Els productes de benestar que Lidl ha rebaixat fins al 70% i que tot major de 65 anys hauria de tenir a casa

Segur que t’ha passat. Vas a buscar el pa a Lidl i acabes mirant amb desig aquesta secció de gadgets que sembla saber exactament què et fa mal. Aquesta vegada no és una temptació qualsevol. La cadena alemanya ha decidit reventar els preus a la seva secció de benestar i les prestatgeries digitals estan cremant.
Sabem que la salut no té preu, però la nostra butxaca sí que té límits. Per això, quan apareixen descomptes que voregen el 70% en dispositius que tots hauríem de tenir a casa, la urgència és real. No parlem de simples bibelets, sinó de tecnologia aplicada a la cura diària que sol costar el triple a les farmàcies.
La joia de la corona: Controlar la teva tensió mai ha estat tan barat
Si tens algú a casa que necessiti vigilar la seva salut cardiovascular, estigues atent. El tensiòmetre de pols de la marca Dr. Senst ha caigut fins als 8,99 euros. És una xifra ridícula per a un aparell amb pantalla digital i vàlvula d’escapament constant. (Sí, jo també ho he hagut de llegir dues vegades per creure-m’ho).
Però la verdadera sorpresa arriba amb el tensiòmetre de braç. Si ets de les que prefereix la precisió del braç però odia els cables, Lidl té una versió sense fils per només 19,99 euros. És compacte, net i es guarda a qualsevol calaix sense haver de lluitar amb tubs de goma.
Atenció als que busqueu l’últim crit: hi ha un termòmetre multifuncional que se sincronitza amb l’App Health 4U a meitat de preu. Per només 7,49 € tens el control total al teu mòbil.
Adeu als dolors d’esquena per menys del que costa un menú
Passem massa hores assegudes i la nostra esquena ho crida. Lidl ho sap i ha posat en oferta el seu massatjador de coll Shiatsu. Té dues velocitats i és tan flexible que el pots fer servir a les lumbars o a les cames. Per 24,99 euros, tens un fisioterapeuta bàsic sempre disponible al sofà de casa teva.
I si el dolor és més localitzat, el mini massatjador Spa amb 12 punts de pressió ha baixat un 50%. Es queda en uns increïbles 3,99 euros. És el típic detall que fiques al carret “per si de cas” i acaba convertint-se en el teu millor amic després d’un dia d’estrès.
Petits grans herois contra el fred i la humitat
No tot són massatges. El benestar també és l’aire que respires. El purificador d’aire compacte, ideal per a dormitoris o despatxos de fins a 7 metres quadrats, té ara un 20% de descompte i es queda en 23,99 euros. En aquests temps on cuidar la qualitat de l’aire interior és vital, és una inversió intel·ligent.
Pateixes d’humitat a casa? El deshumidificador de 400 W és una de les peces més potents del seu catàleg actual per 119,99 euros. És el tipus de compra que t’estalvia molts diners en calefacció i problemes de salut respiratòria a llarg termini.
Oportunitats d’or: El “racó del 60%”
Hi ha productes que estan volant literalment pel seu descompte agressiu. El seient per a banyera de Weinberger, amb un 60% de descompte, es queda en només 9,99 euros. És un article d’ortopèdia bàsica que sol ser caríssim i que aquí costa menys que dos cafès.
El mateix passa amb el agafador de subjecció per al bany. Una rebaixa del 70% el deixa en 7,49 euros. Són aquests canvis a la llar que donen seguretat als nostres grans i que ara pots solucionar amb xavalla.
Recorda que si la teva compra arriba als 79 €, l’enviament et surt gratis amb el codi que solen activar al seu web. Si no hi arribes, sempre pots afegir aquests pegats de calor per 4,99 € que et salvaran d’una contractura inesperada.
Per què hauries d’aprofitar-ho avui?
Lidl funciona sota una llei implacable: quan l’estoc de benestar es posa en oferta, els “caçadors de gangues” no deixen ni les caixes. Molts d’aquests productes ja apareixen amb l’avís de poques unitats o estan marcats com a preferits per centenars d’usuaris al web.
La salut no hauria d’esperar a les rebaixes de gener, però si les ofertes arriben ara, el més sensat és avançar-se. Ja sigui pel tensiòmetre amb Bluetooth o per les cintes quinesiològiques a 4,79 euros, renovar la farmaciola mai ha estat tan satisfactori per al nostre estat d’ànim i el nostre compte corrent.
Ja saps quin d’aquests anirà directe al teu carret abans que pengin el cartell d’exhaurit?