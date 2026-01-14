Ni Decathlon ni marcas caras: la chaqueta térmica de Lidl por 15,99 € que agota existencias en Cataluña para ir a esquiar

En Cataluña tenemos dos tipos de frío y ambos son igual de molestos. O te cala la humedad pegajosa de la costa que no se va ni con tres capas, o te corta la cara el viento helado del interior y la montaña.

Sabemos qué pasa cada invierno. Llega el fin de semana y quieres subir al Pirineo, pasear por Montseny o simplemente cruzar la Diagonal sin congelarte en la moto.

El problema es el de siempre: la ropa técnica de montaña es carísima. Gastarse más de 100 euros en una chaqueta para un «por si acaso subimos a la nieve» duele en el bolsillo (y mucho). El seny nos dice que no hace falta.

Pero atención, porque mañana Lidl rompe el mercado catalán con una oferta que parece un error de precio.

La «locura» de las 8:00 AM

Si mañana ves movimiento en tu supermercado de confianza, no es casualidad. La cadena alemana pone a la venta la chaqueta térmica Softshell definitiva por un precio de risa: 15,99 euros.

Es la prenda táctica que servirá tanto para una escapada a la Cerdanya como para sobrevivir a un día de lluvia en Barcelona. Y las unidades son limitadas.

El secreto técnico: No es un simple abrigo. Cuenta con tecnología ‘Bionic-Finish Eco’. ¿Qué significa esto? Que es totalmente repelente al agua y la suciedad. Ideal para aquellos días de clima inestable donde sale el sol y llueve a los cinco minutos.

Por qué esta chaqueta es diferente

Olvídate del «efecto plástico» de los impermeables baratos. Lidl ha integrado la fibra Creora Elastane, lo que garantiza que la prenda sea elástica y recupere su forma. No te sentirás embutida.

Es una chaqueta de tres capas que funciona como cortavientos (perfecto si te atrapa la Tramuntana) pero que retiene el calor corporal sin hacerte sudar. Un equilibrio técnico difícil de encontrar por menos de 20 euros.

LIDL

Los colores que arrasarán en la tienda

El diseño es suficientemente versátil para que no parezca que acabas de bajar de esquiar si la llevas por la ciudad. Llega en tres versiones: el infalible negro, un turquesa muy visible y un modelo bicolor en lila y morado que huele a tendencia.

Viene equipada con capucha, protector de barbilla (para que la cremallera no roce) y bolsillos seguros para el móvil o el abono de transporte.

Aviso a navegantes

Esto no es marketing, es realidad pura. En ciudades grandes como Barcelona, Girona o Tarragona, las tallas centrales (M y L) de las colecciones técnicas de Lidl suelen volar durante la primera hora de apertura.

Si tienes planeada alguna excursión a la montaña o simplemente quieres ir abrigada al trabajo sin gastarte una fortuna, pon la alarma. Conseguir una chaqueta de esta calidad ahorrando casi 70 euros respecto a marcas especializadas es la compra inteligente del mes.