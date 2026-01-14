Ni Decathlon ni marques cares: la jaqueta tèrmica de Lidl per 15,99 € que esgota existències a Catalunya per anar a esquiar

A Catalunya tenim dos tipus de fred i tots dos són igual de molestos. O et cala la humitat enganxosa de la costa que no marxa ni amb tres capes, o et talla la cara el vent gelat de l’interior i la muntanya.
Sabem què passa cada hivern. Arriba el cap de setmana i vols pujar al Pirineu, passejar pel Montseny o simplement creuar la Diagonal sense congelar-te a la moto.
El problema és el de sempre: la roba tècnica de muntanya és caríssima. Gastar-se més de 100 euros en una jaqueta per a un “per si de cas pugem a la neu” fa mal a la butxaca (i molt). El seny ens diu que no cal.
Però atenció, perquè demà Lidl trenca el mercat català amb una oferta que sembla un error de preu.
La “bogeria” de les 8:00 AM
Si demà veus moviment al teu supermercat de confiança, no és casualitat. La cadena alemanya posa a la venda la jaqueta tèrmica Softshell definitiva per un preu de riure: 15,99 euros.
És la peça tàctica que servirà tant per a una escapada a la Cerdanya com per sobreviure a un dia de pluja a Barcelona. I les unitats són limitades.
El secret tècnic: No és un simple abric. Compta amb tecnologia ‘Bionic-Finish Eco’. Què vol dir això? Que és totalment repel·lent a l’aigua i la brutícia. Ideal per a aquells dies de clima inestable on surt el sol i plou al cap de cinc minuts.
Per què aquesta jaqueta és diferent
Oblida’t de l'”efecte plàstic” dels impermeables barats. Lidl ha integrat la fibra Creora Elastane, fet que garanteix que la peça sigui elàstica i recuperi la seva forma. No et sentiràs embotida.
És una jaqueta de tres capes que funciona com a tallavents (perfecte si t’enganxa la Tramuntana) però que reté l’escalfor corporal sense fer-te suar. Un equilibri tècnic difícil de trobar per menys de 20 euros.
Els colors que arrasaran a la botiga
El disseny és prou versàtil perquè no sembli que acabes de baixar d’esquiar si la portes per la ciutat. Arriba en tres versions: l’infal·lible negre, un turquesa molt visible i un model bicolor en lila i morat que fa olor de tendència.
Ve equipada amb caputxa, protector de barbeta (perquè la cremallera no fregui) i butxaques segures per al mòbil o l’abonament transport.
Avís a navegants
Això no és màrqueting, és realitat pura. A ciutats grans com Barcelona, Girona o Tarragona, les talles centrals (M i L) de les col·leccions tècniques de Lidl solen volar durant la primera hora d’obertura.
Si tens planejada alguna excursió a la muntanya o simplement vols anar abrigada a la feina sense gastar-te una fortuna, posa l’alarma. Aconseguir una jaqueta d’aquesta qualitat estalviant gairebé 70 euros respecte a marques especialitzades és la compra intel·ligent del mes.