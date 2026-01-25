Los productos de bienestar que Lidl ha rebajado hasta el 70% y que todo mayor de 65 años debería tener en casa

Seguro que te ha pasado. Vas a buscar el pan a Lidl y terminas mirando con deseo esa sección de gadgets que parece saber exactamente qué te duele. Esta vez no es una tentación cualquiera. La cadena alemana ha decidido reventar los precios en su sección de bienestar y las estanterías digitales están ardiendo.

Sabemos que la salud no tiene precio, pero nuestro bolsillo sí que tiene límites. Por eso, cuando aparecen descuentos que rozan el 70% en dispositivos que todos deberíamos tener en casa, la urgencia es real. No hablamos de simples chucherías, sino de tecnología aplicada al cuidado diario que suele costar el triple en las farmacias.

La joya de la corona: Controlar tu tensión nunca ha sido tan barato

Si tienes a alguien en casa que necesite vigilar su salud cardiovascular, estate atento. El tensiómetro de muñeca de la marca Dr. Senst ha caído hasta los 8,99 euros. Es una cifra ridícula para un aparato con pantalla digital y válvula de escape constante. (Sí, yo también lo he tenido que leer dos veces para creerlo).

Pero la verdadera sorpresa llega con el tensiómetro de brazo. Si eres de los que prefiere la precisión del brazo pero odia los cables, Lidl tiene una versión sin hilos por solo 19,99 euros. Es compacto, limpio y se guarda en cualquier cajón sin tener que luchar con tubos de goma.

Atención a los que buscan lo último: hay un termómetro multifuncional que se sincroniza con la App Health 4U a mitad de precio. Por solo 7,49 € tienes el control total en tu móvil.

Adiós a los dolores de espalda por menos de lo que cuesta un menú

Pasamos demasiadas horas sentadas y nuestra espalda lo grita. Lidl lo sabe y ha puesto en oferta su masajeador de cuello Shiatsu. Tiene dos velocidades y es tan flexible que lo puedes usar en las lumbares o en las piernas. Por 24,99 euros, tienes un fisioterapeuta básico siempre disponible en el sofá de tu casa.

Y si el dolor es más localizado, el mini masajeador Spa con 12 puntos de presión ha bajado un 50%. Se queda en unos increíbles 3,99 euros. Es el típico detalle que metes en el carrito «por si acaso» y acaba convirtiéndose en tu mejor amigo después de un día de estrés.

Pequeños grandes héroes contra el frío y la humedad

No todo son masajes. El bienestar también es el aire que respiras. El purificador de aire compacto, ideal para dormitorios o despachos de hasta 7 metros cuadrados, tiene ahora un 20% de descuento y se queda en 23,99 euros. En estos tiempos donde cuidar la calidad del aire interior es vital, es una inversión inteligente.

¿Sufres de humedad en casa? El deshumidificador de 400 W es una de las piezas más potentes de su catálogo actual por 119,99 euros. Es el tipo de compra que te ahorra mucho dinero en calefacción y problemas de salud respiratoria a largo plazo.

Oportunidades de oro: El «rincón del 60%»

Hay productos que están volando literalmente por su descuento agresivo. El asiento para bañera de Weinberger, con un 60% de descuento, se queda en solo 9,99 euros. Es un artículo de ortopedia básica que suele ser carísimo y que aquí cuesta menos que dos cafés.

Lo mismo pasa con el asidero de sujeción para el baño. Una rebaja del 70% lo deja en 7,49 euros. Son esos cambios en el hogar que dan seguridad a nuestros mayores y que ahora puedes solucionar con calderilla.

Recuerda que si tu compra llega a los 79 €, el envío te sale gratis con el código que suelen activar en su web. Si no llegas, siempre puedes añadir esos parches de calor por 4,99 € que te salvarán de una contractura inesperada.

¿Por qué deberías aprovecharlo hoy?

Lidl funciona bajo una ley implacable: cuando el stock de bienestar se pone en oferta, los «cazadores de gangas» no dejan ni las cajas. Muchos de estos productos ya aparecen con el aviso de pocas unidades o están marcados como preferidos por cientos de usuarios en la web.

La salud no debería esperar a las rebajas de enero, pero si las ofertas llegan ahora, lo más sensato es adelantarse. Ya sea por el tensiómetro con Bluetooth o por las cintas kinesiológicas a 4,79 euros, renovar el botiquín nunca ha sido tan satisfactorio para nuestro estado de ánimo y nuestra cuenta corriente.

¿Ya sabes cuál de estos irá directo a tu carrito antes de que cuelguen el cartel de agotado?