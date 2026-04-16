Lidl torna a esgotar el seu famós para-sol lateral: protecció solar i disseny premium per a casa teva

El sol ja comença a apretar i, siguem sinceres, totes tenim el mateix problema. La teva terrassa o jardí demana a crits una zona d’ombra, però els para-sols de sempre són un estorb al mig de la taula.
Segur que t’ha passat. Intentes gaudir d’un dinar a fora i acabes barallant-te amb el pal central que talla tota la visió. És frustrant i, a més, estèticament deixa molt a desitjar.
Però atenció, perquè la solució acaba d’aterrar als estants de Lidl. I sí, és exactament aquest model que vas veure l’any passat i que va desaparèixer en qüestió d’hores. Prepara’t, perquè aquesta primavera la comoditat té un nom propi.
La joia de la corona: El para-sol excèntric de Livarno Home
Parlem del para-sol de suport lateral, una peça que sembla treta d’una revista de decoració de luxe però a preu de supermercat. El seu disseny intel·ligent permet que el pal quedi fora de la zona de pas, deixant tot l’espai lliure per als teus mobles.
Aquest model de la marca Livarno Home compta amb un diàmetre de 2,5 metres. És la mida perfecta per cobrir una taula de sis comensals o un conjunt de sofàs d’exterior sense deixar buits al sol (nosaltres ja estem visualitzant les migdiades sota la seva ombra).
El que realment marca la diferència és el seu braç articulat. Pots orientar l’ombra segons es mogui el sol sense haver de moure tota l’estructura de lloc. És, senzillament, l’enginyeria aplicada al descans dominical.
Ojo a la dada: El teixit compta amb un factor de protecció solar UPF 80. No només fa ombra, realment bloqueja els raigs més nocius per a la teva pell i la dels teus.
Detalls tècnics que et convenceren
Lidl no s’ha quedat curt aquesta vegada. L’estructura està fabricada en alumini i acer d’alta qualitat, cosa que garanteix que no es doblarà amb el primer cop de vent que passi per casa teva.
La lona és de polièster de 180 g/m², un material repel·lent a l’aigua i a la brutor. Si t’agafa un xàfec primaveral mentre reculls, no t’has de preocupar de res; el para-sol aguanta el tipus sense petar-se ni deteriorar-se.
A més, inclou una manovella de bloqueig automàtic. Oblida’t de fer força bruta per obrir-lo o tancar-lo. És tan suau que podràs desplegar-lo mentre sostens una llimonada amb l’altra mà. (Punts extra per aquesta comoditat).
El pack ve amb una base en creu de perfil estable. Això sí, recorda que perquè sigui totalment segura, necessitaràs col·locar-hi al damunt unes lloses de formigó o pesos específics que se solen vendre per separat.
Per què tothom el vol?
La clau del seu èxit viral no és només la seva funcionalitat, sinó la seva estètica premium. Està disponible en colors neutres com el gris o l’antracita, tons que encaixen en qualsevol estil, des del més rústic fins al més modern.
Instal·lar una estructura fixa d’ombra a casa pot costar centenars d’euros. Amb aquest para-sol, aconsegueixes aquest efecte de “resort de luxe” per una fracció del cost i sense necessitat de fer ni un sol forat a la paret.
És la compra intel·ligent per a qui té un balcó gran o un jardí petit i no vol sacrificar ni un centímetre quadrat de terra útil. El braç lateral és, literalment, el salvavides dels espais reduïts.
Truc de la Gema: Si el col·loques estratègicament a prop de la paret, pots crear un efecte de “sostre flotant” que farà que la teva terrassa sembli el doble de gran visualment.
La urgència: Quant costa i on aconseguir-lo?
Aquí ve la millor part, però també la més perillosa per a la teva butxaca si t’encantes. El preu d’aquest para-sol lateral sol rondar els 49,99 euros. Un preu imbatible si el compares amb grans superfícies de bricolatge.
Està disponible tant a la botiga online de Lidl com als seus establiments físics. Però alerta: l’experiència d’anys anteriors ens diu que l’estoc vola abans que s’acabi el mes d’abril.
Si el veus disponible al web, no t’ho pensis dues vegades. Les despeses d’enviament són mínimes comparades amb l’esforç de carregar-lo des de la botiga, i t’assegures de no quedar-te sense el teu racó de benestar absolut aquest estiu.
Al cap i a la fi, es tracta d’invertir en aquells petits luxes diaris que ens fan la vida més fàcil. Et veus ja gaudint d’una lectura tranquil·la sota aquests 2,5 metres de protecció total? Nosaltres, sens dubte, sí.
Fes una ullada a la teva terrassa i digues-nos si no és exactament el que et faltava per convertir-la en el teu lloc preferit del món.