació resulta tan visual com apetitosa, i els qui l’han tastat destaquen l’harmonia entre la suavitat de l’interior i el toc cruixent de la cobertura.
Els brookies de Mercadona es venen a la secció de fleca, preparats i llestos per consumir. La mida és similar a la d’un pastís individual, suficient per compartir a mitges o gaudir-ne com a caprici personal.
Preu i disponibilitat
De moment, aquest dolç només es troba a Mercadona Portugal, a un preu aproximat de 2,40 euros la unitat. Per a molts, pot semblar elevat en comparació amb altres productes de brioixeria, però l’originalitat de la recepta i la ració generosa en justifiquen el cost.
Els supermercats portuguesos solen servir de camp de proves de la cadena. En diverses ocasions, articles que hi van triomfar van acabar arribant més tard als prestatges espanyols. És el cas d’alguns postres refrigerats o snacks que van començar discretament a Portugal abans d’estendre’s a tota la península.
Per això, molts clients creuen que l’arribada del brookie a Espanya és només qüestió de temps. Tanmateix, Mercadona no ha confirmat oficialment si té previst incorporar-lo a curt termini.
La febre a les xarxes socials
El brookie no ha trigat a conquerir TikTok i Instagram, on els vídeos de tast acumulen milers de visualitzacions. Els usuaris el mostren a càmera lenta, partint el dolç per revelar-ne la doble textura. El contrast visual entre el centre fosc i la superfície daurada és irresistible per a qui busca contingut gastronòmic llaminer.
Als comentaris abunden expressions com “la combinació perfecta”, “quina delícia” o “això hauria d’estar ja a Espanya”. Alguns fins i tot comparen el brookie amb el mític croissant farcit de crema que també va causar sensació fa uns mesos.
La viralitat té un efecte immediat: augmenta la curiositat i multiplica les peticions perquè el producte travessi la frontera. Cada nou vídeo reforça la idea que el brookie no és un dolç més, sinó un fenomen social que transcendeix el simple consum.
Arribarà aviat a Espanya?
Tot i que l’expectació és enorme, l’empresa manté silenci sobre el possible llançament al mercat espanyol. Això no ha impedit que molts consumidors ja s’organitzin per comprar-lo a Portugal i portar-lo com a record gastronòmic.
No seria la primera vegada que una prova a les botigues portugueses servís com a pas previ a l’expansió. Portugal actua sovint com a laboratori de tendències per a Mercadona, i l’èxit rotund del brookie podria animar a fer el salt.
El precedent és clar: productes de rebosteria que van funcionar bé al país veí van acabar consolidant-se a Espanya. Si la història es repeteix, els clients espanyols aviat podrien tenir el seu esperat brookie a la secció de fleca més propera.
El poder del desig compartit
Més enllà del sabor, el brookie de Mercadona demostra la força que tenen avui les xarxes socials en la construcció de l’èxit d’un producte. El que abans depenia de campanyes publicitàries, ara pot sorgir espontàniament gràcies a la recomanació d’un influencer o a l’entusiasme de centenars d’usuaris anònims.
La pressió digital es converteix en una mena d’enquesta massiva. Els milers de comentaris i vídeos són dades que la cadena no pot ignorar. Si Mercadona escolta aquesta veu col·lectiva, és probable que aviat vegem aquest híbrid dolç a Espanya.
I tu, el tastaries?
El brookie s’ha guanyat un lloc al cor de qui busca sabors intensos i textures contrastades. De moment, cal viatjar a Portugal per gaudir-ne, però la il·lusió de veure’l a Espanya creix cada dia.
T’animaries a tastar aquest dolç meitat brownie, meitat cookie? La conversa és oberta: explica’ns si l’esperes amb ganes i si creus que hauria de convertir-se en el proper èxit de Mercadona.