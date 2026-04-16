Lidl vuelve a agotar su famoso parasol lateral: protección solar y diseño premium para tu hogar

El sol ya empieza a apretar y, seamos sinceras, todas tenemos el mismo problema. Tu terraza o jardín clama por una zona de sombra, pero los parasoles de siempre son un estorbo en medio de la mesa.

Seguro que te ha pasado. Intentas disfrutar de una comida al aire libre y acabas peleando con el palo central que corta toda la visión. Es frustrante y, además, estéticamente deja mucho que desear.

Pero atención, porque la solución acaba de llegar a los estantes de Lidl. Y sí, es exactamente ese modelo que viste el año pasado y que desapareció en cuestión de horas. Prepárate, porque esta primavera la comodidad tiene un nombre propio.

La joya de la corona: El parasol excéntrico de Livarno Home

Hablamos del parasol de soporte lateral, una pieza que parece sacada de una revista de decoración de lujo pero a precio de supermercado. Su diseño inteligente permite que el palo quede fuera de la zona de paso, dejando todo el espacio libre para tus muebles.

Este modelo de la marca Livarno Home cuenta con un diámetro de 2,5 metros. Es el tamaño perfecto para cubrir una mesa de seis comensales o un conjunto de sofás de exterior sin dejar huecos al sol (nosotros ya estamos visualizando las siestas bajo su sombra).

Lo que realmente marca la diferencia es su brazo articulado. Puedes orientar la sombra según se mueva el sol sin tener que mover toda la estructura de lugar. Es, sencillamente, la ingeniería aplicada al descanso dominical.

Ojo al dato: La tela cuenta con un factor de protección solar UPF 80. No solo hace sombra, realmente bloquea los rayos más nocivos para tu piel y la de los tuyos.

Detalles técnicos que te convencerán

Lidl no se ha quedado corto esta vez. La estructura está fabricada en aluminio y acero de alta calidad, lo que garantiza que no se doblará con el primer golpe de viento que pase por tu casa.

La lona es de poliéster de 180 g/m², un material repelente al agua y a la suciedad. Si te sorprende un chaparrón primaveral mientras recoges, no tienes que preocuparte de nada; el parasol aguanta el tipo sin romperse ni deteriorarse.

Además, incluye una manivela de bloqueo automático. Olvídate de hacer fuerza bruta para abrirlo o cerrarlo. Es tan suave que podrás desplegarlo mientras sostienes una limonada con la otra mano. (Puntos extra por esta comodidad).

El pack viene con una base en cruz de perfil estable. Eso sí, recuerda que para que sea totalmente segura, necesitarás colocar encima unas losas de concreto o pesos específicos que se suelen vender por separado.

¿Por qué todos lo quieren?

La clave de su éxito viral no es solo su funcionalidad, sino su estética premium. Está disponible en colores neutros como el gris o el antracita, tonos que encajan en cualquier estilo, desde el más rústico hasta el más moderno.

Instalar una estructura fija de sombra en casa puede costar cientos de euros. Con este parasol, consigues ese efecto de «resort de lujo» por una fracción del costo y sin necesidad de hacer ni un solo agujero en la pared.

Es la compra inteligente para quien tiene un balcón grande o un jardín pequeño y no quiere sacrificar ni un centímetro cuadrado de tierra útil. El brazo lateral es, literalmente, el salvavidas de los espacios reducidos.

Truco de Gema: Si lo colocas estratégicamente cerca de la pared, puedes crear un efecto de «techo flotante» que hará que tu terraza parezca el doble de grande visualmente.

La urgencia: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

Aquí viene la mejor parte, pero también la más peligrosa para tu bolsillo si te demoras. El precio de este parasol lateral suele rondar los 49,99 euros. Un precio imbatible si lo comparas con grandes superficies de bricolaje.

Está disponible tanto en la tienda online de Lidl como en sus establecimientos físicos. Pero ojo: la experiencia de años anteriores nos dice que el stock vuela antes de que termine el mes de abril.

Si lo ves disponible en la web, no lo pienses dos veces. Los gastos de envío son mínimos comparados con el esfuerzo de cargarlo desde la tienda, y te aseguras de no quedarte sin tu rincón de bienestar absoluto este verano.

Al fin y al cabo, se trata de invertir en aquellos pequeños lujos diarios que nos hacen la vida más fácil. ¿Te ves ya disfrutando de una lectura tranquila bajo estos 2,5 metros de protección total? Nosotros, sin duda, sí.

Échale un vistazo a tu terraza y dinos si no es exactamente lo que te faltaba para convertirla en tu lugar favorito del mundo.